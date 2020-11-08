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Люнгбю
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Орхус
0'
1:0
2' Гол
Victor Torp
19' Желтая карточка
Rasmus Thellufsen
1:1
50' Гол
Мортенсен Патрик
87' Желтая карточка
Гаммельбю Йенс-Мартин
1:2
89' Гол
Торстейнссон Йон
90' Желтая карточка
Victor Torp
90'+6
31
Thomas
Mikkelsen
III
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther2
3
Хамалайнен
Брайан
8
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
29
Victor
Torp
10
Rasmus
Thellufsen
7
Нильсен
Эмиль
16
Якобсен
Кристиан
II
73
Грабара
Камил
34
Дикс
Кевин
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
27
Грёнбек
Альберт
9
Мортенсен
Патрик
11
Линкс
Гифт
Люнгбю
4-3-3
Орхус
4-3-3

Ход матча

2'
Victor Torp
1:0
19'
Rasmus Thellufsen
 
50'
1:1
Мортенсен Патрик
66'
Фосгаард Лассе
Якобсен Кристиан II
 
75'
 
Торстейнссон Йон
Линкс Гифт
75'
 
Хелениус Никлас
Блуме Брор
80'
 
Мунксгор Александер
Дикс Кевин
82'
Magnus Warming
Нильсен Эмиль
 
82'
Шиембе Кевин
Rasmus Thellufsen
 
85'
Kasper Enghardt
Хебо Матиас
 
87'
Гаммельбю Йенс-Мартин
 
89'
1:2
Торстейнссон Йон
(Хелениус Никлас)
90'
Victor Torp
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Torp 2 0.25
2. Фосгаард Лассе 1 0.13
3. Nikolaj Geertsen 1 0.13
4. Якобсен Кристиан II 1 0.13
5. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.13
6. Нильсен Эмиль 1 0.13
7. Kasper Joergensen5 1 0.13
8. Хамалайнен Брайан 0 0
9. Andre Riel 0 0
10. Гюткьяер Фредерик 0 0
11. Rasmus Thellufsen 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 6 (1) 0.75
2. Блуме Брор 2 0.25
3. Торстейнссон Йон 2 0.25
4. Грёнбек Альберт 2 0.25
5. Нильсен Каспер 2 0.25
6. Тингагер Фредерик 1 0.13
7. Видт Беньямин 1 0.13
8. Ольсен Патрик 0 0
9. Йулсгор Йеспер 0 0
10. Хелениус Никлас 0 0
11. Евтович Милан 0 0
12. Мунксгор Александер 0 0
13. Линкс Гифт 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Ромер Марсель 1 1
2. Хамалайнен Брайан 2 0
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
4. Гюткьяер Фредерик 2 0
5. Хебо Матиас 2 0
6. Victor Torp 2 0
7. Andre Riel 0 1
8. Nikolaj Geertsen 1 0
9. Грегор Паскаль 1 0
10. Rasmus Thellufsen 1 0
11. Frederik Winther2 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 3 1
2. Ольсен Патрик 2 0
3. Хауснер Себастиан 0 1
4. Мортенсен Патрик 1 0
5. Хелениус Никлас 1 0
6. Блуме Брор 1 0
7. Эскелинен Виллиам 1 0
8. Мунксгор Александер 1 0
9. Видт Беньямин 1 0
10. Линкс Гифт 1 0
11. Грабара Камил 1 0
12. Торстейнссон Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 25% (2) 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Орхус 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю
Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю
Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус
Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Орхус: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Орхус 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Люнгбю Суперлига Дании
Орхус 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Орхус Первый дивизион Орхус 1:0 Люнгбю Первый дивизион Орхус 2:3 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 3:2 Орхус Кубок Орхус 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Орхус САС Лигаен Орхус 2:1 Люнгбю САС Лигаен Орхус 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:3 Орхус САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1:0 8 5 0 3 13 - 12 15
2. Орхус 8 4 3 1 16 - 9 15
3. Сённерйюск 7 4 2 1 13 - 9 14
4. Вайле 8 4 2 2 16 - 14 14
5. Ольборг 8 4 2 2 10 - 10 14
6. Митьюлланд 7 4 1 2 11 - 11 13
7. Нордшелланн 8 3 3 2 16 - 11 12
8. Копенгаген 7 3 1 3 14 - 13 10
9. Оденсе 0:1 8 3 1 4 11 - 12 10
10. Раннерс 8 2 1 5 10 - 9 7
11. Хорсенс 7 0 2 5 4 - 13 2
12. Люнгбю 8 0 2 6 8 - 19 2
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Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.60 1.97 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 1.85 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.66 1.90
  8.06 1.54 3.63

Самый высокий коэффициент на матч «Люнгбю» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люнгбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люнгбю» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.30 1.04 5.55 1.12 2.95 1.37 3.90 1.70 1.81 2.00 1.59 2.35 1.17 4.70 1.17 4.60 1.09 5.00 1.04 9.40 1.02 11.00
9.90 1.01 9.20 1.04 3.88 1.24 3.00 1.39 2.08 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.10
3.99 1.27 3.58 1.31 4.40 1.23 2.79 1.47 1.63 2.36 1.39 3.13 1.15 5.80 1.12 6.94 1.51 2.67 1.34 3.38 1.40 3.08 1.14 6.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.06 1.77 2.25 2.48 1.14 5.10 1.05 8.50 1.03 10.00
3.12 1.36 2.08 1.75 1.50 2.59 1.16 5.10 1.11 6.35
3.18 1.38 2.62 1.52 2.05 1.83 1.64 2.34 1.32 3.54 1.17 5.36 1.38 3.19 1.26 4.06 1.19 4.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.99 1.33 3.15
4.20 1.23 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.31 3.25
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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