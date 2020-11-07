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Краковия
3:1
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
9' Желтая карточка
Борысюк Ариэль
20' Желтая карточка
Поспишил Мартин
1:0
25' Гол
Вестеницки Томаш
1:1
39' Гол
Имас Хесус
55' Желтая карточка
Рунье Иван
75' Желтая карточка
Цэру Богдан
79' Желтая карточка
Сиплак Михал
2:1
87' Гол
Лосаж Флорьян
3:1
90' Гол
Хавьер Тиаго
90'+5
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
88
Родин
Матай
90
Гардавски
Михаэль
8
Димун
Милан
73
Зауха
Патрик
19
Садикович
Дамир
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
14
Фиолич
Иван
99
Вестеницки
Томаш
96
Венгляж
Дамиан
38
Ольшевски
Павел
25
Цэру
Богдан
17
Рунье
Иван
19
Бедварссон
Бедвар
16
Борысюк
Ариэль
26
Поспишил
Мартин
10
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
8
Мыстковски
Пшемыслав
21
Пульич
Яков
Краковия
4-1-4-1
Ягеллония
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Амерсфоорт Пелле 2 (1) 0.22
2. Ханка Серджу 2 (1) 0.22
3. Вестеницки Томаш 2 0.22
4. Альварес Маркос 1 0.11
5. Лосаж Флорьян 1 0.11
6. Хавьер Тиаго 1 0.11
7. Фиолич Иван 1 0.11
8. Шимонович Давид 1 0.11
9. Ривалдиньо 1 0.11
10. Пищек Филип 1 0.11
11. Яблонски Давид 1 0.11
12. Рыпэ Корнел 0 0
13. Димун Милан 0 0
14. Вдовяк Матеуш 0 0
15. Родин Матай 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 4 0.44
2. Макушевски Мацей 2 0.22
3. Пульич Яков 2 0.22
4. Романчук Тарас 1 0.11
5. Поспишил Мартин 0 0
6. Ольшевски Павел 0 0
7. Пржикрыл Томаш 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
2. Альварес Маркос 2 0
3. Фиолич Иван 2 0
4. Шимонович Давид 2 0
5. Ханка Серджу 2 0
6. Гардавски Михаэль 1 0
7. Хавьер Тиаго 1 0
8. Рыпэ Корнел 1 0
9. Вестеницки Томаш 1 0
10. Садикович Дамир 1 0
11. Сиплак Михал 1 0
12. Феррарессо Диего 1 0
13. Лосаж Флорьян 1 0
14. Маркес Иван 1 0
15. Зауха Патрик 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Цэру Богдан 3 0
2. Рунье Иван 2 0
3. Борысюк Ариэль 1 0
4. Szymon Sobczak 1 0
5. Камара Хуан 1 0
6. Поспишил Мартин 1 0
7. Стейнбор Павел 1 0
8. Романчук Тарас 1 0
9. Бедварссон Бедвар 1 0
10. Арсенич Зоран 1 0
11. Бида Бартош 1 0
12. Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 0 28.57% (4) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 35.71% (5)
 Ягеллония 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 0

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия
Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин
Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония

Последние игры между собой

Краковия: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Краковия 1:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:2 Ягеллония Кубок
Краковия 0:1 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Краковия Экстракласса Ягеллония 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Ягеллония Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 6 1 1 20 - 9 19
2. Гурник Забже 0:0 9 5 2 2 14 - 8 17
3. Легия 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Погонь Щецин 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Шлёнск 0:0 9 4 2 3 13 - 9 14
7. Краковия 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Лехия Гданьск 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Ягеллония 9 3 2 4 9 - 13 11
10. Варта Познань 9 3 1 5 6 - 9 10
11. Лех 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Висла Краков 8 2 3 3 14 - 12 9
13. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Подбескидзе 8 1 2 5 9 - 21 5
15. Сталь Мелец 9 1 2 6 8 - 20 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Вестеницки Томаш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Поспишил Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Борысюк Ариэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.90 1.37 7.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 11.00 74.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.45 3.32
  3.75 1.62 6.43

Самый высокий коэффициент на матч «Краковия» – «Ягеллония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краковия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ягеллония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краковия» – «Ягеллония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 7.50 1.07 5.50 1.12 2.50 1.53 2.03 1.78 2.08 1.70 1.40 2.80 1.09 6.50 1.10 6.00 1.02 11.00 1.01 12.50 1.02 11.00
8.90 1.03 7.80 1.06 3.20 1.33 2.53 1.52 1.85 2.05 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.50
3.44 1.34 2.86 1.45 2.61 1.54 2.10 1.79 1.76 2.13 1.47 2.78 1.19 5.01 1.74 2.18 1.11 7.26 1.49 2.71 1.12 6.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.45 1.81 1.99 1.58 2.30 1.09 6.30 1.07 7.50
2.88 1.42 1.89 1.91 1.39 3.00
2.98 1.43 2.44 1.60 1.90 1.99 1.55 2.55 1.40 3.12
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.48 1.63 2.20 1.23 3.75
2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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