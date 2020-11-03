Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Шеффилд Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|3
|0.43
|2.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.43
|3.
|Зума Курт
|3
|0.43
|4.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0.14
|5.
|Зиеш Хаким
|1
|0.14
|6.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.14
|7.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.14
|8.
|Хаверц Кай
|1
|0.14
|9.
|Джеймс Рис II
|1
|0.14
|10.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.14
|11.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|1
|0.14
|2.
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.14
|3.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.14
|4.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|3.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|4.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|5.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|6.
|Хаверц Кай
|1
|0
|7.
|Джеймс Рис II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|3
|0
|2.
|Иган Джон
|1
|1
|3.
|Берге Сандер
|2
|0
|4.
|Стивенс Энда
|1
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|0
|25% (4)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|Шеффилд Юнайтед
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +9 =5 -6Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси
Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Челси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|8.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.30
|1.22
|3.40
|1.32
|—
|—
|2.21
|1.71
|1.98
|1.89
|1.74
|2.18
|—
|—
|1.47
|2.70
|1.23
|4.20
|1.17
|4.70
|1.06
|8.10
|1.05
|8.80
|
|14.50
|1.02
|13.00
|1.03
|4.40
|1.22
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.25
|1.72
|—
|—
|1.76
|2.09
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.23
|4.30
|1.18
|5.05
|1.07
|8.90
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.53
|1.23
|—
|—
|2.69
|1.53
|2.25
|1.71
|2.01
|1.91
|1.74
|2.21
|1.58
|2.53
|1.47
|2.83
|—
|—
|1.19
|5.33
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Челси - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Челси
97% (64)
Ничья
3% (2)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.31% (29)
Меньше
54.69% (35)
Обе команды забьют
Да
32.81% (21)
Нет
67.19% (43)
Популярный счёт
2:0 Челси
48.5% (32)
2:1 Челси
16.7% (11)
3:1 Челси
12.1% (8)
3:0 Челси
12.1% (8)
1:0 Челси
3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!