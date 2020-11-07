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Санкт-Пёльтен
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Сваровски Тироль
0' 27'
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
5
Маранда
Мануэль
29
Дрешер
Даниэль
21
Шульц
Кофи
20
Шуц
Даниэль
6
Покорны
Петер
39
Любичич
Роберт
11
Дейвис
Джордж
24
Грозурек
Лукас
19
Хуги
Дор
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Raffael
Behounek
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
21
Zan
Rogelj
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
Санкт-Пёльтен
4-3-3
Сваровски Тироль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуги Дор 5 (1) 0.71
2. Шмидт Александер 4 0.57
3. Танзмар Марсель 1 0.14
4. Грозурек Лукас 1 0.14
5. Лейте Луан 1 0.14
6. Гальпер Кристоф 1 0.14
7. Майстер Николас 1 (1) 0.14
8. Любичич Роберт 0 0
9. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
10. Дейвис Джордж 0 0
11. Покорны Петер 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 3 (1) 0.43
2. Йебоа Келвин 1 0.14
3. Баден Николай 1 0.14
4. Шнегг Давид 1 0.14
5. Кох Фабиан 0 0
6. Пецос Атанасиос 0 0

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 4 0
2. Луксбахер Даниэль 1 0
3. Шуц Даниэль 1 0
4. Риглер Кристоф 1 0
5. Шульц Кофи 1 0
6. Маранда Мануэль 1 0
7. Майстер Николас 1 0
8. Шмидт Александер 1 0
9. Мухамедбегович Ахмет 1 0
10. Любичич Роберт 1 0
11. Штайнвендер Михаэль 1 0
12. Гальпер Кристоф 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 3 0
2. Пецос Атанасиос 2 0
3. Освальд Фердинанд 2 0
4. Хагер Штефан 2 0
5. Прантер Беньямин 1 0
6. Бучачер Флориан 1 0
7. Ридер Флориан 1 0
8. Челич Неманя 1 0
9. Johannes Naschberger 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1)
 Сваровски Тироль 50% (3) 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена
Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 6 0 0 24 - 4 18
2. Рапид Вена Заявка 6 5 1 0 17 - 7 16
3. ЛАСК Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Санкт-Пёльтен 0:0 Заявка 7 3 2 2 14 - 8 11
5. Штурм Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
6. Аустрия Вена 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
7. Вольфсбергер Заявка 6 2 0 4 12 - 15 6
8. Рид 1:0 Заявка 7 2 0 5 7 - 16 6
9. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
10. Хартберг 0:1 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
11. Альтах 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
12. Адмира Заявка 6 1 1 4 9 - 19 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Пёльтен
Ничья
Сваровски Тироль
2.55
3.86
2.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.40 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.86 2.98

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Пёльтен» – «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Пёльтен» – «Сваровски Тироль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 12.00 1.01 3.55 1.27 4.20 1.21 1.92 1.82 1.96 1.85 1.94 1.86 1.77 2.05 1.33 3.15 1.33 3.15 1.11 5.80 1.10 6.30 1.02 11.00 1.02 11.50
17.00 1.01 15.75 1.02 5.55 1.15 4.55 1.21 2.67 1.53 2.06 1.78 1.66 2.25 1.37 3.15 1.28 3.75 1.12 6.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 2.45 1.51 1.27 3.55 1.23 3.85 1.04 9.00
3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.07 1.72 1.53 2.39 1.33 3.15
5.45 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
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