Краковия
3:1
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Ягеллония
9' Желтая карточкаБорысюк Ариэль
20' Желтая карточкаПоспишил Мартин
1:0
25' ГолВестеницки Томаш
1:1
39' ГолИмас Хесус
55' Желтая карточкаРунье Иван
75' Желтая карточкаЦэру Богдан
79' Желтая карточкаСиплак Михал
2:1
87' ГолЛосаж Флорьян
3:1
90' ГолХавьер Тиаго
88
Родин
Матай
73
Зауха
Патрик
14
Фиолич
Иван
25
Цэру
Богдан
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Нападающий
-
97 Пик ДаниэльНападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
Ход матча
20'
25'
39'
1:1
55'
75'
79'
87'
2:1
90'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2 (1)
|0.22
|2.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.22
|3.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.22
|4.
|Альварес Маркос
|1
|0.11
|5.
|Лосаж Флорьян
|1
|0.11
|6.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.11
|7.
|Фиолич Иван
|1
|0.11
|8.
|Шимонович Давид
|1
|0.11
|9.
|Ривалдиньо
|1
|0.11
|10.
|Пищек Филип
|1
|0.11
|11.
|Яблонски Давид
|1
|0.11
|12.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|13.
|Димун Милан
|0
|0
|14.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|15.
|Родин Матай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|4
|0.44
|2.
|Макушевски Мацей
|2
|0.22
|3.
|Пульич Яков
|2
|0.22
|4.
|Романчук Тарас
|1
|0.11
|5.
|Поспишил Мартин
|0
|0
|6.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|7.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|2.
|Альварес Маркос
|2
|0
|3.
|Фиолич Иван
|2
|0
|4.
|Шимонович Давид
|2
|0
|5.
|Ханка Серджу
|2
|0
|6.
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|7.
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|8.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|9.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|10.
|Садикович Дамир
|1
|0
|11.
|Сиплак Михал
|1
|0
|12.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|13.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|14.
|Маркес Иван
|1
|0
|15.
|Зауха Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цэру Богдан
|3
|0
|2.
|Рунье Иван
|2
|0
|3.
|Борысюк Ариэль
|1
|0
|4.
|Szymon Sobczak
|1
|0
|5.
|Камара Хуан
|1
|0
|6.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|7.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|8.
|Романчук Тарас
|1
|0
|9.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|10.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|11.
|Бида Бартош
|1
|0
|12.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|0
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|Ягеллония
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия
Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =5 -8Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин
Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония
Последние игры между собой
Краковия: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Краковия 0:1 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Краковия Экстракласса Ягеллония 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|6
|1
|1
|20 - 9
|19
|2.
|Гурник Забже
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|3.
|Легия
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Шлёнск
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|7.
|Краковия
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Лехия Гданьск
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Ягеллония
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|10.
|Варта Познань
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|11.
|Лех
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|3
|3
|14 - 12
|9
|13.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Подбескидзе
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|15.
|Сталь Мелец
|9
|1
|2
|6
|8 - 20
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краковия» – «Ягеллония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краковия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ягеллония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краковия» – «Ягеллония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.50
|1.05
|7.50
|1.07
|5.50
|1.12
|—
|—
|2.50
|1.53
|2.03
|1.78
|2.08
|1.70
|—
|—
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.10
|6.00
|1.02
|11.00
|1.01
|12.50
|1.02
|11.00
|
|8.90
|1.03
|7.80
|1.06
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.85
|2.05
|—
|—
|1.43
|2.83
|—
|—
|1.28
|3.50
|—
|—
|1.10
|5.90
|1.07
|6.50
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.44
|1.34
|2.86
|1.45
|2.61
|1.54
|2.10
|1.79
|1.76
|2.13
|1.47
|2.78
|1.19
|5.01
|1.74
|2.18
|1.11
|7.26
|1.49
|2.71
|—
|—
|1.12
|6.69
|—
|—
|—
|—