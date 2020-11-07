Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Фулхэм
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
34
Эйна
Ола
21
Рид
Харрисон
14
Рид
Бобби
10
Кэрни
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|3
|0.43
|2.
|Боуэн Джаррод
|3
|0.43
|3.
|Форнальс Пабло
|2
|0.29
|4.
|Лансини Мануэль
|1
|0.14
|5.
|Алле Себастьян
|1
|0.14
|6.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.14
|7.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|8.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|9.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|10.
|Масуаку Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.29
|2.
|Рид Бобби
|2
|0.29
|3.
|Кэрни Том
|1
|0.14
|4.
|Эйна Ола
|1
|0.14
|5.
|Лукмен Адемола
|1
|0.14
|6.
|Тете Кенни
|0
|0
|7.
|Рид Харрисон
|0
|0
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|2.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|3.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|4.
|Огбонна Анджело
|1
|0
|5.
|Антонио Майкл
|1
|0
|6.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|7.
|Масуаку Артур
|1
|0
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|9.
|Соучек Томаш
|1
|0
|10.
|Форнальс Пабло
|1
|0
|11.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камара Абубакар
|1
|1
|2.
|Кэрни Том
|2
|0
|3.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|4.
|Рид Бобби
|2
|0
|5.
|Одои Денис
|1
|0
|6.
|Гектор Майкл
|1
|0
|7.
|Брайан Джо
|1
|0
|8.
|Митрович Александр
|1
|0
|9.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|10.
|Тете Кенни
|1
|0
|11.
|Рид Харрисон
|1
|0
|12.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|13.
|Лукмен Адемола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|36.36% (4)
|Фулхэм
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм
Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
Фулхэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм
Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Фулхэм 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Фулхэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Фулхэм 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|3.
|Лестер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|4.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 10
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|10.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|14.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.00
|1.01
|8.80
|1.05
|3.65
|1.28
|2.80
|1.44
|—
|—
|2.02
|1.85
|1.77
|2.14
|1.53
|2.60
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.17
|5.30
|1.11
|5.80
|1.03
|10.50
|1.03
|9.90
|
|12.25
|1.03
|10.50
|1.05
|3.72
|1.28
|2.83
|1.44
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.54
|2.51
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.16
|5.40
|1.13
|6.20
|1.04
|12.25
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.89
|1.29
|3.03
|1.44
|2.38
|1.65
|2.05
|1.88
|1.81
|2.12
|1.58
|2.55
|1.49
|2.82
|1.38
|3.26
|—
|—
|1.14
|6.83
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Вест Хэм - Фулхэм
Исход игры
Вест Хэм
85.9% (134)
Ничья
10.9% (17)
Фулхэм
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
66.88% (103)
Меньше
33.12% (51)
Обе команды забьют
Да
73.38% (113)
Нет
26.62% (41)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
53.2% (83)
2:0 Вест Хэм
12.8% (20)
1:0 Вест Хэм
10.9% (17)
1:1 Ничья
8.3% (13)
3:1 Вест Хэм
5.1% (8)
1:2 Фулхэм
2.6% (4)
3:0 Вест Хэм
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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