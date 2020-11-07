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Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Лидс
31
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
8
Куйяте
Шейку
6
Дэнн
Скотт
3
Ван
Анхольт
Патрик
10
Таунсенд
Андрос
44
Ридевальд
Жайро
18
Макартур
Джеймс
25
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
10
Алиоски
Эгзиян
21
Стрёйк
Паскаль
17
Кошта
Элдер
43
Клих
Матеуш
15
Даллас
Стюарт
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
Кристал Пэлас
4-4-2
Лидс
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 5 (2) 0.71
2. Таунсенд Андрос 1 0.14
3. Куйяте Шейку 1 0.14
4. Ридевальд Жайро 1 0.14
5. Бачуайи Миши 0 0
6. Шлупп Джеффри 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 6 0.86
2. Кошта Элдер 2 0.29
3. Клих Матеуш 2 (1) 0.29
4. Харрисон Джек 1 0.14
5. Морено Родриго 1 0.14
6. Даллас Стюарт 1 0.14
7. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Макартур Джеймс 2 0
2. Гуаита Висенте 2 0
3. Уорд Джоэл 2 0
4. Заха Уилфрид 2 0
5. Миливоевич Лука 0 1
6. Маккарти Джеймс 1 0
7. Ван Анхольт Патрик 1 0
8. Шлупп Джеффри 1 0
9. Митчелл Тайрик 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 2 0
2. Даллас Стюарт 2 0
3. Филлипс Кэлвин 2 0
4. Эйлинг Люк 1 0
5. Бэмфорд Патрик 1 0
6. Стрёйк Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 37.5% (3) 25% (2) 0 0 25% (2) 12.5% (1)
 Лидс 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 38.46% (5) 23.08% (3) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас
Лидс Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Лидс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Кристал Пэлас 2:2 Лидс Лидс 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Лидс Лидс 3:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Лидс Лидс 2:1 Кристал Пэлас Лидс 4:0 Кристал Пэлас Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
3. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
5. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
6. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
7. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
12. Лидс Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
13. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
14. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
15. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 154
    Кристал Пэлас 29.2% (45)
    X 40.9% (63)
    Лидс 29.9% (46)
    -1
    выиграет Лидс, со счетом 0:4
    Победа гостей 0:4
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    2.11 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Лидс
    2.95
    3.52
    2.72
    Все Коэффициенты
    Новости
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • Анонс
      Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Лидс от LiveResult
      До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 15 минут.


      На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.95 3.50 2.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.50 2.35
    Бонус: 5 000 ₽ 2.89 3.52 2.55
      2.73 3.51 2.72

    Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 8.90 1.05 3.95 1.25 3.10 1.37 2.15 1.75 2.05 1.83 1.83 2.04 1.62 2.39 1.41 2.95 1.19 4.80 1.14 5.30 1.04 9.20 1.03 9.80
    11.50 1.04 9.80 1.06 3.84 1.27 3.00 1.40 2.05 1.86 1.59 2.39 1.40 3.00 1.18 4.95 1.14 5.75 1.05 10.75
    4.12 1.27 3.17 1.41 2.43 1.63 2.07 1.86 1.83 2.09 1.61 2.49 1.40 3.16 1.15 6.50
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.98 1.83 1.44 2.80 1.14 5.70
    3.04 1.38 2.05 1.77 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55
    3.16 1.40 2.60 1.55 2.04 1.88 1.64 2.39 1.46 2.91
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.25
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.41
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Лидс

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    29.2% (45)
    Ничья
    40.9% (63)
    Лидс
    29.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.32% (78)
    Меньше
    48.68% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    86.84% (132)
    Нет
    13.16% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (55)
    2:1 Кристал Пэлас
    20.8% (32)
    1:2 Лидс
    18.2% (28)
    0:1 Лидс
    5.2% (8)
    2:2 Ничья
    4.5% (7)
    1:0 Кристал Пэлас
    3.2% (5)
    2:0 Кристал Пэлас
    2.6% (4)
    2:3 Лидс
    2.6% (4)
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