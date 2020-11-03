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Челси
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 3 0.43
2. Жоржиньо II 3 (3) 0.43
3. Зума Курт 3 0.43
4. Чилвел Бенджамин 1 0.14
5. Зиеш Хаким 1 0.14
6. Абрахам Тэмми 1 0.14
7. Маунт Мэйсон 1 0.14
8. Хаверц Кай 1 0.14
9. Джеймс Рис II 1 0.14
10. Хадсон-Одои Каллум 1 0.14
11. Аспиликуэта Сесар 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 1 0.14
2. Шарп Билли 1 (1) 0.14
3. Берге Сандер 1 (1) 0.14
4. Бэлдок Джордж 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 1 1
2. Аспиликуэта Сесар 1 0
3. Алонсо Маркос 1 0
4. Канте Н'Голо 1 0
5. Чилвел Бенджамин 1 0
6. Хаверц Кай 1 0
7. Джеймс Рис II 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 3 0
2. Иган Джон 1 1
3. Берге Сандер 2 0
4. Стивенс Энда 1 0
5. Бэлдок Джордж 1 0
6. Макбарни Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 6.25% (1) 18.75% (3) 0 25% (4) 31.25% (5) 18.75% (3)
 Шеффилд Юнайтед 33.33% (1) 0 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси
Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Челси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 18 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Челси 97% (64)
    X 3% (2)
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 3:3
    Ничья 3:3
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.41
    5.30
    8.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.30 8.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.40 4.80 8.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.00 8.90
      1.39 5.23 8.71

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 4.30 1.22 3.40 1.32 2.21 1.71 1.98 1.89 1.74 2.18 1.47 2.70 1.23 4.20 1.17 4.70 1.06 8.10 1.05 8.80
    14.50 1.02 13.00 1.03 4.40 1.22 3.45 1.32 2.25 1.72 1.76 2.09 1.49 2.66 1.23 4.30 1.18 5.05 1.07 8.90
    4.53 1.23 2.69 1.53 2.25 1.71 2.01 1.91 1.74 2.21 1.58 2.53 1.47 2.83 1.19 5.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.69 1.51 2.55 1.18 4.90
    3.52 1.30 2.34 1.60 1.57 2.43 1.20 4.55 1.14 5.65
    2.88 1.46 2.26 1.70 1.76 2.18 1.53 2.65 1.36 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80 1.28 3.45
    4.65 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.38 3.04 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.29
    Где смотреть матч Челси - Шеффилд Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Челси
    97% (64)
    Ничья
    3% (2)
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.31% (29)
    Меньше
    54.69% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    32.81% (21)
    Нет
    67.19% (43)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    48.5% (32)
    2:1 Челси
    16.7% (11)
    3:1 Челси
    12.1% (8)
    3:0 Челси
    12.1% (8)
    1:0 Челси
    3% (2)
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