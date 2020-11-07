Санкт-Пёльтен
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: НВ Арена
Сваровски Тироль
21
Шульц
Кофи
20
Шуц
Даниэль
19
Хуги
Дор
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Zan
Rogelj
43
Челич
Неманя
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
-
20 Шуц ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хуги ДорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мету ЭмилианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Zan RogeljПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуги Дор
|5 (1)
|0.71
|2.
|Шмидт Александер
|4
|0.57
|3.
|Танзмар Марсель
|1
|0.14
|4.
|Грозурек Лукас
|1
|0.14
|5.
|Лейте Луан
|1
|0.14
|6.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.14
|7.
|Майстер Николас
|1 (1)
|0.14
|8.
|Любичич Роберт
|0
|0
|9.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|10.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|11.
|Покорны Петер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|3 (1)
|0.43
|2.
|Йебоа Келвин
|1
|0.14
|3.
|Баден Николай
|1
|0.14
|4.
|Шнегг Давид
|1
|0.14
|5.
|Кох Фабиан
|0
|0
|6.
|Пецос Атанасиос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|4
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|1
|0
|3.
|Шуц Даниэль
|1
|0
|4.
|Риглер Кристоф
|1
|0
|5.
|Шульц Кофи
|1
|0
|6.
|Маранда Мануэль
|1
|0
|7.
|Майстер Николас
|1
|0
|8.
|Шмидт Александер
|1
|0
|9.
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|10.
|Любичич Роберт
|1
|0
|11.
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
|12.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|3
|0
|2.
|Пецос Атанасиос
|2
|0
|3.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|4.
|Хагер Штефан
|2
|0
|5.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|6.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|7.
|Ридер Флориан
|1
|0
|8.
|Челич Неманя
|1
|0
|9.
|Johannes Naschberger
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|Сваровски Тироль
|50% (3)
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена
Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 4
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 7
|16
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|5.
|Штурм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 15
|6
|8.
|Рид
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 16
|6
|9.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|10.
|Хартберг
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|11.
|Альтах
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Пёльтен» – «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Пёльтен» – «Сваровски Тироль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|11.00
|1.02
|12.00
|1.01
|3.55
|1.27
|4.20
|1.21
|1.92
|1.82
|1.96
|1.85
|1.94
|1.86
|1.77
|2.05
|1.33
|3.15
|1.33
|3.15
|1.11
|5.80
|1.10
|6.30
|1.02
|11.00
|1.02
|11.50
|
|17.00
|1.01
|15.75
|1.02
|5.55
|1.15
|4.55
|1.21
|2.67
|1.53
|—
|—
|2.06
|1.78
|—
|—
|1.66
|2.25
|1.37
|3.15
|1.28
|3.75
|1.12
|6.40
|—
|—
|—
|—