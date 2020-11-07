Ружомберок
0:1
Конец матча
Стадион: Ружомберок
Спартак Трнава
41' Желтая карточкаМасло Ян
0:1
63' ГолYusuf Bamidele
69' Желтая карточкаMartin Regali
89' Желтая карточкаГрич Якуб
90' Желтая карточкаYusuf Bamidele
90' Желтая карточкаPeter Kolesar
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
15
Герец
Штефан
33
Власко
Ян
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
-
-
31 Alex Holub
-
Главный тренер: Гаспра Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Власко ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Nsumoh Kalu
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
Ход матча
41'
63'
0:1
69'
89'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альмаси Ладислав
|5
|0.38
|2.
|Масло Ян
|3 (2)
|0.23
|3.
|Кмет Матуш
|2
|0.15
|4.
|Герец Штефан
|1
|0.08
|5.
|Кочан Матей
|1
|0.08
|6.
|Martin Regali
|1
|0.08
|7.
|Жигмунд Марек
|1
|0.08
|8.
|Дунгель Петер
|1
|0.08
|9.
|Бренкус Адам
|1
|0.08
|10.
|Мацик Матуш
|0
|0
|11.
|Костадинов Тихомир
|0
|0
|12.
|Такач Далибор
|0
|0
|13.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пачинда Эрик
|4 (2)
|0.31
|2.
|Власко Ян
|3 (2)
|0.23
|3.
|Saymon Cabral
|1
|0.08
|4.
|Грич Якуб
|1
|0.08
|5.
|Yann Michael Yao
|1
|0.08
|6.
|Gergely Tumma
|1
|0.08
|7.
|Микович Мартин
|1
|0.08
|8.
|Буката Мартин
|1
|0.08
|9.
|Yusuf Bamidele
|1
|0.08
|10.
|Sebastian Kosa
|1
|0.08
|11.
|Stanislav Olejnik
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кмет Матуш
|4
|0
|2.
|Бодя Мартин
|2
|1
|3.
|Кочан Матей
|3
|0
|4.
|Чурма Матей
|3
|0
|5.
|Масло Ян
|2
|0
|6.
|Такач Далибор
|2
|0
|7.
|Жигмунд Марек
|2
|0
|8.
|Lukas Kojnok
|2
|0
|9.
|Мрва Марио
|2
|0
|10.
|Герец Штефан
|1
|0
|11.
|Мацик Матуш
|1
|0
|12.
|Martin Regali
|1
|0
|13.
|Альмаси Ладислав
|1
|0
|14.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|15.
|Дунгель Петер
|1
|0
|16.
|Мойжиш Александр
|1
|0
|17.
|Бренкус Адам
|1
|0
|18.
|Мадленяк Матей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грич Якуб
|4
|0
|2.
|Власко Ян
|3
|0
|3.
|Микович Мартин
|3
|0
|4.
|Саввидис Кириакос
|3
|0
|5.
|Пачинда Эрик
|2
|0
|6.
|Izuchukwu Anthony
|2
|0
|7.
|Matus Turna
|1
|0
|8.
|Буката Мартин
|1
|0
|9.
|Peter Kolesar
|1
|0
|10.
|Yann Michael Yao
|1
|0
|11.
|Birkir Valur Jonsson
|1
|0
|12.
|Kristian Mihalek
|1
|0
|13.
|Mario Mihal
|1
|0
|14.
|Yusuf Bamidele
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|Спартак Трнава
|20% (3)
|0
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =4 -10Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце
Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК
Спартак Трнава Последние 20 матчей: +7 =3 -10Спартак Трнава 1:2 Земплин Спартак Трнава 2:0 Тренчин Жилина 2:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 Нитра
Сеница 0:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 Середь ДАК 2:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:1 Погронье Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Земплин 0:2 Спартак Трнава Слован Братислава 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Земплин 2:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 ДАК Жилина 2:1 Спартак Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава Тренчин 4:0 Спартак Трнава ДАК 0:1 Спартак Трнава
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Спартак Трнава: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 1:0 Ружомберок Суперлига Спартак Трнава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 1:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|12
|9
|2
|1
|34 - 15
|29
|2.
|Слован Братислава
|13
|9
|2
|2
|32 - 8
|29
|3.
|Жилина
|12
|6
|1
|5
|30 - 22
|19
|4.
|Спартак Трнава
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|5.
|Злате Моравце
|13
|5
|4
|4
|25 - 16
|19
|6.
|Нитра
|12
|5
|3
|4
|16 - 21
|18
|7.
|Ружомберок
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|8.
|Середь
|11
|3
|4
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Земплин
|13
|3
|3
|7
|12 - 30
|12
|10.
|Сеница
|12
|3
|2
|7
|12 - 24
|11
|11.
|Тренчин
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|12.
|Погронье
|13
|1
|7
|5
|14 - 20
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ружомберок» – «Спартак Трнава» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ружомберок» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спартак Трнава» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ружомберок» – «Спартак Трнава», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.15
|1.65
|5.30
|1.14
|1.23
|3.90
|2.18
|1.63
|1.97
|1.78
|1.70
|2.08
|1.03
|10.00
|1.22
|4.00
|1.04
|9.00
|1.04
|8.30
|1.03
|9.00
|0.00
|17.00
|
|—
|—
|5.15
|1.12
|2.44
|1.49
|—
|—
|1.86
|1.88
|—
|—
|1.52
|2.60
|1.21
|4.10
|1.17
|4.45
|1.02
|9.00
|—
|—
|—
|—
|
|7.25
|1.10
|—
|—
|2.76
|1.46
|2.41
|1.58
|2.05
|1.80
|1.75
|2.11
|1.57
|2.42
|—
|—
|1.20
|4.62
|—
|—
|—
|—
|—
|—