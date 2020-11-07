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Кортрейк
5:5
Конец матча

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
1:0
1' Гол
Йонкхеере Михил
2:0
8' Гол
Faiz Selemani IV
28' Желтая карточка
Вороговский Ян
2:1
39' Гол
Pierre Bourdin
43' Желтая карточка
Сануси Райан
2:2
49' Пенальти
Хольцхаузер Рафаэль
2:3
50' Гол
Tarik Tissoudali
3:3
57' Пенальти
Номбе Мбойо
4:3
68' Гол
Pape Habib Gueye
4:4
74' Гол
Pierre Bourdin
84' Желтая карточка
Сейнсбери Трент
87' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
4:5
88' Гол
Франс Фредерик
5:5
90' Гол
Сейнсбери Трент
90'+5
1
Якубех
Адам
4
Gilles
Dewaele
5
Сейнсбери
Трент
76
Дерейк
Тимоти
51
Оканси
Эрик
25
Макаренко
Евгений
23
Де
Сар
Жюльен
10
Faiz
Selemani
IV
27
Йонкхеере
Михил
7
Номбе
Мбойо
17
Pape
Habib
Gueye
31
Mike
Van
Hamel
5
Joren
Dom
4
Франс
Фредерик
2
Jan
van
den
Bergh
16
Tom
Pietermaat
18
Сануси
Райан
8
Хольцхаузер
Рафаэль
28
Исмаила
Кулибали
24
Вороговский
Ян
10
Musashi
Suzuki
34
Tarik
Tissoudali
Кортрейк
4-2-3-1
Беерсхот-Вильрейк
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 7 (4) 0.58
2. Йонкхеере Михил 2 0.17
3. Faiz Selemani IV 2 0.17
4. Gilles Dewaele 1 0.08
5. Макаренко Евгений 1 0.08
6. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.08
7. Сейнсбери Трент 1 0.08
8. Оканси Эрик 1 0.08
9. Pape Habib Gueye 1 0.08
10. Моффи Теремас 1 0.08
11. Д'Эне Кристоф 0 0
12. Christophe Lepoint 0 0
13. Де Сар Жюльен 0 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 9 (3) 0.75
2. Tarik Tissoudali 6 0.5
3. Musashi Suzuki 5 0.42
4. Marius Noubissi 3 0.25
5. Pierre Bourdin 3 0.25
6. Loris Brogno 2 0.17
7. Исмаила Кулибали 2 0.17
8. Сануси Райан 1 0.08
9. Франс Фредерик 1 0.08
10. Вороговский Ян 1 0.08
11. Joren Dom 0 0
12. Tom Pietermaat 0 0
13. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
14. Jan van den Bergh 0 0
15. Mohamed Reda Halaimia 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Faiz Selemani IV 2 1
3. Макаренко Евгений 2 0
4. Де Сар Жюльен 2 0
5. Йонкхеере Михил 1 0
6. Christophe Lepoint 1 0
7. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
8. Сейнсбери Трент 1 0
9. Ружо Лукас 1 0
10. Аджагун Абдул 1 0
11. Petar Golubovic 1 0
12. Номбе Мбойо 1 0
13. Якубех Адам 1 0
14. Оканси Эрик 1 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 4 0
2. Joren Dom 2 0
3. Tom Pietermaat 2 0
4. Вороговский Ян 2 0
5. Хольцхаузер Рафаэль 1 0
6. Причиненко Денис 1 0
7. Франс Фредерик 1 0
8. Pierre Bourdin 1 0
9. Ван ден Бёйс Дарио 1 0
10. Элеке Блессинг 1 0
11. Jan van den Bergh 1 0
12. Marius Noubissi 1 0
13. Исмаила Кулибали 1 0
14. Abdoulie Sanyang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 16.67% (3) 5.56% (1) 5.56% (1) 16.67% (3) 27.78% (5) 27.78% (5)
 Беерсхот-Вильрейк 9.09% (3) 18.18% (6) 15.15% (5) 12.12% (4) 21.21% (7) 24.24% (8)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Club Brugge U23
Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Антверпен
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк
Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Локерен 0:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен Рузеларе 1:1 Беерсхот-Вильрейк

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 11 7 2 2 21 - 10 23
2. Беерсхот-Вильрейк 12 7 1 4 33 - 30 22
3. Стандард 11 6 3 2 14 - 9 21
4. Брюгге 11 6 2 3 25 - 10 20
5. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
6. Андерлехт 11 5 5 1 21 - 15 20
7. Генк 11 5 4 2 20 - 15 19
8. АХ Лёвен 11 5 3 3 19 - 19 18
9. Кортрейк 12 4 4 4 18 - 19 16
10. Серкль Брюгге 10 5 0 5 16 - 15 15
11. Остенде 10 4 3 3 15 - 9 15
12. Гент 11 4 0 7 19 - 19 12
13. Эйпен 0:1 11 2 5 4 10 - 17 11
14. Сент-Трюйден 10 2 3 5 11 - 19 9
15. Мехелен 11 2 3 6 15 - 21 9
16. Зульте-Варегем 11 2 2 7 12 - 25 8
17. Васланд-Беверен 1:0 10 2 1 7 14 - 26 7
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.70 1.38 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 1.45 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.49 3.82 2.57
  1.20 7.26 12.54

Самый высокий коэффициент на матч «Кортрейк» – «Беерсхот-Вильрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кортрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кортрейк» – «Беерсхот-Вильрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5
4.90 1.16 4.00 1.22 12.00 1.01 1.95 1.85 1.74 2.10 4.80 1.15 1.31 3.30 1.95 1.80 1.09 6.40 1.28 3.45 1.01 12.00 3.05 1.35 1.42 2.75 1.52 2.42 1.04 9.00
4.90 1.13 4.05 1.21 2.46 1.52 1.98 1.83 1.64 2.39 1.33 3.32 1.25 3.78 1.09 6.35 1.06 6.80 1.01 10.75
5.66 1.16 2.50 1.58 2.21 1.72 3.49 1.33 2.63 1.52 2.21 1.71 3.61 1.31 3.12 1.39 2.38 1.62 2.02 1.85 1.81 2.08 1.59 2.46 1.47 2.78 1.11 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
2.41 1.53 1.61 2.31 1.22 3.95 2.31 1.57 1.20 4.20 1.03 10.00
3.85 1.26 2.59 1.50 1.67 2.20 1.26 3.85 1.17 5.00
3.33 1.36 2.65 1.52 1.96 1.93 3.17 1.38 2.61 1.53 2.05 1.83 1.64 2.34 2.51 1.56 2.06 1.82 1.59 2.44 1.39 3.12 1.29 3.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.03 1.73 1.52 2.44 1.31 3.25
5.25 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.33 3.32 1.16 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.75
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
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