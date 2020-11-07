Александрия
1:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Ника
Львов
4' Желтая карточкаКазлаускас Донатас
49' Желтая карточкаБезбородько Денис
63' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
1:0
70' ПенальтиТретьяков Максим
79
Панькив
Юрий
47
Вантух
Роман
18
Ситало
Артём
12
Костик
Орест
25
Чирьяк
Фране
13
Ныч
Назарий
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gia Tsetsadze
Ход матча
70'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситало Артём
|2
|0.22
|2.
|Банада Евгений
|2
|0.22
|3.
|Безбородько Денис
|2
|0.22
|4.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.11
|5.
|Третьяков Максим
|1
|0.11
|6.
|Мышенко Богдан
|1
|0.11
|7.
|Грицук Василий
|1
|0.11
|8.
|Гордиенко Артём
|1
|0.11
|9.
|Бондаренко Валерий
|1
|0.11
|10.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.11
|11.
|Устименко Денис
|1
|0.11
|12.
|Mykyta Dudka
|1
|0.11
|13.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.11
|14.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|15.
|Пашаев Павел
|0
|0
|16.
|Бабогло Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шина Алвес
|1
|0.13
|2.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.13
|3.
|Ныч Назарий
|1
|0.13
|4.
|Кравчук Юрий
|1
|0.13
|5.
|Кошман Игорь
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|4
|0
|2.
|Банада Евгений
|2
|1
|3.
|Мышенко Богдан
|3
|0
|4.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|5.
|Гречишкин Дмитрий
|2
|0
|6.
|Ситало Артём
|2
|0
|7.
|Мельник Александр
|2
|0
|8.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|9.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|10.
|Панькив Юрий
|1
|0
|11.
|Третьяков Максим
|1
|0
|12.
|Безбородько Денис
|1
|0
|13.
|Грицук Василий
|1
|0
|14.
|Дубра Каспар
|1
|0
|15.
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|16.
|Стецков Тимур
|1
|0
|17.
|Бабогло Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грисьо Максим
|5
|0
|2.
|Maroine Mihoubi
|3
|1
|3.
|Рафаэль да Сильва
|2
|0
|4.
|Богунов Ярослав
|2
|0
|5.
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|6.
|Кошман Игорь
|2
|0
|7.
|Клименчук Егор
|2
|0
|8.
|Чирьяк Фране
|1
|0
|9.
|Махмутович Энес
|1
|0
|10.
|Борзенко Сергей
|1
|0
|11.
|Borislav Topic II
|1
|0
|12.
|Шина Алвес
|1
|0
|13.
|Ныч Назарий
|1
|0
|14.
|Кравчук Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|18.75% (3)
|0
|25% (4)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|Львов
|0
|75% (3)
|0
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: +6 =4 -10Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия
Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия
Львов Последние 20 матчей: +3 =6 -11Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов
Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты
Последние игры между собой
Александрия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Львов: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|20 - 9
|16
|3.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|5.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|8.
|Александрия
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 14
|11
|9.
|Заря
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 9
|10
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 11
|6
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|8 - 11
|6
|13.
|Львов
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 20
|5
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Александрия» – «Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Александрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Александрия» – «Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|3.35
|1.31
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.19
|4.60
|—
|—
|1.13
|5.80
|2.05
|1.77
|1.02
|13.00
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.25
|3.70
|1.19
|4.40
|1.07
|7.40
|1.06
|8.00
|
|11.75
|1.00
|11.00
|1.00
|—
|—
|4.33
|1.18
|—
|—
|3.54
|1.27
|—
|—
|2.30
|1.65
|—
|—
|1.76
|2.00
|—
|—
|1.44
|2.57
|1.22
|3.72
|1.17
|4.50
|1.05
|7.80
|1.04
|8.40
|
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.38
|2.40
|1.59
|2.09
|1.77
|1.77
|2.09
|1.57
|2.46
|1.45
|2.82
|1.31
|3.51
|1.72
|2.17
|1.56
|2.48
|1.45
|2.80
|—
|—
|1.18
|4.95
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Александрия 1:0 Львов
Исход игры
Александрия
86.3% (132)
Ничья
11.8% (18)
Львов
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.8% (45)
Меньше
70.2% (106)
Обе команды забьют
Да
37.75% (57)
Нет
62.25% (94)
Популярный счёт
2:0 Александрия
32.7% (50)
1:0 Александрия
26.1% (40)
2:1 Александрия
15.7% (24)
3:1 Александрия
8.5% (13)
1:1 Ничья
8.5% (13)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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