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Краковия
 
Позже

Стадион:
Ягеллония
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
88
Родин
Матай
90
Гардавски
Михаэль
8
Димун
Милан
73
Зауха
Патрик
Садикович
Дамир
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Фиолич
Иван
99
Вестеницки
Томаш
96
Венгляж
Дамиан
38
Ольшевски
Павел
25
Цэру
Богдан
17
Рунье
Иван
19
Бедварссон
Бедвар
16
Борысюк
Ариэль
26
Поспишил
Мартин
10
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
8
Мыстковски
Пшемыслав
21
Пульич
Яков
Краковия
4-2-3-1
Ягеллония
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханка Серджу 2 (1) 0.25
2. Ван Амерсфоорт Пелле 2 (1) 0.25
3. Альварес Маркос 1 0.13
4. Фиолич Иван 1 0.13
5. Вестеницки Томаш 1 0.13
6. Шимонович Давид 1 0.13
7. Ривалдиньо 1 0.13
8. Пищек Филип 1 0.13
9. Яблонски Давид 1 0.13
10. Димун Милан 0 0
11. Вдовяк Матеуш 0 0
12. Лосаж Флорьян 0 0
13. Родин Матай 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 3 0.38
2. Макушевски Мацей 2 0.25
3. Пульич Яков 2 0.25
4. Романчук Тарас 1 0.13
5. Ольшевски Павел 0 0
6. Пржикрыл Томаш 0 0
7. Поспишил Мартин 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
2. Альварес Маркос 2 0
3. Фиолич Иван 2 0
4. Шимонович Давид 2 0
5. Ханка Серджу 2 0
6. Гардавски Михаэль 1 0
7. Хавьер Тиаго 1 0
8. Рыпэ Корнел 1 0
9. Вестеницки Томаш 1 0
10. Садикович Дамир 1 0
11. Феррарессо Диего 1 0
12. Лосаж Флорьян 1 0
13. Маркес Иван 1 0
14. Зауха Патрик 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Цэру Богдан 2 0
2. Szymon Sobczak 1 0
3. Рунье Иван 1 0
4. Камара Хуан 1 0
5. Стейнбор Павел 1 0
6. Романчук Тарас 1 0
7. Бедварссон Бедвар 1 0
8. Арсенич Зоран 1 0
9. Бида Бартош 1 0
10. Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 0 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3)
 Ягеллония 12.5% (1) 37.5% (3) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия
Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин
Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония

Последние игры между собой

Краковия: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Краковия 1:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:2 Ягеллония Кубок
Краковия 0:1 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Краковия Экстракласса Ягеллония 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Ягеллония Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 6 1 1 20 - 9 19
2. Гурник Забже 8 5 1 2 14 - 8 16
3. Легия 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Погонь Щецин 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Шлёнск 8 4 1 3 13 - 9 13
7. Лехия Гданьск 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Ягеллония 8 3 2 3 8 - 10 11
9. Краковия 8 2 5 1 11 - 11 11
10. Варта Познань 9 3 1 5 6 - 9 10
11. Лех 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Висла Краков 8 2 3 3 14 - 12 9
13. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Подбескидзе 8 1 2 5 9 - 21 5
15. Сталь Мелец 9 1 2 6 8 - 20 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краковия - Ягеллония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Ягеллония
2.25
3.45
3.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.45 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.25 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.45 3.32
  2.25 3.38 3.48

Самый высокий коэффициент на матч «Краковия» – «Ягеллония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краковия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ягеллония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краковия» – «Ягеллония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.03 7.50 1.07 3.20 1.32 2.50 1.53 2.03 1.78 1.78 2.03 1.40 2.80 1.28 3.50 1.10 6.00 1.08 6.70 1.01 12.50
8.90 1.03 7.80 1.06 3.20 1.33 2.53 1.52 1.85 2.05 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.50
3.44 1.34 2.86 1.45 2.61 1.54 2.10 1.79 1.84 2.06 1.63 2.37 1.43 2.96 1.30 3.74 1.10 7.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.81 1.99 1.36 3.00 1.09 6.30
2.88 1.42 1.89 1.91 1.39 3.00
2.98 1.43 2.44 1.60 1.90 1.99 1.55 2.55 1.40 3.12
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.48 1.63 2.20 1.23 3.75
2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.95
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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