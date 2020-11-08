1:0
2' ГолVictor Torp
19' Желтая карточкаRasmus Thellufsen
1:1
50' ГолМортенсен Патрик
87' Желтая карточкаГаммельбю Йенс-Мартин
1:2
89' ГолТорстейнссон Йон
90' Желтая карточкаVictor Torp
29
Victor
Torp
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Victor TorpПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Emil Kornvig
-
-
Главный тренер: Mikkel Beckmann
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
1:0
50'
1:1
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 9
-
5 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Torp
|2
|0.25
|2.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.13
|3.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0.13
|4.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.13
|5.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.13
|6.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.13
|7.
|Kasper Joergensen5
|1
|0.13
|8.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|9.
|Andre Riel
|0
|0
|10.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|11.
|Rasmus Thellufsen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|6 (1)
|0.75
|2.
|Блуме Брор
|2
|0.25
|3.
|Торстейнссон Йон
|2
|0.25
|4.
|Грёнбек Альберт
|2
|0.25
|5.
|Нильсен Каспер
|2
|0.25
|6.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.13
|7.
|Видт Беньямин
|1
|0.13
|8.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|9.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|10.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|11.
|Евтович Милан
|0
|0
|12.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|13.
|Линкс Гифт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромер Марсель
|1
|1
|2.
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|4.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|5.
|Хебо Матиас
|2
|0
|6.
|Victor Torp
|2
|0
|7.
|Andre Riel
|0
|1
|8.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0
|9.
|Грегор Паскаль
|1
|0
|10.
|Rasmus Thellufsen
|1
|0
|11.
|Frederik Winther2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|3
|1
|2.
|Ольсен Патрик
|2
|0
|3.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|4.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|5.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|6.
|Блуме Брор
|1
|0
|7.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|8.
|Мунксгор Александер
|1
|0
|9.
|Видт Беньямин
|1
|0
|10.
|Линкс Гифт
|1
|0
|11.
|Грабара Камил
|1
|0
|12.
|Торстейнссон Йон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люнгбю
|25% (2)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Орхус
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =5 -7Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю
Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю
Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус
Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Орхус: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Орхус 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Орхус Первый дивизион Орхус 1:0 Люнгбю Первый дивизион Орхус 2:3 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 3:2 Орхус Кубок Орхус 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Орхус САС Лигаен Орхус 2:1 Люнгбю САС Лигаен Орхус 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:3 Орхус САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0
|8
|5
|0
|3
|13 - 12
|15
|2.
|Орхус
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|3.
|Сённерйюск
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|4.
|Вайле
|8
|4
|2
|2
|16 - 14
|14
|5.
|Ольборг
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|6.
|Митьюлланд
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|7.
|Нордшелланн
|8
|3
|3
|2
|16 - 11
|12
|8.
|Копенгаген
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|9.
|Оденсе
|0:1
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|10.
|Раннерс
|8
|2
|1
|5
|10 - 9
|7
|11.
|Хорсенс
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|2
|6
|8 - 19
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Люнгбю» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люнгбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люнгбю» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.30
|1.04
|5.55
|1.12
|—
|—
|2.95
|1.37
|—
|—
|3.90
|1.70
|1.81
|2.00
|1.59
|2.35
|—
|—
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.17
|4.60
|1.09
|5.00
|1.04
|9.40
|1.02
|11.00
|
|9.90
|1.01
|9.20
|1.04
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.39
|2.90
|—
|—
|1.17
|4.60
|1.12
|5.20
|1.02
|9.10
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.99
|1.27
|3.58
|1.31
|4.40
|1.23
|2.79
|1.47
|1.63
|2.36
|1.39
|3.13
|1.15
|5.80
|1.12
|6.94
|1.51
|2.67
|1.34
|3.38
|1.40
|3.08
|1.14
|6.51
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.06
|1.77
|—
|—
|2.25
|2.48
|—
|—
|1.14
|5.10
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.03
|10.00
|
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.16
|5.10
|—
|—
|1.11
|6.35
|—
|—
|
|3.18
|1.38
|2.62
|1.52
|2.05
|1.83
|1.64
|2.34
|1.32
|3.54
|1.17
|5.36
|1.38
|3.19
|1.26
|4.06
|1.19
|4.91
|—
|—