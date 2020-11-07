Рид
1:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Josko Arena
Хартберг
1:0
17' ГолНутц Штефан
25' Желтая карточкаОффенбахер Даниэль
22
Нутц
Штефан
17
Marco
Gruell
19
Sadam
Sulley
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
17
Йода
Абдул
28
Хайль
Юрген
29
Хорват
Саша
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
17 Marco GruellПолузащитник
-
19 Sadam SulleyНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
17 Йода АбдулПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
17'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.29
|2.
|Marco Gruell
|2 (2)
|0.29
|3.
|Valentin Grubeck
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|4 (1)
|0.57
|2.
|Реп Райко
|1
|0.14
|3.
|Раковиц Штефан
|1
|0.14
|4.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|5.
|Клем Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Thomas Reifeltshammer
|2
|0
|2.
|Лергер Михель
|2
|0
|3.
|Constantin Reiner
|0
|1
|4.
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0
|5.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|6.
|Нутц Штефан
|1
|0
|7.
|Balakiyem Takougnadi
|1
|0
|8.
|Майзль Лука
|1
|0
|9.
|Sadam Sulley
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|2.
|Клем Кристиан
|2
|0
|3.
|Гольнер Манфред
|2
|0
|4.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|5.
|Реп Райко
|1
|0
|6.
|Рид Лукас
|1
|0
|7.
|Свете Рене
|1
|0
|8.
|Felix Luckender
|1
|0
|9.
|Julius Ertlhaler
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рид
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|60% (3)
|Хартберг
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Рид Последние 20 матчей: +8 =2 -10Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид
Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид Рид 1:3 Блау-Вайс Линц Юниорс Пашинг 3:2 Рид Рид 1:3 Аустрия Вена-2
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг
Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК
Последние игры между собой
Рид: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Хартберг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 4
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 7
|16
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|5.
|Штурм
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 15
|6
|8.
|Рид
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 16
|6
|9.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|10.
|Хартберг
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|11.
|Альтах
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рид» – «Хартберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хартберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рид» – «Хартберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.20
|1.20
|5.10
|1.15
|2.20
|1.62
|2.12
|1.72
|2.33
|1.60
|2.00
|1.81
|1.47
|2.55
|—
|—
|1.45
|2.65
|1.18
|4.50
|1.16
|4.90
|1.05
|8.50
|1.04
|9.20
|
|19.00
|1.00
|17.75
|1.01
|6.55
|1.12
|5.50
|1.16
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.38
|1.60
|—
|—
|1.85
|2.05
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.35
|3.26
|1.17
|5.15
|1.14
|5.85
|1.05
|10.50
|
|—
|—
|—
|—
|5.00
|1.19
|—
|—
|2.34
|1.64
|2.09
|1.80
|1.83
|2.05
|1.65
|2.32
|1.53
|2.60
|1.62
|2.40
|1.48
|2.78
|1.20
|4.88
|—
|—
|1.12
|7.22
|—
|—