Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Фулхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|3
|0.43
|2.
|Боуэн Джаррод
|3
|0.43
|3.
|Форнальс Пабло
|2
|0.29
|4.
|Лансини Мануэль
|1
|0.14
|5.
|Алле Себастьян
|1
|0.14
|6.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.14
|7.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|8.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|9.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|10.
|Масуаку Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.29
|2.
|Рид Бобби
|2
|0.29
|3.
|Кэрни Том
|1
|0.14
|4.
|Эйна Ола
|1
|0.14
|5.
|Лукмен Адемола
|1
|0.14
|6.
|Тете Кенни
|0
|0
|7.
|Рид Харрисон
|0
|0
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|2.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|3.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|4.
|Огбонна Анджело
|1
|0
|5.
|Антонио Майкл
|1
|0
|6.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|7.
|Масуаку Артур
|1
|0
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|9.
|Соучек Томаш
|1
|0
|10.
|Форнальс Пабло
|1
|0
|11.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камара Абубакар
|1
|1
|2.
|Кэрни Том
|2
|0
|3.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|4.
|Рид Бобби
|2
|0
|5.
|Одои Денис
|1
|0
|6.
|Гектор Майкл
|1
|0
|7.
|Брайан Джо
|1
|0
|8.
|Митрович Александр
|1
|0
|9.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|10.
|Тете Кенни
|1
|0
|11.
|Рид Харрисон
|1
|0
|12.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|13.
|Лукмен Адемола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|36.36% (4)
|Фулхэм
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм
Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
Фулхэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм
Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Фулхэм 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Фулхэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Фулхэм 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|8.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.10
|1.04
|3.80
|1.27
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.03
|1.84
|1.81
|2.07
|1.59
|2.46
|1.38
|3.05
|1.18
|5.00
|1.13
|5.50
|1.04
|9.70
|1.03
|10.50
|
|12.50
|1.03
|10.75
|1.05
|3.75
|1.28
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.05
|1.86
|—
|—
|1.55
|2.49
|1.37
|3.15
|1.17
|5.25
|1.13
|6.10
|1.04
|11.75
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.96
|1.29
|3.09
|1.43
|2.42
|1.64
|2.08
|1.85
|1.82
|2.11
|1.57
|2.58
|1.37
|3.36
|—
|—
|1.13
|7.02
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Вест Хэм - Фулхэм
Исход игры
Вест Хэм
86.4% (57)
Ничья
12.1% (8)
Фулхэм
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (40)
Меньше
37.5% (24)
Обе команды забьют
Да
70.31% (45)
Нет
29.69% (19)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
51.5% (34)
2:0 Вест Хэм
16.7% (11)
1:1 Ничья
10.6% (7)
1:0 Вест Хэм
9.1% (6)
3:0 Вест Хэм
3% (2)
3:1 Вест Хэм
3% (2)
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