Кортрейк
3:3
Второй тайм: 60'
Стадион: Гульденспоренстадион
Беерсхот-Вильрейк
1:0
1' ГолЙонкхеере Михил
2:0
8' ГолFaiz Selemani IV
28' Желтая карточкаВороговский Ян
2:1
39' ГолPierre Bourdin
43' Желтая карточкаСануси Райан
2:2
49' ПенальтиХольцхаузер Рафаэль
2:3
50' ГолTarik Tissoudali
3:3
57' ПенальтиНомбе Мбойо
51
Оканси
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Оканси ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
41 Loic Ritiere
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
Ход матча
1'
1:0
8'
2:0
28'
39'
43'
49'
50'
2:3
57'
3:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|6 (3)
|0.5
|2.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.17
|3.
|Faiz Selemani IV
|2
|0.17
|4.
|Gilles Dewaele
|1
|0.08
|5.
|Макаренко Евгений
|1
|0.08
|6.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.08
|7.
|Оканси Эрик
|1
|0.08
|8.
|Моффи Теремас
|1
|0.08
|9.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|10.
|Christophe Lepoint
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|8 (2)
|0.67
|2.
|Tarik Tissoudali
|5
|0.42
|3.
|Musashi Suzuki
|5
|0.42
|4.
|Marius Noubissi
|3
|0.25
|5.
|Loris Brogno
|2
|0.17
|6.
|Pierre Bourdin
|2
|0.17
|7.
|Исмаила Кулибали
|2
|0.17
|8.
|Сануси Райан
|1
|0.08
|9.
|Вороговский Ян
|1
|0.08
|10.
|Joren Dom
|0
|0
|11.
|Tom Pietermaat
|0
|0
|12.
|Франс Фредерик
|0
|0
|13.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|14.
|Jan van den Bergh
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|2.
|Faiz Selemani IV
|2
|1
|3.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|4.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|5.
|Christophe Lepoint
|1
|0
|6.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|7.
|Ружо Лукас
|1
|0
|8.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|9.
|Petar Golubovic
|1
|0
|10.
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|11.
|Номбе Мбойо
|1
|0
|12.
|Якубех Адам
|1
|0
|13.
|Оканси Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|4
|0
|2.
|Joren Dom
|2
|0
|3.
|Tom Pietermaat
|2
|0
|4.
|Вороговский Ян
|2
|0
|5.
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|6.
|Причиненко Денис
|1
|0
|7.
|Франс Фредерик
|1
|0
|8.
|Pierre Bourdin
|1
|0
|9.
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|10.
|Элеке Блессинг
|1
|0
|11.
|Jan van den Bergh
|1
|0
|12.
|Marius Noubissi
|1
|0
|13.
|Исмаила Кулибали
|1
|0
|14.
|Abdoulie Sanyang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|30.77% (4)
|Беерсхот-Вильрейк
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|25% (7)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +4 =6 -10Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Club Brugge U23
Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Антверпен
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +12 =4 -4Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк
Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Локерен 0:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен Рузеларе 1:1 Беерсхот-Вильрейк
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|3:2
|12
|8
|0
|4
|31 - 27
|24
|2.
|Шарлеруа
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|3.
|Стандард
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|25 - 10
|20
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|21 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|8.
|АХ Лёвен
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Серкль Брюгге
|10
|5
|0
|5
|16 - 15
|15
|10.
|Остенде
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|11.
|Кортрейк
|2:3
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|12.
|Гент
|11
|4
|0
|7
|19 - 19
|12
|13.
|Эйпен
|10
|2
|5
|3
|10 - 16
|11
|14.
|Сент-Трюйден
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|15.
|Мехелен
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|16.
|Зульте-Варегем
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|17.
|Васланд-Беверен
|9
|1
|1
|7
|13 - 26
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кортрейк» – «Беерсхот-Вильрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кортрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кортрейк» – «Беерсхот-Вильрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|4.90
|1.16
|4.00
|1.22
|12.00
|1.01
|—
|—
|1.95
|1.85
|1.74
|2.10
|4.80
|1.15
|—
|—
|1.31
|3.30
|—
|—
|1.95
|1.80
|—
|—
|1.09
|6.40
|—
|—
|1.28
|3.45
|1.01
|12.00
|1.07
|7.50
|1.02
|11.00
|
|4.90
|1.13
|4.05
|1.21
|2.46
|1.52
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|1.64
|2.39
|—
|—
|1.33
|3.32
|—
|—
|1.25
|3.78
|—
|—
|1.09
|6.35
|—
|—
|1.06
|6.80
|1.01
|10.75
|—
|—
|—
|—
|
|5.66
|1.16
|—
|—
|2.50
|1.58
|2.21
|1.72
|3.49
|1.33
|2.63
|1.52
|2.21
|1.71
|3.61
|1.31
|3.12
|1.39
|2.38
|1.62
|2.02
|1.85
|1.81
|2.08
|1.59
|2.46
|1.47
|2.78
|1.11
|7.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.41
|1.53
|—
|—
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.22
|3.95
|—
|—
|2.31
|1.57
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.03
|10.00
|
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.26
|3.85
|—
|—
|1.17
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.33
|1.36
|2.65
|1.52
|1.96
|1.93
|3.17
|1.38
|2.61
|1.53
|2.05
|1.83
|1.64
|2.34
|2.51
|1.56
|2.06
|1.82
|1.59
|2.44
|1.39
|3.12
|1.29
|3.79
|—
|—