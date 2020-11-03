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Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Фулхэм

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 3 0.43
2. Боуэн Джаррод 3 0.43
3. Форнальс Пабло 2 0.29
4. Лансини Мануэль 1 0.14
5. Алле Себастьян 1 0.14
6. Бальбуэна Фабиан 1 0.14
7. Крессуэлл Арон 0 0
8. Фредерикс Райан 0 0
9. Цоуфал Владимир 0 0
10. Масуаку Артур 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 2 (1) 0.29
2. Рид Бобби 2 0.29
3. Кэрни Том 1 0.14
4. Эйна Ола 1 0.14
5. Лукмен Адемола 1 0.14
6. Тете Кенни 0 0
7. Рид Харрисон 0 0
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Фредерикс Райан 2 0
2. Цоуфал Владимир 2 0
3. Ярмоленко Андрей 1 0
4. Огбонна Анджело 1 0
5. Антонио Майкл 1 0
6. Лансини Мануэль 1 0
7. Масуаку Артур 1 0
8. Бальбуэна Фабиан 1 0
9. Соучек Томаш 1 0
10. Форнальс Пабло 1 0
11. Райс Деклан 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Камара Абубакар 1 1
2. Кэрни Том 2 0
3. Ле Маршан Максим 2 0
4. Рид Бобби 2 0
5. Одои Денис 1 0
6. Гектор Майкл 1 0
7. Брайан Джо 1 0
8. Митрович Александр 1 0
9. Кавалейру Иван 1 0
10. Тете Кенни 1 0
11. Рид Харрисон 1 0
12. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
13. Лукмен Адемола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 0 36.36% (4)
 Фулхэм 0 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм
Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
Фулхэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм
Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Фулхэм 0:1 Вест Хэм Товарищеские матчи Вест Хэм 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Фулхэм Товарищеские матчи
Фулхэм 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Фулхэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Фулхэм 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 21 час 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Вест Хэм 86.4% (57)
    X 12.1% (8)
    Фулхэм 1.5% (1)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Ничья 1:1
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Фулхэм
    1.90
    3.99
    4.33
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.60 4.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.80 4.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.92 4.30
      1.85 3.99 4.33

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.10 1.04 3.80 1.27 2.95 1.40 2.03 1.84 1.81 2.07 1.59 2.46 1.38 3.05 1.18 5.00 1.13 5.50 1.04 9.70 1.03 10.50
    12.50 1.03 10.75 1.05 3.75 1.28 3.00 1.40 2.05 1.86 1.55 2.49 1.37 3.15 1.17 5.25 1.13 6.10 1.04 11.75
    3.96 1.29 3.09 1.43 2.42 1.64 2.08 1.85 1.82 2.11 1.57 2.58 1.37 3.36 1.13 7.02
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.03 1.79 1.45 2.75 1.15 5.50
    3.30 1.33 2.11 1.73 1.47 2.68 1.15 5.25 1.11 6.65
    3.16 1.40 2.59 1.55 2.03 1.88 1.63 2.40 1.45 2.93
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.75 2.00 1.32 3.20
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.08
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.35
    Где смотреть матч Вест Хэм - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Фулхэм

    Исход игры
    Вест Хэм
    86.4% (57)
    Ничья
    12.1% (8)
    Фулхэм
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (40)
    Меньше
    37.5% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    70.31% (45)
    Нет
    29.69% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    51.5% (34)
    2:0 Вест Хэм
    16.7% (11)
    1:1 Ничья
    10.6% (7)
    1:0 Вест Хэм
    9.1% (6)
    3:0 Вест Хэм
    3% (2)
    3:1 Вест Хэм
    3% (2)
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