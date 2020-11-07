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Десна
1:0
Конец матча

Стадион:
Минай
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Нуриев Анатолий
16' Желтая карточка
Мудрик Михаил
53' Желтая карточка
Шиндер Антон
1:0
80' Гол
Будковский Филипп
87' Желтая карточка
Shemmy Mayembe
90' Желтая карточка
Паст Евгений
90'+6
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
17
Гитченко
Андрей
4
Тамм
Йоонас
12
Картушов
Егор
7
Огиря
Владислав
9
Арвеладзе
Леван
11
Калитвинцев
Владислав
13
Хлёбас
Дмитрий
14
Мудрик
Михаил
28
Будковский
Филипп
32
Каниболоцкий
Антон
99
Kyrylo
Melichenko
44
Mislav
Matic
4
Сакив
Тарас
22
Shemmy
Mayembe
7
Нуриев
Анатолий
23
Ткачук
Андрей
96
Снижко
Александр
17
Кныш
Данило
29
Кожанов
Денис
19
Шиндер
Антон
Десна
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тотовицкий Андрей 4 (2) 0.44
2. Будковский Филипп 4 0.44
3. Шевцов Илья 1 0.11
4. Гитченко Андрей 1 0.11
5. Мостовой Андрей II 1 0.11
6. Тамм Йоонас 1 0.11
7. Дегтярёв Максим 1 0.11
8. Филиппов Александр 1 (1) 0.11
9. Калитвинцев Владислав 0 0
10. Гуцуляк Алексей 0 0
11. Конопля Ефим 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиндер Антон 2 0.25
2. Нуриев Анатолий 2 (2) 0.25
3. Сакив Тарас 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Имереков Максим 3 1
2. Мостовой Андрей II 4 0
3. Гитченко Андрей 3 0
4. Калитвинцев Владислав 3 0
5. Огиря Владислав 2 0
6. Будковский Филипп 2 0
7. Домбровский Андрей 2 0
8. Конопля Ефим 2 0
9. Паст Евгений 1 0
10. Картушов Егор 1 0
11. Литовка Игорь 1 0
12. Тотовицкий Андрей 1 0
13. Гуцуляк Алексей 1 0
14. Хлёбас Дмитрий 1 0
15. Ермаков Виталий 1 0
16. Мудрик Михаил 1 0
Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 4 0
2. Лопырёнок Максим 3 0
3. Пыняшко Василий 1 1
4. Dmytro Pavlish 1 1
5. Попович Андрей 2 0
6. Снижко Александр 2 0
7. Shemmy Mayembe 2 0
8. Mislav Matic 2 0
9. Kyrylo Melichenko 2 0
10. Rustam Akhmedzade 2 0
11. Кныш Данило 1 0
12. Сакив Тарас 1 0
13. Маткобожик Александр 1 0
14. Нуриев Анатолий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2)
 Минай 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк
Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна
Минай Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай
Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 4 4 0 20 - 9 16
3. Десна Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
4. Ворскла Заявка 8 4 3 1 13 - 6 15
5. Колос Ковалёвка Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Александрия Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
7. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
8. Мариуполь Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
9. Заря Заявка 8 2 4 2 15 - 9 10
10. Днепр-1 Заявка 9 2 2 5 12 - 17 8
11. Минай Заявка 8 1 3 4 4 - 12 6
12. Ингулец Заявка 8 0 6 2 8 - 11 6
13. Львов Заявка 8 1 1 6 4 - 21 4
14. Рух Львов Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Мудрик Михаил получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Нуриев Анатолий пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Obolon Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Десна 92.2% (142)
X 5.8% (9)
Минай 1.9% (3)
-1
выиграет Минай, со счетом 1:4
Победа гостей 1:4
fussball_01 #
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 1.95 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 3.98 6.95
  1.62 3.33 7.04

Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Минай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Минай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Минай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.18 1.68 1.42 2.85 1.10 6.80 1.04 10.00 2.17 1.69 1.03 12.00 1.71 2.14 1.05 9.50 1.04 10.00 1.15 5.20 1.12 5.90 1.03 10.50
8.60 1.03 7.50 1.05 3.34 1.28 2.63 1.45 1.90 1.94 1.48 2.54 1.32 3.10 1.12 5.10 1.09 5.80 1.01 10.25
2.43 1.56 2.13 1.72 1.82 2.01 1.59 2.35 1.47 2.68 1.52 2.53 1.49 2.67 1.32 3.36 1.11 6.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.90 1.40 1.95 1.87 1.42 2.75 1.11 5.60
2.77 1.41 1.87 1.87 1.42 2.73
1.54 2.48 1.31 3.40 1.61 2.31 1.55 2.47 1.40 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
4.05 1.23 2.85 1.41 1.72 2.07 1.29 3.35
2.66 1.44 1.69 2.09 1.28 3.46

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
5.40 1.15
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Десна 1:0 Минай онлайн

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Прогнозы на матч Десна 1:0 Минай

Исход игры
Десна
92.2% (142)
Ничья
5.8% (9)
Минай
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (40)
Меньше
73.68% (112)
Обе команды забьют
Да
30.92% (47)
Нет
69.08% (105)
Популярный счёт
2:0 Десна
35.7% (55)
1:0 Десна
31.8% (49)
2:1 Десна
21.4% (33)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:1 Десна
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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