Текстильщик
Позже
Балтика
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аппаев Хызыр
|4
|0.2
|2.
|Бачинский Максим
|3
|0.15
|3.
|Сидоров Максим
|2
|0.1
|4.
|Горюшкин Алексей
|2
|0.1
|5.
|Губочкин Алексей
|2
|0.1
|6.
|Сысуев Владислав
|2 (1)
|0.1
|7.
|Агеев Александр
|1
|0.05
|8.
|Обивалин Сергей
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркин Михаил
|5 (1)
|0.25
|2.
|Казаев Ян
|4
|0.2
|3.
|Аллеф де Андраде
|4 (1)
|0.2
|4.
|Альшин Ильнур
|3
|0.15
|5.
|Кашчелан Младен
|1
|0.05
|6.
|Дудиев Аслан
|1
|0.05
|7.
|Джамилов Султан
|1
|0.05
|8.
|Плетнёв Дмитрий
|1
|0.05
|9.
|Наилсон Фернандо
|1
|0.05
|10.
|Мещанинов Артём
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фомин Денис
|6
|1
|2.
|Аппаев Хызыр
|7
|0
|3.
|Маричев Евгений
|7
|0
|4.
|Обивалин Сергей
|6
|0
|5.
|Батов Максим
|5
|0
|6.
|Романенко Владимир Александрович
|4
|0
|7.
|Мосейчук Илья
|4
|0
|8.
|Губочкин Алексей
|2
|1
|9.
|Сысуев Владислав
|3
|0
|10.
|Горюшкин Алексей
|3
|0
|11.
|Мухаметзянов Адиль
|3
|0
|12.
|Морозов Юрий
|2
|0
|13.
|Агеев Александр
|2
|0
|14.
|Макушкин Алексей
|2
|0
|15.
|Сидоров Максим
|2
|0
|16.
|Альшанский Валерий
|1
|0
|17.
|Мнацаканян Альберт
|1
|0
|18.
|Солодков Александр
|1
|0
|19.
|Шлёнкин Александр
|1
|0
|20.
|Семашкин Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тишкин Максим
|10
|1
|2.
|Мещанинов Артём
|7
|1
|3.
|Кашчелан Младен
|8
|0
|4.
|Макарчук Артём
|7
|0
|5.
|Шаваев Алихан
|4
|0
|6.
|Альшин Ильнур
|4
|0
|7.
|Дудиев Аслан
|2
|1
|8.
|Чочиев Алан
|3
|0
|9.
|Маркин Михаил
|3
|0
|10.
|Казаев Ян
|3
|0
|11.
|Маклаков Иван
|3
|0
|12.
|Плопа Максим
|1
|0
|13.
|Юрганов Игорь
|1
|0
|14.
|Кузьмин Максим
|1
|0
|15.
|Латышонок Евгений
|1
|0
|16.
|Демьянов Виктор
|1
|0
|17.
|Наилсон Фернандо
|1
|0
|18.
|Аллеф де Андраде
|1
|0
|19.
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Текстильщик
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|0
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|29.41% (5)
|Балтика
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Текстильщик Последние 20 матчей: +6 =5 -9Текстильщик 0:0 Краснодар-2 Акрон 3:1 Текстильщик Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Шинник 0:3 Текстильщик
Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик Текстильщик 0:3 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Спартак-2 Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Чайка 0:2 Текстильщик Текстильщик 2:2 Енисей Оренбург 1:1 Текстильщик
Балтика Последние 20 матчей: +9 =3 -8Алания 5:0 Балтика Балтика 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:3 Балтика Балтика 3:2 Иртыш Омск
Томь 0:1 Балтика Балтика 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:1 Балтика Балтика 1:0 Енисей Оренбург 2:2 Балтика Балтика 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Балтика 1:2 Велес Москва Спартак-2 0:2 Балтика Краснодар-2 3:1 Балтика Балтика 1:0 Акрон Велес Москва 4:1 Балтика Торпедо Москва 1:1 Балтика Балтика 2:0 Шинник Факел 0:1 Балтика Балтика 2:0 Волгарь
Последние игры между собой
Текстильщик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Балтика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|31 - 12
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|30 - 13
|43
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 14
|42
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 16
|40
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|29 - 23
|38
|6.
|Алания
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|42 - 21
|37
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|33 - 19
|37
|8.
|Балтика
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 22
|31
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 25
|30
|10.
|Енисей
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|24 - 27
|30
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 24
|28
|12.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 25
|28
|13.
|Волгарь
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 30
|24
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|14 - 32
|23
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|17 - 26
|22
|17.
|Факел
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|14 - 19
|19
|18.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|2
|13
|16 - 31
|17
|19.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|12 - 31
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|16 - 39
|13
|22.
|Томь
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|10 - 25
|11
Прогнозы на матч Текстильщик - Балтика
Исход игры
Текстильщик
37% (20)
Ничья
37% (20)
Балтика
25.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
32.69% (17)
Меньше
67.31% (35)
Обе команды забьют
Да
63.46% (33)
Нет
36.54% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (17)
2:1 Текстильщик
16.7% (9)
1:0 Текстильщик
14.8% (8)
0:1 Балтика
13% (7)
1:2 Балтика
9.3% (5)
2:0 Текстильщик
3.7% (2)
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