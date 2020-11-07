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Ружомберок
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Спартак Трнава
0' 28'

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альмаси Ладислав 5 0.38
2. Масло Ян 3 (2) 0.23
3. Кмет Матуш 2 0.15
4. Герец Штефан 1 0.08
5. Кочан Матей 1 0.08
6. Martin Regali 1 0.08
7. Жигмунд Марек 1 0.08
8. Дунгель Петер 1 0.08
9. Бренкус Адам 1 0.08
10. Мацик Матуш 0 0
11. Костадинов Тихомир 0 0
12. Такач Далибор 0 0
13. Мойжиш Александр 0 0
Спартак Трнава
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пачинда Эрик 4 (2) 0.31
2. Власко Ян 3 (2) 0.23
3. Saymon Cabral 1 0.08
4. Грич Якуб 1 0.08
5. Yann Michael Yao 1 0.08
6. Gergely Tumma 1 0.08
7. Микович Мартин 1 0.08
8. Буката Мартин 1 0.08
9. Sebastian Kosa 1 0.08
10. Stanislav Olejnik 0 0

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Кмет Матуш 4 0
2. Бодя Мартин 2 1
3. Кочан Матей 3 0
4. Чурма Матей 3 0
5. Такач Далибор 2 0
6. Жигмунд Марек 2 0
7. Lukas Kojnok 2 0
8. Мрва Марио 2 0
9. Масло Ян 1 0
10. Герец Штефан 1 0
11. Мацик Матуш 1 0
12. Альмаси Ладислав 1 0
13. Костадинов Тихомир 1 0
14. Дунгель Петер 1 0
15. Мойжиш Александр 1 0
16. Бренкус Адам 1 0
17. Мадленяк Матей 1 0
Спартак Трнава
# Игрок      
1. Власко Ян 3 0
2. Микович Мартин 3 0
3. Грич Якуб 3 0
4. Саввидис Кириакос 3 0
5. Пачинда Эрик 2 0
6. Izuchukwu Anthony 2 0
7. Matus Turna 1 0
8. Буката Мартин 1 0
9. Yann Michael Yao 1 0
10. Birkir Valur Jonsson 1 0
11. Kristian Mihalek 1 0
12. Mario Mihal 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 6.25% (1) 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 43.75% (7)
 Спартак Трнава 21.43% (3) 0 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце
Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК
Спартак Трнава Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Спартак Трнава 1:2 Земплин Спартак Трнава 2:0 Тренчин Жилина 2:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 Нитра
Сеница 0:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 Середь ДАК 2:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:1 Погронье Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Земплин 0:2 Спартак Трнава Слован Братислава 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Земплин 2:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 ДАК Жилина 2:1 Спартак Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава Тренчин 4:0 Спартак Трнава ДАК 0:1 Спартак Трнава

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Спартак Трнава: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Суперлига Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Суперлига
Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 1:0 Ружомберок Суперлига Спартак Трнава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 1:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 0:0 12 9 2 1 34 - 15 29
2. Слован Братислава 0:0 13 8 3 2 30 - 8 27
3. Жилина 12 6 1 5 30 - 22 19
4. Злате Моравце 2:0 13 5 4 4 22 - 16 19
5. Нитра 12 5 3 4 16 - 21 18
6. Спартак Трнава 0:0 13 5 2 6 14 - 14 17
7. Ружомберок 0:0 13 4 5 4 17 - 20 17
8. Середь 11 3 4 4 14 - 20 13
9. Земплин 0:0 13 3 4 6 12 - 28 13
10. Сеница 12 3 2 7 12 - 24 11
11. Тренчин 0:2 13 2 5 6 16 - 23 11
12. Погронье 0:0 13 1 7 5 14 - 20 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Спартак Трнава
2.08
3.16
4.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 2.90 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 2.75 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.16 3.92
  2.04 3.09 4.29

Самый высокий коэффициент на матч «Ружомберок» – «Спартак Трнава» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ружомберок» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спартак Трнава» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ружомберок» – «Спартак Трнава», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.30 1.13 5.30 1.14 2.15 1.65 2.18 1.63 1.97 1.78 1.70 2.08 1.38 2.90 1.22 4.00 1.11 5.80 1.04 8.30 1.03 9.00 0.00 17.00
5.15 1.12 2.44 1.49 1.86 1.88 1.52 2.60 1.21 4.10 1.17 4.45 1.02 9.00
7.25 1.10 2.76 1.46 2.41 1.58 2.05 1.80 1.75 2.11 1.57 2.42 1.20 4.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.82 1.92 1.58 2.28 1.12 5.55 1.05 7.90
2.38 1.54 1.56 2.33 1.27 3.54
2.56 1.52 2.10 1.76 1.62 2.32 1.40 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.12 1.67 1.49 2.50 1.14 4.70
2.94 1.37 1.95 1.80 1.43 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
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