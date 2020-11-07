Альтах
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Кэшпойнт Арена
Аустрия Вена
27
Эбнер
Томас
39
Тейгль
Георг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Казар АльяжПолузащитник
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
-
39 Тейгль ГеоргПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штёгер Петер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуссбаумер Даниэль
|2
|0.29
|2.
|Штефель Марио
|2
|0.29
|3.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.14
|4.
|Казар Альяж
|1
|0.14
|5.
|Мадернер Даниэль
|1
|0.14
|6.
|Майлингер Марко
|0
|0
|7.
|Anderson Oliveira6
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моншайн Кристоф
|3 (2)
|0.43
|2.
|Пихлер Бенедикт
|2
|0.29
|3.
|Саркария Манприт
|1
|0.14
|4.
|Виммер Патрик
|1
|0.14
|5.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|6.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|2.
|Уисс Алан
|3
|0
|3.
|Гуэ Самюэль
|1
|1
|4.
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|5.
|Фишер Манфред
|2
|0
|6.
|Карич Эмир
|1
|0
|7.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|8.
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1
|0
|9.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|10.
|Бумбергер Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|2.
|Тейгль Георг
|1
|0
|3.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0
|4.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|5.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Аустрия Вена
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +6 =3 -11Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук
Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +12 =2 -6Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
Альтах: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 4
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 7
|16
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|5.
|Штурм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 15
|6
|8.
|Рид
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 16
|6
|9.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|10.
|Хартберг
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|11.
|Альтах
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Альтах» – «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альтах» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альтах» – «Аустрия Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.00
|1.03
|10.50
|1.03
|3.55
|1.27
|3.80
|1.30
|1.92
|1.82
|2.12
|1.72
|1.87
|1.93
|1.37
|2.95
|1.28
|3.50
|1.13
|5.40
|1.08
|6.90
|1.03
|10.00
|
|11.25
|1.04
|10.00
|1.05
|4.70
|1.20
|3.45
|1.32
|2.35
|1.66
|—
|—
|1.87
|1.95
|1.57
|2.44
|1.30
|3.60
|1.23
|4.30
|1.10
|7.20
|—
|—