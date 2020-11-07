99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
89
Adrian
Sut
98
Ман
Деннис
32
Шерони
Алин
24
Туту
Юссеф
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
89 Adrian SutПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Туту ЮссефНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Marian TarsaПолузащитник
- Нападающий
-
-
67 Enriko Papa
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|7
|0.78
|2.
|Тэнасе Флорин
|7 (2)
|0.78
|3.
|Моруцан Олимпиу
|3 (1)
|0.33
|4.
|Кристя Юлиан
|3
|0.33
|5.
|Буш Сержиу
|1
|0.11
|6.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.11
|7.
|Andrei Istrate
|1
|0.11
|8.
|Octavian Popescu
|0
|0
|9.
|Бузьюк Александру
|0
|0
|10.
|Попеску Овидиу
|0
|0
|11.
|Симон Габриэл
|0
|0
|12.
|Олару Дариус
|0
|0
|13.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта Амиду
|4 (1)
|0.44
|2.
|Дуганджич Марко
|2
|0.22
|3.
|Офусу Риги
|1
|0.11
|4.
|Фили Реалдо
|1
|0.11
|5.
|Роман Михай IV
|1
|0.11
|6.
|Киндриш Андрей
|1
|0.11
|7.
|Чимпану Джордже
|1
|0.11
|8.
|Флореску Эдуард
|1 (1)
|0.11
|9.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|10.
|Туту Юссеф
|0
|0
|11.
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|12.
|Патаке Андрей
|0
|0
|13.
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Панцыру Ионуц
|3
|0
|2.
|Олару Дариус
|1
|1
|3.
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|4.
|Мирон Джордже
|2
|0
|5.
|Кристя Юлиан
|2
|0
|6.
|Ман Деннис
|2
|0
|7.
|Буш Сержиу
|1
|0
|8.
|Эначе Габриэль
|1
|0
|9.
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|10.
|Бузьюк Александру
|1
|0
|11.
|Коман Флоринел
|1
|0
|12.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|13.
|Влад Даниэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Хонатан II
|3
|1
|2.
|Juan Bautista Cascini
|2
|1
|3.
|Шерони Алин
|3
|0
|4.
|Киндриш Андрей
|1
|1
|5.
|Adrian Moescu
|1
|1
|6.
|Онгенда Эрвин
|2
|0
|7.
|Ашковски Стефан
|2
|0
|8.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|9.
|Роман Михай IV
|1
|0
|10.
|Харуц Денис
|1
|0
|11.
|Флореску Эдуард
|1
|0
|12.
|Чимпану Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ФКСБ
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|Ботошани
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: +13 =1 -6Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ
Ботошани Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште
Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани
Последние игры между собой
ФКСБ: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 1
Ботошани: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 12
Ботошани 1:3 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:2 Ботошани Первая лига Ботошани 0:3 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Ботошани Лига 1 ФКСБ 0:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:2 ФКСБ Кубок лиги Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 5:3 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 1:2 ФКСБ Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|8
|0
|2
|14 - 5
|24
|2.
|ФКСБ
|0:0
|10
|7
|1
|2
|24 - 9
|22
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|5
|3
|1
|10 - 5
|18
|4.
|Академика Клинчени
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Сепси
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|6.
|УТА Арад
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|7.
|Киндия Тырговиште
|10
|4
|2
|4
|6 - 7
|14
|8.
|Волунтари
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|9.
|Ботошани
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|10.
|Германнштадт
|10
|2
|5
|3
|11 - 15
|11
|11.
|Вииторул Констанца
|8
|2
|4
|2
|13 - 14
|10
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|13.
|КСМ Политехника Яссы
|9
|3
|0
|6
|12 - 26
|9
|14.
|Арджеш
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|16.
|Астра
|9
|1
|1
|7
|9 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ФКСБ» – «Ботошани» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ФКСБ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ботошани» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ФКСБ» – «Ботошани», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.00
|1.01
|8.60
|1.02
|3.55
|1.27
|—
|—
|2.65
|1.41
|—
|—
|1.93
|1.87
|1.73
|2.11
|1.52
|2.55
|—
|—
|1.33
|3.10
|1.13
|5.10
|1.12
|5.80
|1.03
|11.00
|1.06
|9.50
|
|9.80
|1.01
|9.00
|1.03
|3.54
|1.27
|—
|—
|2.86
|1.41
|—
|—
|2.00
|1.88
|—
|—
|1.54
|2.44
|—
|—
|1.33
|3.12
|1.14
|4.90
|1.10
|5.55
|1.01
|9.80
|1.04
|7.90
|
|—
|—
|—
|—
|3.92
|1.28
|3.27
|1.36
|2.85
|1.45
|2.27
|1.68
|1.97
|1.92
|1.74
|2.18
|1.51
|2.67
|1.40
|3.06
|1.39
|3.14
|—
|—
|1.14
|6.31
|—
|—
|—
|—