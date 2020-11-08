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Люнгбю
 
Позже

Стадион:
Орхус
31
Thomas
Mikkelsen
III
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther2
3
Хамалайнен
Брайан
8
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
29
Victor
Torp
10
Rasmus
Thellufsen
7
Нильсен
Эмиль
16
Якобсен
Кристиан
II
73
Грабара
Камил
34
Дикс
Кевин
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
27
Грёнбек
Альберт
9
Мортенсен
Патрик
11
Линкс
Гифт
Люнгбю
4-3-3
Орхус
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фосгаард Лассе 1 0.14
2. Nikolaj Geertsen 1 0.14
3. Якобсен Кристиан II 1 0.14
4. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.14
5. Нильсен Эмиль 1 0.14
6. Victor Torp 1 0.14
7. Kasper Joergensen5 1 0.14
8. Хамалайнен Брайан 0 0
9. Andre Riel 0 0
10. Гюткьяер Фредерик 0 0
11. Rasmus Thellufsen 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 5 (1) 0.71
2. Блуме Брор 2 0.29
3. Грёнбек Альберт 2 0.29
4. Нильсен Каспер 2 0.29
5. Торстейнссон Йон 1 0.14
6. Тингагер Фредерик 1 0.14
7. Видт Беньямин 1 0.14
8. Ольсен Патрик 0 0
9. Йулсгор Йеспер 0 0
10. Евтович Милан 0 0
11. Мунксгор Александер 0 0
12. Линкс Гифт 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Ромер Марсель 1 1
2. Хамалайнен Брайан 2 0
3. Гюткьяер Фредерик 2 0
4. Хебо Матиас 2 0
5. Andre Riel 0 1
6. Nikolaj Geertsen 1 0
7. Грегор Паскаль 1 0
8. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
9. Victor Torp 1 0
10. Frederik Winther2 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 3 1
2. Ольсен Патрик 2 0
3. Хауснер Себастиан 0 1
4. Мортенсен Патрик 1 0
5. Хелениус Никлас 1 0
6. Блуме Брор 1 0
7. Эскелинен Виллиам 1 0
8. Мунксгор Александер 1 0
9. Видт Беньямин 1 0
10. Линкс Гифт 1 0
11. Грабара Камил 1 0
12. Торстейнссон Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Орхус 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю
Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю
Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус
Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Орхус: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Орхус 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Люнгбю Суперлига Дании
Орхус 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Орхус Первый дивизион Орхус 1:0 Люнгбю Первый дивизион Орхус 2:3 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 3:2 Орхус Кубок Орхус 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Орхус САС Лигаен Орхус 2:1 Люнгбю САС Лигаен Орхус 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:3 Орхус САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 7 4 2 1 13 - 9 14
2. Ольборг 8 4 2 2 10 - 10 14
3. Вайле 7 4 1 2 15 - 13 13
4. Митьюлланд 7 4 1 2 11 - 11 13
5. Брондбю 7 4 0 3 12 - 12 12
6. Орхус 7 3 3 1 14 - 8 12
7. Нордшелланн 7 3 2 2 15 - 10 11
8. Копенгаген 7 3 1 3 14 - 13 10
9. Оденсе 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Раннерс 8 2 1 5 10 - 9 7
11. Хорсенс 7 0 2 5 4 - 13 2
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Орхус
5.10
4.05
1.93
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.10 4.05 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.60 1.91
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.66 1.90
  4.18 3.65 1.93

Самый высокий коэффициент на матч «Люнгбю» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люнгбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люнгбю» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.30 1.04 3.75 1.25 2.95 1.37 2.02 1.79 1.81 2.00 1.59 2.35 1.38 2.90 1.17 4.60 1.13 5.30 1.04 9.40 1.03 10.00
9.90 1.01 9.20 1.04 3.88 1.24 3.00 1.39 2.08 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.10
3.99 1.27 3.09 1.41 2.39 1.62 2.05 1.85 1.81 2.07 1.59 2.46 1.49 2.75 1.39 3.13 1.14 6.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.06 1.77 1.45 2.65 1.14 5.10
3.12 1.36 2.08 1.75 1.50 2.59 1.16 5.10 1.11 6.35
3.32 1.36 2.73 1.50 2.14 1.78 1.68 2.28 1.48 2.78 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.99 1.33 3.15
4.20 1.23 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.03
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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