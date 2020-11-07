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Александрия
1:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Львов
0'
4' Желтая карточка
Казлаускас Донатас
49' Желтая карточка
Безбородько Денис
63' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
1:0
70' Пенальти
Третьяков Максим
73'
79
Панькив
Юрий
17
Лучкевич
Валерий
4
Бабогло
Владислав
55
Бондаренко
Валерий
47
Вантух
Роман
9
Безбородько
Денис
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
10
Третьяков
Максим
6
Ковалец
Кирилл
18
Ситало
Артём
12
Костик
Орест
24
Якимец
Владимир
22
Махмутович
Энес
99
Maroine
Mihoubi
20
Клименчук
Егор
7
Шина
Алвес
8
Borislav
Topic
II
96
Рафаэль
да
Сильва
19
Казлаускас
Донатас
25
Чирьяк
Фране
13
Ныч
Назарий
Александрия
Львов

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситало Артём 2 0.22
2. Банада Евгений 2 0.22
3. Безбородько Денис 2 0.22
4. Лучкевич Валерий 1 0.11
5. Третьяков Максим 1 0.11
6. Мышенко Богдан 1 0.11
7. Грицук Василий 1 0.11
8. Гордиенко Артём 1 0.11
9. Бондаренко Валерий 1 0.11
10. Шастал Дмитрий 1 0.11
11. Устименко Денис 1 0.11
12. Mykyta Dudka 1 0.11
13. Гречишкин Дмитрий 1 (1) 0.11
14. Ковалец Кирилл 0 0
15. Пашаев Павел 0 0
16. Бабогло Владислав 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 1 0.13
2. Maks Juraj Celic 1 0.13
3. Ныч Назарий 1 0.13
4. Кравчук Юрий 1 0.13
5. Кошман Игорь 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 4 0
2. Банада Евгений 2 1
3. Мышенко Богдан 3 0
4. Лучкевич Валерий 1 1
5. Гречишкин Дмитрий 2 0
6. Ситало Артём 2 0
7. Мельник Александр 2 0
8. Гордиенко Артём 1 0
9. Мирошниченко Денис 1 0
10. Панькив Юрий 1 0
11. Третьяков Максим 1 0
12. Безбородько Денис 1 0
13. Грицук Василий 1 0
14. Дубра Каспар 1 0
15. Бондаренко Валерий 1 0
16. Стецков Тимур 1 0
17. Бабогло Владислав 1 0
Львов
# Игрок      
1. Грисьо Максим 5 0
2. Maroine Mihoubi 3 1
3. Рафаэль да Сильва 2 0
4. Богунов Ярослав 2 0
5. Казлаускас Донатас 2 0
6. Кошман Игорь 2 0
7. Клименчук Егор 2 0
8. Чирьяк Фране 1 0
9. Махмутович Энес 1 0
10. Борзенко Сергей 1 0
11. Borislav Topic II 1 0
12. Шина Алвес 1 0
13. Ныч Назарий 1 0
14. Кравчук Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 18.75% (3) 0 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3)
 Львов 0 75% (3) 0 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия
Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия
Львов Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов
Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты

Последние игры между собой

Александрия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Львов: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Львов 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:0 Львов Премьер-лига Александрия 0:1 Львов Премьер-лига Львов 1:2 Александрия Премьер-лига
Александрия 1:2 Львов Премьер-лига Львов 2:2 Александрия Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Ворскла Заявка 8 4 3 1 13 - 6 15
4. Колос Ковалёвка Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
5. Десна Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
6. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
7. Мариуполь Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
8. Александрия 0:0 Заявка 9 3 2 4 16 - 14 11
9. Заря Заявка 8 2 4 2 15 - 9 10
10. Днепр-1 Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
11. Минай Заявка 7 1 3 3 4 - 11 6
12. Ингулец Заявка 8 0 6 2 8 - 11 6
13. Львов 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 20 5
14. Рух Львов Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Казлаускас Донатас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Александрия 86.3% (132)
X 11.8% (18)
Львов 2% (3)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 4:4
Ничья 4:4
fussball_01 #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Львов
1.97
4.65
8.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 2.80 7.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 2.60 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 4.65 7.00
  1.52 3.65 8.45

Самый высокий коэффициент на матч «Александрия» – «Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Александрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Александрия» – «Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.35 1.31 2.27 1.62 1.55 2.45 1.19 4.60 1.13 5.80 2.05 1.77 1.02 13.00 1.02 13.00 1.25 3.70 1.19 4.40 1.07 7.40 1.06 8.00
11.75 1.00 11.00 1.00 4.33 1.18 3.54 1.27 2.30 1.65 1.76 2.00 1.44 2.57 1.22 3.72 1.17 4.50 1.05 7.80 1.04 8.40
3.10 1.38 2.40 1.59 2.09 1.77 1.77 2.09 1.57 2.46 1.45 2.82 1.31 3.51 1.72 2.17 1.56 2.48 1.45 2.80 1.18 4.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.48 2.63 1.08 7.77 1.05 9.50 1.20 4.30
3.40 1.29 2.27 1.59 1.53 2.36
1.51 2.61 1.29 3.65 1.26 3.96 1.18 4.95 1.52 2.59 1.34 3.31 1.17 5.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.75 1.44 1.72 2.08 1.44 2.70 1.28 3.60
3.20 1.32 1.85 1.89 1.41 2.77

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.05 1.31
Где смотреть матч Александрия 1:0 Львов онлайн

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Прогнозы на матч Александрия 1:0 Львов

Исход игры
Александрия
86.3% (132)
Ничья
11.8% (18)
Львов
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.8% (45)
Меньше
70.2% (106)
Обе команды забьют
Да
37.75% (57)
Нет
62.25% (94)
Популярный счёт
2:0 Александрия
32.7% (50)
1:0 Александрия
26.1% (40)
2:1 Александрия
15.7% (24)
3:1 Александрия
8.5% (13)
1:1 Ничья
8.5% (13)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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