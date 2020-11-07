Ружомберок
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Ружомберок
Спартак Трнава
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альмаси Ладислав
|5
|0.38
|2.
|Масло Ян
|3 (2)
|0.23
|3.
|Кмет Матуш
|2
|0.15
|4.
|Герец Штефан
|1
|0.08
|5.
|Кочан Матей
|1
|0.08
|6.
|Martin Regali
|1
|0.08
|7.
|Жигмунд Марек
|1
|0.08
|8.
|Дунгель Петер
|1
|0.08
|9.
|Бренкус Адам
|1
|0.08
|10.
|Мацик Матуш
|0
|0
|11.
|Костадинов Тихомир
|0
|0
|12.
|Такач Далибор
|0
|0
|13.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пачинда Эрик
|4 (2)
|0.31
|2.
|Власко Ян
|3 (2)
|0.23
|3.
|Saymon Cabral
|1
|0.08
|4.
|Грич Якуб
|1
|0.08
|5.
|Yann Michael Yao
|1
|0.08
|6.
|Gergely Tumma
|1
|0.08
|7.
|Микович Мартин
|1
|0.08
|8.
|Буката Мартин
|1
|0.08
|9.
|Sebastian Kosa
|1
|0.08
|10.
|Stanislav Olejnik
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кмет Матуш
|4
|0
|2.
|Бодя Мартин
|2
|1
|3.
|Кочан Матей
|3
|0
|4.
|Чурма Матей
|3
|0
|5.
|Такач Далибор
|2
|0
|6.
|Жигмунд Марек
|2
|0
|7.
|Lukas Kojnok
|2
|0
|8.
|Мрва Марио
|2
|0
|9.
|Масло Ян
|1
|0
|10.
|Герец Штефан
|1
|0
|11.
|Мацик Матуш
|1
|0
|12.
|Альмаси Ладислав
|1
|0
|13.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|14.
|Дунгель Петер
|1
|0
|15.
|Мойжиш Александр
|1
|0
|16.
|Бренкус Адам
|1
|0
|17.
|Мадленяк Матей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Власко Ян
|3
|0
|2.
|Микович Мартин
|3
|0
|3.
|Грич Якуб
|3
|0
|4.
|Саввидис Кириакос
|3
|0
|5.
|Пачинда Эрик
|2
|0
|6.
|Izuchukwu Anthony
|2
|0
|7.
|Matus Turna
|1
|0
|8.
|Буката Мартин
|1
|0
|9.
|Yann Michael Yao
|1
|0
|10.
|Birkir Valur Jonsson
|1
|0
|11.
|Kristian Mihalek
|1
|0
|12.
|Mario Mihal
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|Спартак Трнава
|21.43% (3)
|0
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =4 -10Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце
Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК
Спартак Трнава Последние 20 матчей: +7 =3 -10Спартак Трнава 1:2 Земплин Спартак Трнава 2:0 Тренчин Жилина 2:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 Нитра
Сеница 0:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 Середь ДАК 2:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:1 Погронье Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Земплин 0:2 Спартак Трнава Слован Братислава 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Земплин 2:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 ДАК Жилина 2:1 Спартак Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава Тренчин 4:0 Спартак Трнава ДАК 0:1 Спартак Трнава
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Спартак Трнава: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 1:0 Ружомберок Суперлига Спартак Трнава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 1:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|0:0
|12
|9
|2
|1
|34 - 15
|29
|2.
|Слован Братислава
|0:0
|13
|8
|3
|2
|30 - 8
|27
|3.
|Жилина
|12
|6
|1
|5
|30 - 22
|19
|4.
|Злате Моравце
|2:0
|13
|5
|4
|4
|22 - 16
|19
|5.
|Нитра
|12
|5
|3
|4
|16 - 21
|18
|6.
|Спартак Трнава
|0:0
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|7.
|Ружомберок
|0:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 20
|17
|8.
|Середь
|11
|3
|4
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Земплин
|0:0
|13
|3
|4
|6
|12 - 28
|13
|10.
|Сеница
|12
|3
|2
|7
|12 - 24
|11
|11.
|Тренчин
|0:2
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|12.
|Погронье
|0:0
|13
|1
|7
|5
|14 - 20
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ружомберок» – «Спартак Трнава» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ружомберок» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спартак Трнава» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ружомберок» – «Спартак Трнава», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.30
|1.13
|5.30
|1.14
|2.15
|1.65
|2.18
|1.63
|1.97
|1.78
|1.70
|2.08
|1.38
|2.90
|1.22
|4.00
|1.11
|5.80
|1.04
|8.30
|1.03
|9.00
|0.00
|17.00
|
|—
|—
|5.15
|1.12
|2.44
|1.49
|—
|—
|1.86
|1.88
|—
|—
|1.52
|2.60
|1.21
|4.10
|1.17
|4.45
|1.02
|9.00
|—
|—
|—
|—
|
|7.25
|1.10
|—
|—
|2.76
|1.46
|2.41
|1.58
|2.05
|1.80
|1.75
|2.11
|1.57
|2.42
|—
|—
|1.20
|4.62
|—
|—
|—
|—
|—
|—