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  3. Англия
Эвертон
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0' 19'
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
4
Холгейт
Мэйсон
12
Динь
Люка
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
10
Сигурдссон
Гильфи
19
Родригес
Хамес
9
Калверт-Льюин
Доминик
20
Бернард
Дуарте
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
8
Мата
Хуан
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
Эвертон
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 8 1
2. Родригес Хамес 3 0.38
3. Кин Майкл 2 0.25
4. Ришарлисон 1 (1) 0.13
5. Мина Йерри 1 0.13
6. Динь Люка 0 0
7. Коулмэн Шеймус 0 0
8. Сигурдссон Гильфи 0 0
9. Дукуре Абдулай 0 0
10. Айуоби Алекс 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 3 (2) 0.43
2. Рэшфорд Маркус 2 0.29
3. Магуайр Гарри 1 0.14
4. Ван де Бек Донни 1 0.14
5. Уан-Биссака Аарон 1 0.14
6. Мата Хуан 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Ришарлисон 1 1
2. Дукуре Абдулай 2 0
3. Аллан Маркес 2 0
4. Динь Люка 0 1
5. Родригес Хамес 1 0
6. Гомеш Андре 1 0
7. Бернард Дуарте 1 0
8. Мина Йерри 1 0
9. Калверт-Льюин Доминик 1 0
10. Нкунку Нильс 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 2 0
2. Шоу Люк 2 0
3. Фред Сантос 2 0
4. Марсьяль Антони 0 1
5. Фернандеш Бруну 1 0
6. Матич Неманья 1 0
7. Байи Эрик 1 0
8. Рэшфорд Маркус 1 0
9. Джеймс Дэниэл 1 0
10. Фосу-Менса Тимоти 1 0
11. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2)
 Манчестер Юнайтед 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 0 62.5% (5)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон
Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси
ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Эвертон Товарищеские матчи Эвертон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:4 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
3. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
5. Эвертон 0:0 Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
12. Лидс Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Бернард! Зацепился за мяч на чужой половине поля Калверт-Льюин и головой сбросил на Бернарда, который расшатал защитника и пробил точно в ближний нижний угол, без шансов для Де Хеа.
  • 20'
    Убежал по левой бровке Шоу и прострелил низом в штрафную, но здесь Марсьялю пробить по воротам в силовой борьбе не позволил Кин.
  • 19'
    Мягко забросил Хамес в штрафную, куда врывался Бернард, но не сумел бразилец догнать мяч до лицевой линии.
  • 18'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Рэшфорд и пробил с ходу, но мяч по невероятной траектории упал сверху на сетку.
  • 17'
    Подал с угла поля Фернандеш в центр штрафной, где после серии рикошетов остался с мячом перед воротами Марсьяль, но пробил он крайне неточно.
  • Угловой
    16'
    После долгого розыгрыша у чужой штрафной пробил по воротам Фернандеш, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 15'
    В медленном темпе начался наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 14'
    Мягко забросил в штрафную Хамес на ход Диню, но вовремя вернулся в оборону Мата и перехватил этот пас.
  • 13'
    Получил по ногам на фланге Дукуре от Шоу в подкате. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 12'
    Дальний заброс исполнял Магуайр на ход Марсьялю в чужую штрафную, но Пикфорд прочитал эпизод и забрал мяч на выходе в свои руки.
  • 11'
    Отдавал по флангу Коулмэн на ход Калверту-Льюину, но в подкате перехватил этот пас Мактоминай .
  • 10'
    С фланга сместился Коулмэн в штрафную и подал на Калверта-Льюина, но тот не дотянулся до мяча головой.
  • 9'
    С угла поля навесил Сигурдссон на ближнюю штангу, но здесь головой Фернандеш вернул мяч на фланг.
  • Угловой
    8'
    Убежал по флангу вновь Динь и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 7'
    Прорывался по флангу на скорости Динь и подал в центр штрафной. Здесь пробил головой Калверт-Льюин, но мяч полетел выше перекладины.
  • 6'
    Катают мяч в центре поля футболисты "Манчестер Юнайтед". Пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.
  • 5'
    Отдавал в разрез Фернандеш на ход Марсьялю, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Холгейт.
  • 4'
    Низом отдавал Бернард в штрафную на Хамеса, но того опередил Фред и спокойно вынес мяч далеко в центр поля.
  • 3'
    Ворвался в штрафную соперника Калверт-Льюин после заброса от Дукуре, но Де Хеа на выходе забрал мяч в свои руки.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-белых цветах, гости выбрали себе красно-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, с центра поля разыграли футболисты "Манчестер Юнайтед"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.55 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.75 2.11
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.80 2.38
  3.33 3.70 2.23

Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.80 1.04 4.40 1.25 3.00 1.38 2.00 1.80 1.98 1.88 1.57 2.40 1.38 3.00 1.18 4.75 1.17 5.55 1.06 8.10 1.03 8.60
11.75 1.00 10.75 1.02 4.33 1.20 3.15 1.31 2.32 1.75 1.67 2.09 1.41 2.60 1.19 3.90 1.16 4.50 1.04 7.80
4.77 1.22 2.73 1.52 2.26 1.71 2.02 1.91 1.75 2.20 1.59 2.52 1.48 2.82 1.19 5.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.97 1.82 1.44 2.75 1.19 4.60
3.38 1.32 2.30 1.62 1.51 2.56 1.21 4.40 1.14 5.75
3.37 1.36 2.96 1.45 2.35 1.66 1.82 2.10 1.58 2.53 1.39 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.37 1.89 2.00 1.42 2.70 1.23 4.05
4.30 1.19 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
Где смотреть матч Эвертон 0:0 Манчестер Юнайтед онлайн

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Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Эвертон
21.7% (34)
Ничья
40.1% (63)
Манчестер Юнайтед
38.2% (60)
Тотал 2.5
Больше
61.94% (96)
Меньше
38.06% (59)
Обе команды забьют
Да
92.9% (144)
Нет
7.1% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (48)
1:2 Манчестер Юнайтед
29.9% (47)
2:1 Эвертон
17.2% (27)
2:2 Ничья
8.9% (14)
0:1 Манчестер Юнайтед
3.2% (5)
1:0 Эвертон
2.5% (4)
1:3 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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