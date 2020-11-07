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  3. Австрия
Рид
1:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Хартберг
0'
1:0
17' Гол
Нутц Штефан
25' Желтая карточка
Оффенбахер Даниэль
27'
1
Радлингер
Самуэль
31
Balakiyem
Takougnadi
28
Thomas
Reifeltshammer
6
Constantin
Reiner
5
Лергер
Михель
4
Marcel
Ziegl
11
Оффенбахер
Даниэль
30
Seth
Paintsil
22
Нутц
Штефан
17
Marco
Gruell
19
Sadam
Sulley
1
Свете
Рене
39
Гёллес
Штефан
31
Роттер
Томас
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
17
Йода
Абдул
28
Хайль
Юрген
9
Реп
Райко
29
Хорват
Саша
24
Тадич
Дарио
Рид
4-2-3-1
Хартберг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.29
2. Marco Gruell 2 (2) 0.29
3. Valentin Grubeck 1 0.14
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 4 (1) 0.57
2. Реп Райко 1 0.14
3. Раковиц Штефан 1 0.14
4. Линхарт Андреас 0 0
5. Клем Кристиан 0 0

Карточки

Рид
# Игрок      
1. Thomas Reifeltshammer 2 0
2. Лергер Михель 2 0
3. Constantin Reiner 0 1
4. Оффенбахер Даниэль 1 0
5. Радлингер Самуэль 1 0
6. Нутц Штефан 1 0
7. Balakiyem Takougnadi 1 0
8. Майзль Лука 1 0
9. Sadam Sulley 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Тиджани Самсон 1 1
2. Клем Кристиан 2 0
3. Гольнер Манфред 2 0
4. Кайнц Тобиас 2 0
5. Реп Райко 1 0
6. Рид Лукас 1 0
7. Свете Рене 1 0
8. Felix Luckender 1 0
9. Julius Ertlhaler 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рид 0 20% (1) 0 20% (1) 0 60% (3)
Хартберг 16.67% (1) 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Рид Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид
Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид Рид 1:3 Блау-Вайс Линц Юниорс Пашинг 3:2 Рид Рид 1:3 Аустрия Вена-2
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг
Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК

Последние игры между собой

Рид: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Хартберг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Рид 0:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:0 Рид Эрсте Лига Рид 2:3 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 Рид Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 6 0 0 24 - 4 18
2. Рапид Вена Заявка 6 5 1 0 17 - 7 16
3. ЛАСК Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Санкт-Пёльтен 0:0 Заявка 7 3 2 2 14 - 8 11
5. Штурм Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
6. Аустрия Вена 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
7. Вольфсбергер Заявка 6 2 0 4 12 - 15 6
8. Рид 1:0 Заявка 7 2 0 5 7 - 16 6
9. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
10. Хартберг 0:1 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
11. Альтах 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
12. Адмира Заявка 6 1 1 4 9 - 19 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Josko Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Хартберг
2.51
4.05
2.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.45 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.35 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 4.05 2.90
  2.51 3.73 2.68

Самый высокий коэффициент на матч «Рид» – «Хартберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хартберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рид» – «Хартберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 4.20 1.20 5.10 1.15 2.20 1.62 2.12 1.72 2.33 1.60 2.00 1.81 1.47 2.55 1.45 2.65 1.18 4.50 1.16 4.90 1.05 8.50 1.04 9.20
19.00 1.00 17.75 1.01 6.55 1.12 5.50 1.16 2.96 1.41 2.38 1.60 1.85 2.05 1.49 2.66 1.35 3.26 1.17 5.15 1.14 5.85 1.05 10.50
5.00 1.19 2.34 1.64 2.09 1.80 1.83 2.05 1.65 2.32 1.53 2.60 1.62 2.40 1.48 2.78 1.20 4.88 1.12 7.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 2.80 1.41 1.32 3.20 1.30 3.30 1.05 8.50
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
3.01 1.41 2.47 1.58 1.94 1.94 1.57 2.48 1.41 3.02 1.53 2.64 1.33 3.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.26 1.59 1.69 2.10 1.41 2.80
5.95 1.13 4.60 1.20 2.26 1.64 1.68 2.19 1.41 2.91 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.30 1.57
Где смотреть матч Рид 1:0 Хартберг онлайн

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