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Волунтари
4:0
Конец матча

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
1:0
5' Гол
Cosmin Achim
2:0
34' Гол
Marcelo Lopes
39' Желтая карточка
Бреевелд Никандро
50' Желтая карточка
Marcelo Lopes
3:0
52' Гол
Cosmin Achim
4:0
58' Гол
Попа Адриан
73' Желтая карточка
Фрасинеску Козмин
80' Желтая карточка
John Anderson
86' Желтая карточка
Платини Суареш
90'+3
12
Рымничану
Виктор
98
Cristian
Costin
2
Cosmin
Achim
5
Армаш
Игорь
23
Влад
Александру
24
Ricardinho
XI
6
Де
Лукас
Пабло
8
Ion
Gheorghe
14
Marcelo
Lopes
88
Попа
Адриан
7
Razvan
Gradinaru
16
Levente
Bosz
19
Razvan
Onea
23
Фрасинеску
Козмин
3
Баксеванос
Николаос
22
Sorin
Busu
8
Juan
Pablo
Passaglia
13
Cosmin
Saizu
86
Бреевелд
Никандро
20
Платини
Суареш
9
Dzenan
Zajmovic
11
Ванцо
Флориано
Волунтари
КСМ Политехника Яссы

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бетанкор Хефте 2 0.2
2. Cosmin Achim 2 0.2
3. Майлат Себастьян 2 0.2
4. Mihai Capatana 2 (1) 0.2
5. Ion Gheorghe 1 (1) 0.1
6. Армаш Игорь 1 0.1
7. Попа Адриан 1 0.1
8. Ricardinho XI 1 0.1
9. Marcelo Lopes 1 0.1
10. Cristian Costin 1 0.1
11. Влад Александру 0 0
12. Razvan Gradinaru 0 0
13. Эрик III 0 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andrei Cristea1 4 0.44
2. Juan Pablo Passaglia 2 0.22
3. Dzenan Zajmovic 2 0.22
4. Платини Суареш 1 0.11
5. Калкан Андреас 1 0.11
6. Попадюк Дору 1 0.11
7. Razvan Onea 1 0.11
8. Ванцо Флориано 0 0
9. Бреевелд Никандро 0 0
10. Sorin Busu 0 0
11. Ionut Francisc Cristea 0 0

Карточки

Волунтари
# Игрок      
1. Де Лукас Пабло 3 0
2. Балаур Ионуц 1 1
3. Армаш Игорь 2 0
4. Рымничану Виктор 2 0
5. Mihai Capatana 2 0
6. Ion Gheorghe 2 0
7. Cristian Costin 2 0
8. John Anderson 2 0
9. Влад Александру 1 0
10. Коцич Милан 1 0
11. Razvan Gradinaru 1 0
12. Ricardinho XI 1 0
13. Marcelo Lopes 1 0
14. Alexandru Stoica3 1 0
15. Adelin Voinescu 1 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Manuel De Iriondo 4 1
2. Ionut Francisc Cristea 2 1
3. Бреевелд Никандро 3 0
4. Платини Суареш 3 0
5. Ванцо Флориано 3 0
6. Фрасинеску Козмин 2 0
7. Калкан Андреас 2 0
8. Михалаке Мариус 0 1
9. Juan Pablo Passaglia 1 0
10. Lucas Chacana 1 0
11. Donaldo Acka 1 0
12. Razvan Onea 1 0
13. Andrei Cristea1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волунтари 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 35.71% (5) 21.43% (3) 0
КСМ Политехника Яссы 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Волунтари Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Арджеш 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 ЧФР Клуж Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Астра 2:3 Волунтари
Волунтари 1:2 Сепси Университатя Крайова 2:1 Волунтари Волунтари 2:1 ФКСБ УТА Арад 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари Волунтари 1:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Волунтари 2:0 Сепси Академика Клинчени 2:1 Волунтари Германнштадт 2:1 Волунтари Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы Сепси 1:2 Волунтари
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ
УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

Волунтари: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Лига 1 Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Первая лига Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига
Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 0:2 Волунтари Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 8 0 2 14 - 5 24
2. ФКСБ 9 7 0 2 24 - 9 21
3. ЧФР Клуж 9 5 3 1 10 - 5 18
4. Академика Клинчени 10 4 4 2 10 - 6 16
5. Сепси 9 4 3 2 12 - 8 15
6. УТА Арад 9 3 5 1 10 - 8 14
7. Киндия Тырговиште 10 4 2 4 6 - 7 14
8. Волунтари 10 4 1 5 14 - 13 13
9. Ботошани 9 3 2 4 14 - 13 11
10. Вииторул Констанца 8 2 4 2 13 - 14 10
11. Газ-Метан Медиаш 9 3 1 5 12 - 13 10
12. Германнштадт 9 2 4 3 10 - 14 10
13. КСМ Политехника Яссы 9 3 0 6 12 - 26 9
14. Арджеш 9 2 2 5 9 - 15 8
15. Динамо Бухарест 8 1 2 5 7 - 11 5
16. Астра 9 1 1 7 9 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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Бонус: 5 000 ₽ 2.09 3.32 3.54

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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6.65 1.07 2.90 1.38 2.21 1.65 1.70 2.25 1.33 3.26 1.22 4.00 1.07 6.90 1.05 7.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
2.64 1.47 1.74 2.07 1.35 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.38 1.31 2.29 1.61 1.54 2.44 1.22 4.15
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