Волунтари
4:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
КСМ Политехника Яссы
1:0
5' ГолCosmin Achim
2:0
34' ГолMarcelo Lopes
39' Желтая карточкаБреевелд Никандро
50' Желтая карточкаMarcelo Lopes
3:0
52' ГолCosmin Achim
4:0
58' ГолПопа Адриан
73' Желтая карточкаФрасинеску Козмин
80' Желтая карточкаJohn Anderson
86' Желтая карточкаПлатини Суареш
88
Попа
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Попа АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Коцич МиланЗащитник
- Нападающий
-
10 Эрик IIIНападающий
-
-
-
-
77 Vasile Mihai
-
20 Oktay Ozkara
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
-
16 Levente BoszВратарь
-
19 Razvan OneaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sorin BusuЗащитник
- Полузащитник
-
13 Cosmin SaizuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
29 Antonio Stan
-
Главный тренер: Daniel Pancu
Ход матча
5'
1:0
34'
2:0
50'
52'
3:0
58'
4:0
76'
80'
86'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бетанкор Хефте
|2
|0.2
|2.
|Cosmin Achim
|2
|0.2
|3.
|Майлат Себастьян
|2
|0.2
|4.
|Mihai Capatana
|2 (1)
|0.2
|5.
|Ion Gheorghe
|1 (1)
|0.1
|6.
|Армаш Игорь
|1
|0.1
|7.
|Попа Адриан
|1
|0.1
|8.
|Ricardinho XI
|1
|0.1
|9.
|Marcelo Lopes
|1
|0.1
|10.
|Cristian Costin
|1
|0.1
|11.
|Влад Александру
|0
|0
|12.
|Razvan Gradinaru
|0
|0
|13.
|Эрик III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andrei Cristea1
|4
|0.44
|2.
|Juan Pablo Passaglia
|2
|0.22
|3.
|Dzenan Zajmovic
|2
|0.22
|4.
|Платини Суареш
|1
|0.11
|5.
|Калкан Андреас
|1
|0.11
|6.
|Попадюк Дору
|1
|0.11
|7.
|Razvan Onea
|1
|0.11
|8.
|Ванцо Флориано
|0
|0
|9.
|Бреевелд Никандро
|0
|0
|10.
|Sorin Busu
|0
|0
|11.
|Ionut Francisc Cristea
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Лукас Пабло
|3
|0
|2.
|Балаур Ионуц
|1
|1
|3.
|Армаш Игорь
|2
|0
|4.
|Рымничану Виктор
|2
|0
|5.
|Mihai Capatana
|2
|0
|6.
|Ion Gheorghe
|2
|0
|7.
|Cristian Costin
|2
|0
|8.
|John Anderson
|2
|0
|9.
|Влад Александру
|1
|0
|10.
|Коцич Милан
|1
|0
|11.
|Razvan Gradinaru
|1
|0
|12.
|Ricardinho XI
|1
|0
|13.
|Marcelo Lopes
|1
|0
|14.
|Alexandru Stoica3
|1
|0
|15.
|Adelin Voinescu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Manuel De Iriondo
|4
|1
|2.
|Ionut Francisc Cristea
|2
|1
|3.
|Бреевелд Никандро
|3
|0
|4.
|Платини Суареш
|3
|0
|5.
|Ванцо Флориано
|3
|0
|6.
|Фрасинеску Козмин
|2
|0
|7.
|Калкан Андреас
|2
|0
|8.
|Михалаке Мариус
|0
|1
|9.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|0
|10.
|Lucas Chacana
|1
|0
|11.
|Donaldo Acka
|1
|0
|12.
|Razvan Onea
|1
|0
|13.
|Andrei Cristea1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волунтари
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|0
|КСМ Политехника Яссы
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Волунтари Последние 20 матчей: +8 =2 -10Арджеш 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 ЧФР Клуж Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Астра 2:3 Волунтари
Волунтари 1:2 Сепси Университатя Крайова 2:1 Волунтари Волунтари 2:1 ФКСБ УТА Арад 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари Волунтари 1:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Волунтари 2:0 Сепси Академика Клинчени 2:1 Волунтари Германнштадт 2:1 Волунтари Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы Сепси 1:2 Волунтари
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +7 =3 -10Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ
УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы
Последние игры между собой
Волунтари: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|8
|0
|2
|14 - 5
|24
|2.
|ФКСБ
|9
|7
|0
|2
|24 - 9
|21
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|5
|3
|1
|10 - 5
|18
|4.
|Академика Клинчени
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|6.
|УТА Арад
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|7.
|Киндия Тырговиште
|10
|4
|2
|4
|6 - 7
|14
|8.
|Волунтари
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|9.
|Ботошани
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|10.
|Вииторул Констанца
|8
|2
|4
|2
|13 - 14
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|12.
|Германнштадт
|9
|2
|4
|3
|10 - 14
|10
|13.
|КСМ Политехника Яссы
|9
|3
|0
|6
|12 - 26
|9
|14.
|Арджеш
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|16.
|Астра
|9
|1
|1
|7
|9 - 19
|4
Победитель
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