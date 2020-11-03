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Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Лидс

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 5 (2) 0.71
2. Таунсенд Андрос 1 0.14
3. Куйяте Шейку 1 0.14
4. Ридевальд Жайро 1 0.14
5. Бачуайи Миши 0 0
6. Шлупп Джеффри 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 6 0.86
2. Кошта Элдер 2 0.29
3. Клих Матеуш 2 (1) 0.29
4. Харрисон Джек 1 0.14
5. Морено Родриго 1 0.14
6. Даллас Стюарт 1 0.14
7. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Макартур Джеймс 2 0
2. Гуаита Висенте 2 0
3. Уорд Джоэл 2 0
4. Заха Уилфрид 2 0
5. Миливоевич Лука 0 1
6. Маккарти Джеймс 1 0
7. Ван Анхольт Патрик 1 0
8. Шлупп Джеффри 1 0
9. Митчелл Тайрик 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 2 0
2. Даллас Стюарт 2 0
3. Филлипс Кэлвин 2 0
4. Эйлинг Люк 1 0
5. Бэмфорд Патрик 1 0
6. Стрёйк Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 37.5% (3) 25% (2) 0 0 25% (2) 12.5% (1)
 Лидс 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 38.46% (5) 23.08% (3) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас
Лидс Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Лидс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Кристал Пэлас 2:2 Лидс Лидс 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Лидс Лидс 3:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Лидс Лидс 2:1 Кристал Пэлас Лидс 4:0 Кристал Пэлас Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 16 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Кристал Пэлас 40.6% (26)
    X 32.8% (21)
    Лидс 26.6% (17)
    0
    выиграет Лидс, со счетом 0:4
    Победа гостей 0:4
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Лидс
    3.00
    3.45
    2.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.45 2.37
    Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.45 2.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.98 3.44 2.52
      3.00 3.43 2.54

    Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.00 1.02 8.00 1.06 3.45 1.30 2.70 1.51 2.15 1.75 1.87 1.99 1.45 2.70 1.32 3.35 1.13 5.80 1.10 6.30 1.02 11.50
    9.90 1.06 8.40 1.08 3.45 1.32 2.62 1.50 1.89 2.01 1.47 2.72 1.33 3.38 1.13 6.15 1.11 6.85 1.03 13.00
    3.72 1.32 2.80 1.50 2.20 1.76 1.90 2.02 1.69 2.31 1.48 2.86 1.33 3.61 1.12 7.68
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.86 1.96 1.39 3.00 1.12 6.40
    2.88 1.42 1.90 1.90 1.41 2.91 1.13 6.00 1.09 7.30
    2.98 1.44 2.44 1.61 1.90 2.00 1.56 2.57 1.41 3.13
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
    3.68 1.28 2.62 1.49 1.67 2.20 1.25 3.95 1.18 4.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.33
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Лидс

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    40.6% (26)
    Ничья
    32.8% (21)
    Лидс
    26.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.23% (33)
    Меньше
    46.77% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    80.65% (50)
    Нет
    19.35% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.1% (18)
    2:1 Кристал Пэлас
    23.4% (15)
    1:2 Лидс
    17.2% (11)
    2:0 Кристал Пэлас
    6.3% (4)
    1:0 Кристал Пэлас
    6.3% (4)
    2:2 Ничья
    4.7% (3)
    0:1 Лидс
    3.1% (2)
    2:3 Лидс
    3.1% (2)
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