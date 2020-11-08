1:0
20' ГолРиверос Блас
2:0
47' ГолПавлович Андрия
15
Риверос
Блас
11
Уре
Микаэль
24
Лунд
Марко
14
Томасен
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Peter Bjur
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
15 Max Fenger
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
1:0
47'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уре Микаэль
|3
|0.38
|2.
|Линнстрем Йеспер
|3
|0.38
|3.
|Хедлунд Симон
|2
|0.25
|4.
|Рустед Сигурд
|2
|0.25
|5.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.13
|6.
|Павлович Андрия
|1
|0.13
|7.
|Риверос Блас
|1
|0.13
|8.
|Andreas Bruus
|1
|0.13
|9.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|10.
|Чорлу Резан
|0
|0
|11.
|Peter Bjur
|0
|0
|12.
|Morten Frendrup
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|0.5
|2.
|Emmanuel Sabbi
|3
|0.38
|3.
|Тверсков Йеппе
|2
|0.25
|4.
|Томасен Йенс
|1
|0.13
|5.
|Ayo Simon Okusun
|1
|0.13
|6.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|7.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|8.
|Лунд Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|3
|1
|2.
|Павлович Андрия
|2
|0
|3.
|Швебе Марвин
|1
|0
|4.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|5.
|Уре Микаэль
|1
|0
|6.
|Andreas Bruus
|1
|0
|7.
|Линнстрем Йеспер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Emmanuel Sabbi
|3
|0
|2.
|Ayo Simon Okusun
|2
|0
|3.
|Лунд Оливер
|2
|0
|4.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|5.
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|6.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|7.
|Томасен Йенс
|1
|0
|8.
|Клеве Троэльс
|1
|0
|9.
|Лунд Марко
|1
|0
|10.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Оденсе
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю
Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Оденсе 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хельсингор Брондбю 2:1 Хельсингёр Брондбю 3:1 Нествед Орхус 0:1 Брондбю Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 0:1 Ольборг Копенгаген 0:0 Брондбю Брондбю 4:0 Нордшелланн Ольборг 2:0 Брондбю Нордшелланн 0:2 Брондбю
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе
Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Оденсе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Брондбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Брондбю Суперлига Дании Оденсе 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:5 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0
|8
|5
|0
|3
|13 - 12
|15
|2.
|Орхус
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|3.
|Сённерйюск
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|4.
|Вайле
|8
|4
|2
|2
|16 - 14
|14
|5.
|Ольборг
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|6.
|Митьюлланд
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|7.
|Нордшелланн
|8
|3
|3
|2
|16 - 11
|12
|8.
|Копенгаген
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|9.
|Оденсе
|0:1
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|10.
|Раннерс
|8
|2
|1
|5
|10 - 9
|7
|11.
|Хорсенс
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|2
|6
|8 - 19
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брондбю» – «Оденсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брондбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оденсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брондбю» – «Оденсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|9.00
|1.04
|10.50
|1.03
|4.30
|1.18
|3.35
|1.30
|1.80
|1.95
|1.90
|1.90
|1.72
|2.12
|1.23
|3.90
|1.22
|4.00
|1.05
|8.50
|1.06
|8.50
|1.03
|10.00
|
|11.50
|1.00
|10.50
|1.02
|4.20
|1.21
|3.30
|1.33
|2.24
|1.72
|—
|—
|1.72
|2.12
|1.45
|2.67
|1.19
|4.20
|1.15
|4.65
|1.04
|8.00
|—
|—