Десна
1:0
Конец матча
Стадион: Оболонь Арена
Минай
0:0
6' Не забитый пенальтиНуриев Анатолий
16' Желтая карточкаМудрик Михаил
53' Желтая карточкаШиндер Антон
1:0
80' ГолБудковский Филипп
87' Желтая карточкаShemmy Mayembe
90' Желтая карточкаПаст Евгений
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
44
Mislav
Matic
17
Кныш
Данило
19
Шиндер
Антон
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Шевцов ИльяНападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Mislav MaticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
Ход матча
6'
0:0
16'
53'
80'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тотовицкий Андрей
|4 (2)
|0.44
|2.
|Будковский Филипп
|4
|0.44
|3.
|Шевцов Илья
|1
|0.11
|4.
|Гитченко Андрей
|1
|0.11
|5.
|Мостовой Андрей II
|1
|0.11
|6.
|Тамм Йоонас
|1
|0.11
|7.
|Дегтярёв Максим
|1
|0.11
|8.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.11
|9.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|10.
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
|11.
|Конопля Ефим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиндер Антон
|2
|0.25
|2.
|Нуриев Анатолий
|2 (2)
|0.25
|3.
|Сакив Тарас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Имереков Максим
|3
|1
|2.
|Мостовой Андрей II
|4
|0
|3.
|Гитченко Андрей
|3
|0
|4.
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|5.
|Огиря Владислав
|2
|0
|6.
|Будковский Филипп
|2
|0
|7.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|8.
|Конопля Ефим
|2
|0
|9.
|Паст Евгений
|1
|0
|10.
|Картушов Егор
|1
|0
|11.
|Литовка Игорь
|1
|0
|12.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|13.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|14.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|15.
|Ермаков Виталий
|1
|0
|16.
|Мудрик Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|4
|0
|2.
|Лопырёнок Максим
|3
|0
|3.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|4.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|5.
|Попович Андрей
|2
|0
|6.
|Снижко Александр
|2
|0
|7.
|Shemmy Mayembe
|2
|0
|8.
|Mislav Matic
|2
|0
|9.
|Kyrylo Melichenko
|2
|0
|10.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|11.
|Кныш Данило
|1
|0
|12.
|Сакив Тарас
|1
|0
|13.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|14.
|Нуриев Анатолий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|Минай
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +9 =5 -6Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк
Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна
Минай Последние 20 матчей: +10 =4 -6Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай
Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|20 - 9
|16
|3.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Александрия
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|9.
|Заря
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 9
|10
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|8 - 11
|6
|13.
|Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Минай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Минай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Минай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.18
|1.68
|1.42
|2.85
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.04
|10.00
|2.17
|1.69
|1.03
|12.00
|1.71
|2.14
|1.05
|9.50
|1.04
|10.00
|1.15
|5.20
|1.12
|5.90
|1.03
|10.50
|
|8.60
|1.03
|7.50
|1.05
|3.34
|1.28
|—
|—
|2.63
|1.45
|—
|—
|1.90
|1.94
|—
|—
|1.48
|2.54
|1.32
|3.10
|1.12
|5.10
|1.09
|5.80
|1.01
|10.25
|
|—
|—
|—
|—
|2.43
|1.56
|2.13
|1.72
|1.82
|2.01
|1.59
|2.35
|1.47
|2.68
|1.52
|2.53
|1.49
|2.67
|1.32
|3.36
|—
|—
|1.11
|6.86
|—
|—
Прогнозы на матч Десна 1:0 Минай
Исход игры
Десна
92.2% (142)
Ничья
5.8% (9)
Минай
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (40)
Меньше
73.68% (112)
Обе команды забьют
Да
30.92% (47)
Нет
69.08% (105)
Популярный счёт
2:0 Десна
35.7% (55)
1:0 Десна
31.8% (49)
2:1 Десна
21.4% (33)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:1 Десна
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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