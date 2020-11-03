Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Лидс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|5 (2)
|0.71
|2.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.14
|3.
|Куйяте Шейку
|1
|0.14
|4.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.14
|5.
|Бачуайи Миши
|0
|0
|6.
|Шлупп Джеффри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|6
|0.86
|2.
|Кошта Элдер
|2
|0.29
|3.
|Клих Матеуш
|2 (1)
|0.29
|4.
|Харрисон Джек
|1
|0.14
|5.
|Морено Родриго
|1
|0.14
|6.
|Даллас Стюарт
|1
|0.14
|7.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макартур Джеймс
|2
|0
|2.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|2
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|2
|0
|5.
|Миливоевич Лука
|0
|1
|6.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|7.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|8.
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|9.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|2
|0
|2.
|Даллас Стюарт
|2
|0
|3.
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|4.
|Эйлинг Люк
|1
|0
|5.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|6.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|37.5% (3)
|25% (2)
|0
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|Лидс
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|38.46% (5)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =3 -11Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас
Лидс Последние 20 матчей: +13 =2 -5Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Лидс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|8.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|11.00
|1.02
|8.00
|1.06
|3.45
|1.30
|2.70
|1.51
|2.15
|1.75
|1.87
|1.99
|—
|—
|1.45
|2.70
|1.32
|3.35
|1.13
|5.80
|1.10
|6.30
|1.02
|11.50
|
|9.90
|1.06
|8.40
|1.08
|3.45
|1.32
|2.62
|1.50
|—
|—
|1.89
|2.01
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.33
|3.38
|1.13
|6.15
|1.11
|6.85
|1.03
|13.00
|
|—
|—
|—
|—
|3.72
|1.32
|2.80
|1.50
|2.20
|1.76
|1.90
|2.02
|1.69
|2.31
|1.48
|2.86
|1.33
|3.61
|—
|—
|1.12
|7.68
|—
|—
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Лидс
Исход игры
Кристал Пэлас
40.6% (26)
Ничья
32.8% (21)
Лидс
26.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
53.23% (33)
Меньше
46.77% (29)
Обе команды забьют
Да
80.65% (50)
Нет
19.35% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.1% (18)
2:1 Кристал Пэлас
23.4% (15)
1:2 Лидс
17.2% (11)
2:0 Кристал Пэлас
6.3% (4)
1:0 Кристал Пэлас
6.3% (4)
2:2 Ничья
4.7% (3)
0:1 Лидс
3.1% (2)
2:3 Лидс
3.1% (2)
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