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  3. Румыния
ФКСБ
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Ботошани
0' 11'
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
6
Бричаг
Марьюс
27
Олару
Дариус
89
Adrian
Sut
10
Тэнасе
Флорин
98
Ман
Деннис
9
Буш
Сержиу
11
Моруцан
Олимпиу
13
Ганкич
Гидает
19
Патаке
Андрей
2
Харуц
Денис
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
27
Флореску
Эдуард
8
Родригес
Хонатан
II
90
Хольцманн
Марсель
11
Роман
Михай
IV
24
Туту
Юссеф
99
Alexandru-Simi
Caia
ФКСБ
Ботошани

Ход матча

7'
 
Sekou Camara2
Alexandru-Simi Caia

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 7 0.78
2. Тэнасе Флорин 7 (2) 0.78
3. Моруцан Олимпиу 3 (1) 0.33
4. Кристя Юлиан 3 0.33
5. Буш Сержиу 1 0.11
6. Вынэ Йонуц 1 0.11
7. Andrei Istrate 1 0.11
8. Octavian Popescu 0 0
9. Бузьюк Александру 0 0
10. Попеску Овидиу 0 0
11. Симон Габриэл 0 0
12. Олару Дариус 0 0
13. Панцыру Ионуц 0 0
Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта Амиду 4 (1) 0.44
2. Дуганджич Марко 2 0.22
3. Офусу Риги 1 0.11
4. Фили Реалдо 1 0.11
5. Роман Михай IV 1 0.11
6. Киндриш Андрей 1 0.11
7. Чимпану Джордже 1 0.11
8. Флореску Эдуард 1 (1) 0.11
9. Хольцманн Марсель 0 0
10. Туту Юссеф 0 0
11. Цигэнашу Александр 0 0
12. Патаке Андрей 0 0
13. Родригес Хонатан II 0 0

Карточки

ФКСБ
# Игрок      
1. Панцыру Ионуц 3 0
2. Олару Дариус 1 1
3. Тэнасе Флорин 2 0
4. Мирон Джордже 2 0
5. Кристя Юлиан 2 0
6. Ман Деннис 2 0
7. Буш Сержиу 1 0
8. Эначе Габриэль 1 0
9. Вынэ Йонуц 1 0
10. Бузьюк Александру 1 0
11. Коман Флоринел 1 0
12. Попеску Овидиу 1 0
13. Влад Даниэл 1 0
Ботошани
# Игрок      
1. Родригес Хонатан II 3 1
2. Juan Bautista Cascini 2 1
3. Шерони Алин 3 0
4. Киндриш Андрей 1 1
5. Adrian Moescu 1 1
6. Онгенда Эрвин 2 0
7. Ашковски Стефан 2 0
8. Дуганджич Марко 1 0
9. Роман Михай IV 1 0
10. Харуц Денис 1 0
11. Флореску Эдуард 1 0
12. Чимпану Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ФКСБ 26.09% (6) 13.04% (3) 17.39% (4) 8.7% (2) 8.7% (2) 26.09% (6)
 Ботошани 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4)

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ
Ботошани Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште
Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани

Последние игры между собой

ФКСБ: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 1
Ботошани: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 12
ФКСБ 1:1 Ботошани Лига 1 Ботошани 2:2 ФКСБ Лига 1 Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:2 Ботошани Первая лига
Ботошани 1:3 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:2 Ботошани Первая лига Ботошани 0:3 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Ботошани Лига 1 ФКСБ 0:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:2 ФКСБ Кубок лиги Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 5:3 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 1:2 ФКСБ Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 8 0 2 14 - 5 24
2. ФКСБ 0:0 10 7 1 2 24 - 9 22
3. ЧФР Клуж 9 5 3 1 10 - 5 18
4. Академика Клинчени 10 4 4 2 10 - 6 16
5. Сепси 10 4 4 2 13 - 9 16
6. УТА Арад 9 3 5 1 10 - 8 14
7. Киндия Тырговиште 10 4 2 4 6 - 7 14
8. Волунтари 10 4 1 5 14 - 13 13
9. Ботошани 0:0 10 3 3 4 14 - 13 12
10. Германнштадт 10 2 5 3 11 - 15 11
11. Вииторул Констанца 8 2 4 2 13 - 14 10
12. Газ-Метан Медиаш 9 3 1 5 12 - 13 10
13. КСМ Политехника Яссы 9 3 0 6 12 - 26 9
14. Арджеш 9 2 2 5 9 - 15 8
15. Динамо Бухарест 8 1 2 5 7 - 11 5
16. Астра 9 1 1 7 9 - 19 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Ботошани
1.48
4.80
8.59
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.43 4.40 7.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.80 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.50 7.60
  1.38 4.74 8.59

Самый высокий коэффициент на матч «ФКСБ» – «Ботошани» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ФКСБ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ботошани» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ФКСБ» – «Ботошани», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 8.60 1.02 3.55 1.27 2.65 1.41 1.93 1.87 1.73 2.11 1.52 2.55 1.33 3.10 1.13 5.10 1.12 5.80 1.03 11.00 1.06 9.50
9.80 1.01 9.00 1.03 3.54 1.27 2.86 1.41 2.00 1.88 1.54 2.44 1.33 3.12 1.14 4.90 1.10 5.55 1.01 9.80 1.04 7.90
3.92 1.28 3.27 1.36 2.85 1.45 2.27 1.68 1.97 1.92 1.74 2.18 1.51 2.67 1.40 3.06 1.39 3.14 1.14 6.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.95 1.85 1.42 2.75 1.13 5.40
3.04 1.37 2.04 1.76 1.45 2.71 1.22 4.20
3.09 1.39 2.53 1.54 1.98 1.88 1.59 2.41 1.42 2.94 1.27 3.85
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.68 2.11 1.29 3.40 1.31 3.30
2.73 1.44 1.73 2.09 1.31 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.14 1.66
Букмекер Да Нет
5.30 1.13
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч ФКСБ 0:0 Ботошани онлайн

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