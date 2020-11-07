Олимпик Донецк
1:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Мариуполь
33' Желтая карточкаБенито
1:0
36' ГолБенито
1:1
44' ПенальтиСикан Даниил
1:2
45' ПенальтиМишнёв Дмитрий
11
Ксёнз
Павел
22
Бенито
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
33'
36'
1:0
44'
1:1
45'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|5 (1)
|0.56
|2.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.22
|3.
|Бенито
|2
|0.22
|4.
|Политыло Сергей
|2 (1)
|0.22
|5.
|Зотько Иван
|1 (1)
|0.11
|6.
|Чогадзе Темур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|0.33
|2.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0.11
|3.
|Кулаков Андрей
|1
|0.11
|4.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.11
|5.
|Топалов Дмитрий
|1
|0.11
|6.
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенито
|4
|0
|2.
|Бабенко Руслан
|3
|0
|3.
|Политыло Сергей
|2
|0
|4.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|5.
|Захеди Шахаб
|2
|0
|6.
|Снурницын Игорь
|2
|0
|7.
|Кичак Артём
|1
|0
|8.
|Fabricio Alvarenga
|1
|0
|9.
|Драме Иссьяр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Быков Алексей
|4
|0
|2.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|3.
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|4.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|5.
|Петерман Никита
|1
|1
|6.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|7.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|8.
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|9.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|10.
|Кащук Алексей
|1
|0
|11.
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|12.
|Стасюк Пётр
|1
|0
|13.
|Чех Максим
|1
|0
|14.
|Кулаков Андрей
|1
|0
|15.
|Oleh Ocheretko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпик Донецк
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|Мариуполь
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия
Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк
Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =4 -8Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Мариуполь: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|20 - 9
|16
|3.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|5.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Олимпик Донецк
|1:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|7.
|Мариуполь
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|8.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 14
|10
|9.
|Заря
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 9
|10
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 11
|6
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|8 - 11
|6
|13.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 20
|4
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Олимпик Донецк» – «Мариуполь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпик Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мариуполь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпик Донецк» – «Мариуполь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|5.80
|1.13
|4.44
|1.20
|2.22
|1.65
|—
|—
|1.65
|2.22
|2.08
|1.74
|1.38
|3.00
|1.80
|2.01
|1.15
|5.30
|1.12
|6.10
|1.13
|5.70
|1.10
|6.40
|1.01
|12.00
|1.03
|10.00
|
|8.70
|1.03
|7.50
|1.05
|3.14
|1.31
|—
|—
|2.45
|1.51
|—
|—
|1.83
|2.03
|—
|—
|1.41
|2.77
|1.27
|3.40
|1.09
|5.80
|1.07
|6.55
|1.00
|11.25
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.36
|1.33
|2.95
|1.42
|2.53
|1.54
|2.05
|1.81
|1.79
|2.08
|1.59
|2.41
|1.40
|3.02
|1.31
|3.40
|—
|—
|1.10
|6.91
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь
Исход игры
Олимпик Донецк
68.2% (105)
Ничья
23.4% (36)
Мариуполь
8.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.45% (63)
Меньше
58.55% (89)
Обе команды забьют
Да
62.5% (95)
Нет
37.5% (57)
Популярный счёт
2:1 Олимпик Донецк
33.1% (51)
1:0 Олимпик Донецк
27.3% (42)
1:1 Ничья
20.8% (32)
2:0 Олимпик Донецк
5.8% (9)
1:2 Мариуполь
5.2% (8)
0:0 Ничья
1.9% (3)
3:2 Олимпик Донецк
1.3% (2)
0:1 Мариуполь
1.3% (2)
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