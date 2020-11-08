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Текстильщик
 
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Балтика

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аппаев Хызыр 4 0.2
2. Бачинский Максим 3 0.15
3. Сидоров Максим 2 0.1
4. Горюшкин Алексей 2 0.1
5. Губочкин Алексей 2 0.1
6. Сысуев Владислав 2 (1) 0.1
7. Агеев Александр 1 0.05
8. Обивалин Сергей 1 0.05
Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркин Михаил 5 (1) 0.25
2. Казаев Ян 4 0.2
3. Аллеф де Андраде 4 (1) 0.2
4. Альшин Ильнур 3 0.15
5. Кашчелан Младен 1 0.05
6. Дудиев Аслан 1 0.05
7. Джамилов Султан 1 0.05
8. Плетнёв Дмитрий 1 0.05
9. Наилсон Фернандо 1 0.05
10. Мещанинов Артём 1 0.05

Карточки

Текстильщик
# Игрок      
1. Фомин Денис 6 1
2. Аппаев Хызыр 7 0
3. Маричев Евгений 7 0
4. Обивалин Сергей 6 0
5. Батов Максим 5 0
6. Романенко Владимир Александрович 4 0
7. Мосейчук Илья 4 0
8. Губочкин Алексей 2 1
9. Сысуев Владислав 3 0
10. Горюшкин Алексей 3 0
11. Мухаметзянов Адиль 3 0
12. Морозов Юрий 2 0
13. Агеев Александр 2 0
14. Макушкин Алексей 2 0
15. Сидоров Максим 2 0
16. Альшанский Валерий 1 0
17. Мнацаканян Альберт 1 0
18. Солодков Александр 1 0
19. Шлёнкин Александр 1 0
20. Семашкин Дмитрий 1 0
Балтика
# Игрок      
1. Тишкин Максим 10 1
2. Мещанинов Артём 7 1
3. Кашчелан Младен 8 0
4. Макарчук Артём 7 0
5. Шаваев Алихан 4 0
6. Альшин Ильнур 4 0
7. Дудиев Аслан 2 1
8. Чочиев Алан 3 0
9. Маркин Михаил 3 0
10. Казаев Ян 3 0
11. Маклаков Иван 3 0
12. Плопа Максим 1 0
13. Юрганов Игорь 1 0
14. Кузьмин Максим 1 0
15. Латышонок Евгений 1 0
16. Демьянов Виктор 1 0
17. Наилсон Фернандо 1 0
18. Аллеф де Андраде 1 0
19. Мусаев Тамерлан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Текстильщик 23.53% (4) 11.76% (2) 0 5.88% (1) 29.41% (5) 29.41% (5)
 Балтика 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4) 13.64% (3) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Текстильщик Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Текстильщик 0:0 Краснодар-2 Акрон 3:1 Текстильщик Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Шинник 0:3 Текстильщик
Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик Текстильщик 0:3 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Спартак-2 Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Чайка 0:2 Текстильщик Текстильщик 2:2 Енисей Оренбург 1:1 Текстильщик
Балтика Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Алания 5:0 Балтика Балтика 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:3 Балтика Балтика 3:2 Иртыш Омск
Томь 0:1 Балтика Балтика 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:1 Балтика Балтика 1:0 Енисей Оренбург 2:2 Балтика Балтика 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Балтика 1:2 Велес Москва Спартак-2 0:2 Балтика Краснодар-2 3:1 Балтика Балтика 1:0 Акрон Велес Москва 4:1 Балтика Торпедо Москва 1:1 Балтика Балтика 2:0 Шинник Факел 0:1 Балтика Балтика 2:0 Волгарь

Последние игры между собой

Текстильщик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Балтика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Текстильщик 1:5 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 20 14 3 3 31 - 12 45
2. Оренбург Заявка 20 12 7 1 30 - 13 43
3. Крылья Советов Заявка 20 13 3 4 44 - 14 42
4. Торпедо Москва Заявка 20 12 4 4 41 - 16 40
5. Велес Москва Заявка 20 11 5 4 29 - 23 38
6. Алания Заявка 20 11 4 5 42 - 21 37
7. Нефтехимик Заявка 20 11 4 5 33 - 19 37
8. Балтика Заявка 20 9 4 7 23 - 22 31
9. Спартак-2 Заявка 20 9 3 8 26 - 25 30
10. Енисей Заявка 20 9 3 8 24 - 27 30
11. СКА-Хабаровск Заявка 20 8 4 8 26 - 24 28
12. Чайка Заявка 20 7 7 6 22 - 25 28
13. Волгарь Заявка 20 8 3 9 24 - 24 27
14. Краснодар-2 Заявка 20 6 6 8 21 - 30 24
15. Динамо Брянск Заявка 20 7 2 11 14 - 32 23
16. Текстильщик Заявка 20 5 7 8 17 - 26 22
17. Факел Заявка 20 4 7 9 14 - 19 19
18. Акрон Заявка 20 5 2 13 16 - 31 17
19. Чертаново Заявка 20 4 2 14 12 - 31 14
20. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 16 - 39 13
22. Томь Заявка 20 2 5 13 10 - 25 11
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Текстильщик - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2020, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Текстильщик 37% (20)
    X 37% (20)
    Балтика 25.9% (14)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Текстильщик - Балтика онлайн

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    Прогнозы на матч Текстильщик - Балтика

    Исход игры
    Текстильщик
    37% (20)
    Ничья
    37% (20)
    Балтика
    25.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.69% (17)
    Меньше
    67.31% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    63.46% (33)
    Нет
    36.54% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.5% (17)
    2:1 Текстильщик
    16.7% (9)
    1:0 Текстильщик
    14.8% (8)
    0:1 Балтика
    13% (7)
    1:2 Балтика
    9.3% (5)
    2:0 Текстильщик
    3.7% (2)
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