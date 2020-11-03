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Эвертон
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 8 1.14
2. Родригес Хамес 3 0.43
3. Кин Майкл 2 0.29
4. Ришарлисон 1 (1) 0.14
5. Мина Йерри 1 0.14
6. Динь Люка 0 0
7. Коулмэн Шеймус 0 0
8. Сигурдссон Гильфи 0 0
9. Дукуре Абдулай 0 0
10. Айуоби Алекс 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 3 (2) 0.5
2. Рэшфорд Маркус 2 0.33
3. Магуайр Гарри 1 0.17
4. Ван де Бек Донни 1 0.17
5. Уан-Биссака Аарон 1 0.17
6. Мата Хуан 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Ришарлисон 1 1
2. Дукуре Абдулай 2 0
3. Аллан Маркес 2 0
4. Динь Люка 0 1
5. Родригес Хамес 1 0
6. Гомеш Андре 1 0
7. Бернард Дуарте 1 0
8. Мина Йерри 1 0
9. Калверт-Льюин Доминик 1 0
10. Нкунку Нильс 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 2 0
2. Шоу Люк 2 0
3. Фред Сантос 2 0
4. Марсьяль Антони 0 1
5. Фернандеш Бруну 1 0
6. Матич Неманья 1 0
7. Байи Эрик 1 0
8. Рэшфорд Маркус 1 0
9. Джеймс Дэниэл 1 0
10. Фосу-Менса Тимоти 1 0
11. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2)
 Манчестер Юнайтед 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 0 62.5% (5)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон
Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси
ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Эвертон Товарищеские матчи Эвертон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:4 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 13 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 75
    Эвертон 21.3% (16)
    X 38.7% (29)
    Манчестер Юнайтед 40% (30)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Ничья 1:1
    fussball_01 #
    0
    выиграет Манчестер Юнайтед, со счетом 1:2
    игроки МЮ помогут остаться тренеру у руля команды!
    Арктика #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.04
    3.72
    2.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.50 2.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.65 2.45
    Бонус: 5 000 ₽ 3.04 3.72 2.50
      2.99 3.59 2.46

    Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.70 1.04 4.10 1.25 3.15 1.36 2.11 1.78 1.88 1.98 1.65 2.33 1.44 2.90 1.21 4.60 1.14 4.70 1.06 8.90 1.05 9.50
    10.25 1.01 9.40 1.03 4.10 1.24 3.15 1.36 2.20 1.83 1.66 2.22 1.41 2.70 1.19 4.20 1.14 4.85 1.03 8.60
    4.43 1.25 2.55 1.58 2.14 1.79 1.92 2.01 1.68 2.34 1.54 2.66 1.45 2.96 1.17 5.72
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.18 1.74 1.50 2.65 1.17 5.20
    3.15 1.36 2.12 1.72 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
    3.39 1.36 2.79 1.49 2.19 1.76 1.71 2.24 1.51 2.73
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.64 2.26
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.40
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    Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Эвертон
    21.3% (16)
    Ничья
    38.7% (29)
    Манчестер Юнайтед
    40% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.64% (45)
    Меньше
    38.36% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    95.89% (70)
    Нет
    4.11% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (25)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    32% (24)
    2:1 Эвертон
    16% (12)
    2:2 Ничья
    5.3% (4)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    2.7% (2)
    1:0 Эвертон
    2.7% (2)
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