Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|8
|1.14
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.43
|3.
|Кин Майкл
|2
|0.29
|4.
|Ришарлисон
|1 (1)
|0.14
|5.
|Мина Йерри
|1
|0.14
|6.
|Динь Люка
|0
|0
|7.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|8.
|Сигурдссон Гильфи
|0
|0
|9.
|Дукуре Абдулай
|0
|0
|10.
|Айуоби Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|3 (2)
|0.5
|2.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.33
|3.
|Магуайр Гарри
|1
|0.17
|4.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.17
|5.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.17
|6.
|Мата Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ришарлисон
|1
|1
|2.
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|3.
|Аллан Маркес
|2
|0
|4.
|Динь Люка
|0
|1
|5.
|Родригес Хамес
|1
|0
|6.
|Гомеш Андре
|1
|0
|7.
|Бернард Дуарте
|1
|0
|8.
|Мина Йерри
|1
|0
|9.
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|10.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|2
|0
|2.
|Шоу Люк
|2
|0
|3.
|Фред Сантос
|2
|0
|4.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|5.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|6.
|Матич Неманья
|1
|0
|7.
|Байи Эрик
|1
|0
|8.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|9.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
|10.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|11.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|Манчестер Юнайтед
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|0
|62.5% (5)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон
Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси
ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Эвертон Товарищеские матчи Эвертон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:4 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|8.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.70
|1.04
|4.10
|1.25
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.11
|1.78
|1.88
|1.98
|1.65
|2.33
|—
|—
|1.44
|2.90
|1.21
|4.60
|1.14
|4.70
|1.06
|8.90
|1.05
|9.50
|
|10.25
|1.01
|9.40
|1.03
|4.10
|1.24
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.20
|1.83
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.41
|2.70
|1.19
|4.20
|1.14
|4.85
|1.03
|8.60
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.43
|1.25
|—
|—
|2.55
|1.58
|2.14
|1.79
|1.92
|2.01
|1.68
|2.34
|1.54
|2.66
|1.45
|2.96
|—
|—
|1.17
|5.72
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Эвертон
21.3% (16)
Ничья
38.7% (29)
Манчестер Юнайтед
40% (30)
Тотал 2.5
Больше
61.64% (45)
Меньше
38.36% (28)
Обе команды забьют
Да
95.89% (70)
Нет
4.11% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (25)
1:2 Манчестер Юнайтед
32% (24)
2:1 Эвертон
16% (12)
2:2 Ничья
5.3% (4)
2:3 Манчестер Юнайтед
2.7% (2)
1:0 Эвертон
2.7% (2)
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