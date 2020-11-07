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Альтах
0:0
Конец матча

Стадион:
Аустрия Вена
0'
64' Желтая карточка
Мадернер Даниэль
85' Желтая карточка
Anderson Oliveira6
90'+4
1
Кобрас
Мартин
28
Anderson
Oliveira6
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
34
Турнвальд
Мануэль
7
Штефель
Марио
4
Гуэ
Самюэль
20
Тартаротти
Йоханнес
16
Шрайнер
Эммануэль
9
Мадернер
Даниэль
26
Нуссбаумер
Даниэль
1
Пенц
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
46
Хандль
Йоханнес
4
Палмер-Браун
Эрик
29
Зуттнер
Маркус
27
Эбнер
Томас
39
Тейгль
Георг
70
Саркария
Манприт
10
Грюнвальд
Александр
11
Пихлер
Бенедикт
14
Моншайн
Кристоф
Альтах
3-5-2
Аустрия Вена
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуссбаумер Даниэль 2 0.29
2. Штефель Марио 2 0.29
3. Тартаротти Йоханнес 1 0.14
4. Казар Альяж 1 0.14
5. Мадернер Даниэль 1 0.14
6. Майлингер Марко 0 0
7. Anderson Oliveira6 0 0
Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моншайн Кристоф 3 (2) 0.43
2. Пихлер Бенедикт 2 0.29
3. Саркария Манприт 1 0.14
4. Виммер Патрик 1 0.14
5. Мадль Михаэль 0 0
6. Зуттнер Маркус 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Нетцер Филипп 3 0
2. Уисс Алан 3 0
3. Гуэ Самюэль 1 1
4. Цвишенбруггер Ян 2 0
5. Фишер Манфред 2 0
6. Мадернер Даниэль 1 0
7. Карич Эмир 1 0
8. Нуссбаумер Даниэль 1 0
9. Эдокполор Носа Ийобоса 1 0
10. Тартаротти Йоханнес 1 0
11. Бумбергер Давид 1 0
12. Anderson Oliveira6 1 0
Аустрия Вена
# Игрок      
1. Палмер-Браун Эрик 2 0
2. Тейгль Георг 1 0
3. Цвиршиц Штефан 1 0
4. Сакс Максимилиан 1 0
5. Марчинко Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2)
 Аустрия Вена 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук
Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Альтах: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аустрия Вена 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 6 0 0 24 - 4 18
2. Рапид Вена Заявка 6 5 1 0 17 - 7 16
3. ЛАСК Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 14 - 9 10
5. Штурм Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
6. Аустрия Вена Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
7. Сваровски Тироль Заявка 7 2 2 3 7 - 12 8
8. Вольфсбергер Заявка 6 2 0 4 12 - 15 6
9. Рид Заявка 7 2 0 5 8 - 16 6
10. Хартберг Заявка 7 1 3 3 6 - 15 6
11. Альтах Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
12. Адмира Заявка 6 1 1 4 9 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.00 1.18 7.70
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 1.55 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.42 3.30 2.24

Самый высокий коэффициент на матч «Альтах» – «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альтах» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альтах» – «Аустрия Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.70 2.08 10.50 1.03 1.11 5.80 3.80 1.30 1.08 7.00 2.12 1.72 1.87 1.93 1.05 8.50 1.28 3.50 1.02 11.00 1.08 6.90 1.03 10.00
11.25 1.04 10.00 1.05 4.70 1.20 3.45 1.32 2.35 1.66 1.87 1.95 1.57 2.44 1.30 3.60 1.23 4.30 1.10 7.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 2.33 1.55 1.03 10.00 1.21 4.10 1.04 9.00
3.04 1.38 2.24 1.65 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.98 1.78 1.48 2.55 1.29 3.35
4.95 1.18 3.60 1.29 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.70 1.39
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