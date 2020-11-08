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  3. Дания
Хорсенс
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Сённерйюск
0' 4'
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
9
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
19
Jonas
Thorsen
12
Rune
Frantsen
10
Ханссон
Халлюр
44
Брок-Мадсен
Николай
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
2
Stefan
Gartenmann
6
Philipp
Schmiedl
9
Alexander
Bah
29
Victor
Ekani
90
Альбек
Мадс
5
Хенде
Марк-Даль
10
Anders
Jacobsen
II
25
Райт
Хаджи
7
Julius
Eskesen
Хорсенс
4-4-1-1
Сённерйюск
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jannik Pohl 2 (1) 0.29
2. Ламб Микаэл 1 0.14
3. Ханссон Халлюр 1 0.14
4. Louka Andreasen 0 0
5. Casper Tengstedt 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anders Jacobsen II 5 (1) 0.71
2. Райт Хаджи 5 0.71
3. Alexander Bah 2 0.29
4. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.14
5. Jeppe Simonsen 0 0
6. Victor Ekani 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 0 2
2. Alexander Ludwig II 2 0
3. Финнбогасон Къяртан 0 1
4. Jonas Thorsen 1 0
5. Ханссон Халлюр 1 0
6. Брок-Мадсен Николай 1 0
7. Геммер Йонас 1 0
8. Jannik Pohl 1 0
9. Thor Soendergaard Lange 1 0
10. Буус Якоб 1 0
11. Magnus Jensen 1 0
12. Lirim Qamili 1 0
13. Muamer Brajanac 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Victor Ekani 2 1
2. Райт Хаджи 3 0
3. Бангор Патрик 2 0
4. Anders Jacobsen II 2 0
5. Абсалонсен Йохан 1 0
6. Альбек Мадс 1 0
7. Лоуренс Томас 1 0
8. Jeppe Simonsen 1 0
9. Alexander Bah 1 0
10. Stefan Gartenmann 1 0
11. Peter Christiansen2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 0 25% (1) 50% (2) 0 0 25% (1)
 Сённерйюск 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 30.77% (4) 7.69% (1) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс
Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг
Сённерйюск Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск
Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Сённерйюск: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Сённерйюск 2:1 Хорсенс Кубок Сённерйюск 1:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Сённерйюск Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 4:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Хорсенс Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 8 5 1 2 15 - 11 16
2. Брондбю 8 5 0 3 15 - 13 15
3. Орхус 8 4 3 1 16 - 9 15
4. Сённерйюск 7 4 2 1 13 - 9 14
5. Вайле 8 4 2 2 16 - 14 14
6. Ольборг 8 4 2 2 10 - 10 14
7. Нордшелланн 8 3 3 2 16 - 11 12
8. Оденсе 8 3 1 4 12 - 14 10
9. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 17 10
10. Раннерс 8 2 1 5 10 - 9 7
11. Хорсенс 7 0 2 5 4 - 13 2
12. Люнгбю 8 0 2 6 8 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хорсенс
Ничья
Сённерйюск
3.15
3.70
2.39
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 3.55 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.70 2.37
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.56 2.34
  2.98 3.64 2.39

Самый высокий коэффициент на матч «Хорсенс» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорсенс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорсенс» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.02 9.20 1.04 3.75 1.25 2.95 1.37 2.15 1.70 2.01 1.80 1.79 2.02 1.58 2.39 1.37 2.95 1.17 4.70 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 10.00
11.50 1.04 9.60 1.06 3.72 1.28 2.83 1.44 1.97 1.92 1.57 2.44 1.36 3.18 1.17 5.30 1.14 5.95 1.04 12.00
4.01 1.27 3.11 1.40 2.41 1.62 2.06 1.84 1.81 2.08 1.57 2.51 1.37 3.24 1.13 6.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.80 1.44 2.70 1.14 5.30
3.12 1.36 2.01 1.80 1.48 2.65 1.16 5.55 1.11 6.60
3.14 1.40 2.58 1.55 2.02 1.87 1.62 2.39 1.45 2.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.98 1.35 3.10
4.05 1.24 2.75 1.45 1.75 2.08 1.30 3.52 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.17
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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