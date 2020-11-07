Подал с угла поля Фернандеш в центр штрафной, где после серии рикошетов остался с мячом перед воротами Марсьяль, но пробил он крайне неточно.

Выиграл подбор у чужой штрафной Рэшфорд и пробил с ходу, но мяч по невероятной траектории упал сверху на сетку.

Мягко забросил Хамес в штрафную, куда врывался Бернард, но не сумел бразилец догнать мяч до лицевой линии.

Убежал по левой бровке Шоу и прострелил низом в штрафную, но здесь Марсьялю пробить по воротам в силовой борьбе не позволил Кин.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Бернард! Зацепился за мяч на чужой половине поля Калверт-Льюин и головой сбросил на Бернарда, который расшатал защитника и пробил точно в ближний нижний угол, без шансов для Де Хеа.

16' После долгого розыгрыша у чужой штрафной пробил по воротам Фернандеш, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

15' В медленном темпе начался наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

14' Мягко забросил в штрафную Хамес на ход Диню, но вовремя вернулся в оборону Мата и перехватил этот пас.

13' Получил по ногам на фланге Дукуре от Шоу в подкате. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

12' Дальний заброс исполнял Магуайр на ход Марсьялю в чужую штрафную, но Пикфорд прочитал эпизод и забрал мяч на выходе в свои руки.

11' Отдавал по флангу Коулмэн на ход Калверту-Льюину, но в подкате перехватил этот пас Мактоминай .

10' С фланга сместился Коулмэн в штрафную и подал на Калверта-Льюина, но тот не дотянулся до мяча головой.

9' С угла поля навесил Сигурдссон на ближнюю штангу, но здесь головой Фернандеш вернул мяч на фланг.

8' Убежал по флангу вновь Динь и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

7' Прорывался по флангу на скорости Динь и подал в центр штрафной. Здесь пробил головой Калверт-Льюин, но мяч полетел выше перекладины.

6' Катают мяч в центре поля футболисты "Манчестер Юнайтед". Пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.

5' Отдавал в разрез Фернандеш на ход Марсьялю, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Холгейт.

4' Низом отдавал Бернард в штрафную на Хамеса, но того опередил Фред и спокойно вынес мяч далеко в центр поля.

3' Ворвался в штрафную соперника Калверт-Льюин после заброса от Дукуре, но Де Хеа на выходе забрал мяч в свои руки.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-белых цветах, гости выбрали себе красно-черный комплект формы.