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Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Фулхэм
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
26
Масуаку
Артур
20
Боуэн
Джаррод
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
18
Форнальс
Пабло
22
Алле
Себастьян
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
33
Робинсон
Энтони
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
21
Рид
Харрисон
14
Рид
Бобби
10
Кэрни
Том
19
Лукмен
Адемола
9
Митрович
Александр
Вест Хэм
5-4-1
Фулхэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 3 0.43
2. Боуэн Джаррод 3 0.43
3. Форнальс Пабло 2 0.29
4. Лансини Мануэль 1 0.14
5. Алле Себастьян 1 0.14
6. Бальбуэна Фабиан 1 0.14
7. Крессуэлл Арон 0 0
8. Фредерикс Райан 0 0
9. Цоуфал Владимир 0 0
10. Масуаку Артур 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 2 (1) 0.29
2. Рид Бобби 2 0.29
3. Кэрни Том 1 0.14
4. Эйна Ола 1 0.14
5. Лукмен Адемола 1 0.14
6. Тете Кенни 0 0
7. Рид Харрисон 0 0
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Фредерикс Райан 2 0
2. Цоуфал Владимир 2 0
3. Ярмоленко Андрей 1 0
4. Огбонна Анджело 1 0
5. Антонио Майкл 1 0
6. Лансини Мануэль 1 0
7. Масуаку Артур 1 0
8. Бальбуэна Фабиан 1 0
9. Соучек Томаш 1 0
10. Форнальс Пабло 1 0
11. Райс Деклан 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Камара Абубакар 1 1
2. Кэрни Том 2 0
3. Ле Маршан Максим 2 0
4. Рид Бобби 2 0
5. Одои Денис 1 0
6. Гектор Майкл 1 0
7. Брайан Джо 1 0
8. Митрович Александр 1 0
9. Кавалейру Иван 1 0
10. Тете Кенни 1 0
11. Рид Харрисон 1 0
12. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
13. Лукмен Адемола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 0 36.36% (4)
 Фулхэм 0 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм
Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
Фулхэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм
Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Фулхэм 0:1 Вест Хэм Товарищеские матчи Вест Хэм 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Фулхэм Товарищеские матчи
Фулхэм 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Фулхэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Фулхэм 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
3. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
4. Челси Заявка 8 4 3 1 20 - 10 15
5. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
10. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
11. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
12. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
13. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
14. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
15. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на лондонском дерби между "Вест Хэмом" и "Фулхэмом", которые сойдутся между собой в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Вместе с вами за ходом этой встречи, наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Роберт Джонс. Помогать ему на бровках будут Даррен Кэнн из Нориджа и Марк Скоулз. Резервным арбитром на этот матч назначен Мартин Аткинсон из Лидса. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 156
Вест Хэм 85.9% (134)
X 10.9% (17)
Фулхэм 3.2% (5)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Ничья 1:1
fussball_01 #
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Фулхэм
1.93
3.95
4.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.80 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.75 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.95 4.45
  1.93 3.83 4.11

Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 8.80 1.05 3.65 1.28 2.80 1.44 2.02 1.85 1.77 2.14 1.53 2.60 1.35 3.20 1.17 5.30 1.11 5.80 1.03 10.50 1.03 9.90
12.25 1.03 10.50 1.05 3.72 1.28 2.83 1.44 1.99 1.91 1.54 2.51 1.35 3.26 1.16 5.40 1.13 6.20 1.04 12.25
3.89 1.29 3.03 1.44 2.38 1.65 2.05 1.88 1.81 2.12 1.58 2.55 1.49 2.82 1.38 3.26 1.14 6.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.77 1.47 2.70 1.13 5.40
3.20 1.35 2.09 1.74 1.46 2.72 1.15 5.50 1.11 6.70
3.27 1.38 2.69 1.52 2.12 1.81 1.68 2.31 1.49 2.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.02 1.30 3.30
3.95 1.25 2.77 1.44 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 2.04
Букмекер Да Нет
4.80 1.21
Букмекер Да Нет
3.35 1.36
Где смотреть матч Вест Хэм - Фулхэм онлайн

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Прогнозы на матч Вест Хэм - Фулхэм

Исход игры
Вест Хэм
85.9% (134)
Ничья
10.9% (17)
Фулхэм
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
66.88% (103)
Меньше
33.12% (51)
Обе команды забьют
Да
73.38% (113)
Нет
26.62% (41)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
53.2% (83)
2:0 Вест Хэм
12.8% (20)
1:0 Вест Хэм
10.9% (17)
1:1 Ничья
8.3% (13)
3:1 Вест Хэм
5.1% (8)
1:2 Фулхэм
2.6% (4)
3:0 Вест Хэм
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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