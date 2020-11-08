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  3. Дания
Брондбю
2:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Оденсе
0'
1:0
20' Гол
Риверос Блас
2:0
47' Гол
Павлович Андрия
48'
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
19
Morten
Frendrup
22
Радошевич
Йосип
7
Чорлу
Резан
18
Линнстрем
Йеспер
15
Риверос
Блас
9
Павлович
Андрия
11
Уре
Микаэль
27
Oliver
Christensen
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
4
Лаурсен
Райан
23
Клеве
Троэльс
14
Томасен
Йенс
16
Шельвик
Йорген
11
Emmanuel
Sabbi
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
Брондбю
3-5-2
Оденсе
3-4-3

Ход матча

20'
Риверос Блас
(Уре Микаэль)
1:0
47'
Павлович Андрия
(Чорлу Резан)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уре Микаэль 3 0.38
2. Линнстрем Йеспер 3 0.38
3. Хедлунд Симон 2 0.25
4. Рустед Сигурд 2 0.25
5. Кристенсен Лассе 1 0.13
6. Павлович Андрия 1 0.13
7. Риверос Блас 1 0.13
8. Andreas Bruus 1 0.13
9. Радошевич Йосип 0 0
10. Чорлу Резан 0 0
11. Peter Bjur 0 0
12. Morten Frendrup 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.5
2. Emmanuel Sabbi 3 0.38
3. Тверсков Йеппе 2 0.25
4. Томасен Йенс 1 0.13
5. Ayo Simon Okusun 1 0.13
6. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
7. Шельвик Йорген 0 0
8. Лунд Оливер 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 3 1
2. Павлович Андрия 2 0
3. Швебе Марвин 1 0
4. Радошевич Йосип 1 0
5. Уре Микаэль 1 0
6. Andreas Bruus 1 0
7. Линнстрем Йеспер 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Emmanuel Sabbi 3 0
2. Ayo Simon Okusun 2 0
3. Лунд Оливер 2 0
4. Джейбали Иссам 0 1
5. Тверсков Йеппе 1 0
6. Трандарсон Арон-Элис 1 0
7. Томасен Йенс 1 0
8. Клеве Троэльс 1 0
9. Лунд Марко 1 0
10. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Оденсе 36.36% (4) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 0

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю
Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе
Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Оденсе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Оденсе 1:2 Брондбю Товарищеские матчи Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Брондбю Суперлига Дании Оденсе 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:5 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1:0 8 5 0 3 13 - 12 15
2. Орхус 8 4 3 1 16 - 9 15
3. Сённерйюск 7 4 2 1 13 - 9 14
4. Вайле 8 4 2 2 16 - 14 14
5. Ольборг 8 4 2 2 10 - 10 14
6. Митьюлланд 7 4 1 2 11 - 11 13
7. Нордшелланн 8 3 3 2 16 - 11 12
8. Копенгаген 7 3 1 3 14 - 13 10
9. Оденсе 0:1 8 3 1 4 11 - 12 10
10. Раннерс 8 2 1 5 10 - 9 7
11. Хорсенс 7 0 2 5 4 - 13 2
12. Люнгбю 8 0 2 6 8 - 19 2
  • Второй тайм
  • 47'
    Чорлу Резан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Павлович Андрия изменил счет на табло!
  • 47'
    Опасность! Чорлу Резан из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 47'
    Брондбю начинает контратаку
  • 46'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Оденсе
2.09
4.50
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 4.50 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 4.05 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.09 3.74 3.32

Самый высокий коэффициент на матч «Брондбю» – «Оденсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брондбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оденсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брондбю» – «Оденсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.00 1.04 10.50 1.03 4.30 1.18 3.35 1.30 1.80 1.95 1.90 1.90 1.72 2.12 1.23 3.90 1.22 4.00 1.05 8.50 1.06 8.50 1.03 10.00
11.50 1.00 10.50 1.02 4.20 1.21 3.30 1.33 2.24 1.72 1.72 2.12 1.45 2.67 1.19 4.20 1.15 4.65 1.04 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 2.15 1.70 1.22 4.00 1.17 4.80 1.04 9.00
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
4.60 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
Где смотреть матч Брондбю 2:0 Оденсе онлайн

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