Текстильщик
Позже
Балтика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фомин ДенисЗащитник
-
55 Морозов ЮрийЗащитник
- Полузащитник
-
21 Батов МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Павлов Сергей
- Основной состав
-
21 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Казаев ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Гелоян ИшханНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Evgeni Kaleshin
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аппаев Хызыр
|4
|0.2
|2.
|Бачинский Максим
|3
|0.15
|3.
|Сидоров Максим
|2
|0.1
|4.
|Горюшкин Алексей
|2
|0.1
|5.
|Губочкин Алексей
|2
|0.1
|6.
|Сысуев Владислав
|2 (1)
|0.1
|7.
|Агеев Александр
|1
|0.05
|8.
|Обивалин Сергей
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркин Михаил
|5 (1)
|0.25
|2.
|Казаев Ян
|4
|0.2
|3.
|Аллеф де Андраде
|4 (1)
|0.2
|4.
|Альшин Ильнур
|3
|0.15
|5.
|Кашчелан Младен
|1
|0.05
|6.
|Дудиев Аслан
|1
|0.05
|7.
|Джамилов Султан
|1
|0.05
|8.
|Плетнёв Дмитрий
|1
|0.05
|9.
|Наилсон Фернандо
|1
|0.05
|10.
|Мещанинов Артём
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фомин Денис
|6
|1
|2.
|Аппаев Хызыр
|7
|0
|3.
|Маричев Евгений
|7
|0
|4.
|Обивалин Сергей
|6
|0
|5.
|Батов Максим
|5
|0
|6.
|Романенко Владимир Александрович
|4
|0
|7.
|Мосейчук Илья
|4
|0
|8.
|Губочкин Алексей
|2
|1
|9.
|Сысуев Владислав
|3
|0
|10.
|Горюшкин Алексей
|3
|0
|11.
|Мухаметзянов Адиль
|3
|0
|12.
|Морозов Юрий
|2
|0
|13.
|Агеев Александр
|2
|0
|14.
|Макушкин Алексей
|2
|0
|15.
|Сидоров Максим
|2
|0
|16.
|Альшанский Валерий
|1
|0
|17.
|Мнацаканян Альберт
|1
|0
|18.
|Солодков Александр
|1
|0
|19.
|Шлёнкин Александр
|1
|0
|20.
|Семашкин Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тишкин Максим
|10
|1
|2.
|Мещанинов Артём
|7
|1
|3.
|Кашчелан Младен
|8
|0
|4.
|Макарчук Артём
|7
|0
|5.
|Шаваев Алихан
|4
|0
|6.
|Альшин Ильнур
|4
|0
|7.
|Дудиев Аслан
|2
|1
|8.
|Чочиев Алан
|3
|0
|9.
|Маркин Михаил
|3
|0
|10.
|Казаев Ян
|3
|0
|11.
|Маклаков Иван
|3
|0
|12.
|Плопа Максим
|1
|0
|13.
|Юрганов Игорь
|1
|0
|14.
|Кузьмин Максим
|1
|0
|15.
|Латышонок Евгений
|1
|0
|16.
|Демьянов Виктор
|1
|0
|17.
|Наилсон Фернандо
|1
|0
|18.
|Аллеф де Андраде
|1
|0
|19.
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Текстильщик
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|0
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|29.41% (5)
|Балтика
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Текстильщик Последние 20 матчей: +6 =5 -9Текстильщик 0:0 Краснодар-2 Акрон 3:1 Текстильщик Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Шинник 0:3 Текстильщик
Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик Текстильщик 0:3 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Спартак-2 Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Чайка 0:2 Текстильщик Текстильщик 2:2 Енисей Оренбург 1:1 Текстильщик
Балтика Последние 20 матчей: +9 =3 -8Алания 5:0 Балтика Балтика 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:3 Балтика Балтика 3:2 Иртыш Омск
Томь 0:1 Балтика Балтика 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:1 Балтика Балтика 1:0 Енисей Оренбург 2:2 Балтика Балтика 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Балтика 1:2 Велес Москва Спартак-2 0:2 Балтика Краснодар-2 3:1 Балтика Балтика 1:0 Акрон Велес Москва 4:1 Балтика Торпедо Москва 1:1 Балтика Балтика 2:0 Шинник Факел 0:1 Балтика Балтика 2:0 Волгарь
Последние игры между собой
Текстильщик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Балтика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|31 - 12
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|30 - 13
|43
|3.
|Крылья Советов
|1:1 Заявка
|21
|13
|4
|4
|45 - 15
|43
|4.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|21
|12
|5
|4
|30 - 23
|41
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 16
|40
|6.
|Алания
|0:1 Заявка
|21
|11
|4
|6
|42 - 22
|37
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|35 - 22
|37
|8.
|Балтика
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 22
|31
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 26
|31
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 25
|30
|11.
|Енисей
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|24 - 27
|30
|12.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 25
|28
|13.
|Волгарь
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|14.
|Краснодар-2
|1:1 Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 31
|25
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|14 - 32
|23
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|17 - 26
|22
|17.
|Факел
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|14 - 19
|19
|18.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|2
|13
|16 - 31
|17
|19.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|12 - 31
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|16 - 39
|13
|22.
|Томь
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|10 - 25
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Текстильщик» – «Балтика» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Текстильщик» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Балтика» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Текстильщик» – «Балтика», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.90
|1.08
|6.20
|1.13
|2.75
|1.41
|—
|—
|1.99
|1.69
|1.78
|1.98
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.29
|3.45
|1.20
|4.20
|1.06
|7.60
|1.05
|8.30
|1.02
|15.00
|
|7.90
|1.04
|6.55
|1.08
|2.65
|1.44
|—
|—
|2.04
|1.76
|—
|—
|1.61
|2.42
|—
|—
|1.27
|3.68
|1.18
|4.40
|1.05
|7.90
|1.03
|8.80
|—
|—
|
|7.31
|1.10
|—
|—
|2.69
|1.48
|2.37
|1.60
|2.05
|1.80
|1.76
|2.08
|1.59
|2.37
|1.45
|2.78
|1.42
|2.86
|1.20
|4.57
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Текстильщик - Балтика
Исход игры
Текстильщик
25.4% (36)
Ничья
33.8% (48)
Балтика
40.8% (58)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (48)
Меньше
65.71% (92)
Обе команды забьют
Да
64.29% (90)
Нет
35.71% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (43)
0:1 Балтика
21.1% (30)
1:2 Балтика
15.5% (22)
2:1 Текстильщик
12% (17)
1:0 Текстильщик
9.9% (14)
1:3 Балтика
2.1% (3)
2:0 Текстильщик
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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