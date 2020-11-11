Торпедо Москва
Позже
Факел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Лях АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мазуров ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Седов МаксимНападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|8 (1)
|0.4
|2.
|Лебеденко Игорь
|6 (2)
|0.3
|3.
|Берковский Илья
|5
|0.25
|4.
|Адаев Владислав
|3
|0.15
|5.
|Рязанцев Александр
|3
|0.15
|6.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0.1
|7.
|Кертанов Константин
|2
|0.1
|8.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.1
|9.
|Лях Андрей
|1
|0.05
|10.
|Шоркин Максим
|1
|0.05
|11.
|Дворецков Филипп
|1
|0.05
|12.
|Прошляков Данила
|1
|0.05
|13.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.05
|14.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акбашев Роман
|3 (2)
|0.15
|2.
|Разборов Андрей
|2
|0.1
|3.
|Дмитриев Олег
|2 (1)
|0.1
|4.
|Пейчинович Неманья
|1
|0.05
|5.
|Дашаев Аслан
|1
|0.05
|6.
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.05
|7.
|Земсков Михаил
|1
|0.05
|8.
|Соловьёв Алексей
|1
|0.05
|9.
|Максимов Максим
|1
|0.05
|10.
|Мазуров Илья
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шоркин Максим
|4
|1
|2.
|Магаль Руслан
|5
|0
|3.
|Евдокимов Андрей
|5
|0
|4.
|Калмыков Амур
|3
|1
|5.
|Рязанцев Александр
|4
|0
|6.
|Самсонов Артём Владимирович
|4
|0
|7.
|Елисеев Александр
|4
|0
|8.
|Прошкин Егор
|4
|0
|9.
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|10.
|Адаев Владислав
|3
|0
|11.
|Берковский Илья
|3
|0
|12.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|13.
|Лях Андрей
|2
|0
|14.
|Кертанов Константин
|2
|0
|15.
|Прошляков Данила
|2
|0
|16.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акбашев Роман
|8
|0
|2.
|Никитин Андрей Владимирович
|5
|1
|3.
|Брызгалов Сергей
|4
|1
|4.
|Григорьев Максим
|2
|1
|5.
|Дашаев Аслан
|3
|0
|6.
|Яковлев Павел
|3
|0
|7.
|Коробов Дмитрий
|3
|0
|8.
|Дмитриев Олег
|3
|0
|9.
|Замалиев Наиль
|2
|0
|10.
|Почивалин Валерий
|2
|0
|11.
|Мастерной Владислав
|2
|0
|12.
|Разборов Андрей
|2
|0
|13.
|Зайцев Николай
|1
|0
|14.
|Смирнов Михаил
|1
|0
|15.
|Земсков Михаил
|1
|0
|16.
|Соловьёв Алексей
|1
|0
|17.
|Дроздов Никита
|1
|0
|18.
|Максимов Максим
|1
|0
|19.
|Мазуров Илья
|1
|0
|20.
|Петрусёв Михаил
|1
|0
|21.
|Седов Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|29.73% (11)
|Факел
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|0
|21.43% (3)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания
Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва
Факел Последние 20 матчей: +3 =7 -10Факел 2:0 Шинник Факел 1:1 Спартак-2 Волгарь 2:1 Факел Факел 1:1 Крылья Советов
Текстильщик 0:0 Факел Факел 0:0 Алания Нефтехимик 3:1 Факел Факел 0:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Факел Факел 0:0 Томь Чертаново 0:3 Факел Факел 0:1 Нижний Новгород Факел 1:0 Енисей Факел 0:2 Оренбург Чайка 2:1 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел Велес Москва 1:1 Факел Факел 0:1 Балтика Краснодар-2 3:1 Факел
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Факел: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|34 - 14
|48
|2.
|Оренбург
|Заявка
|21
|12
|8
|1
|30 - 13
|44
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|45 - 15
|43
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 16
|40
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|30 - 24
|39
|6.
|Алания
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 22
|38
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|35 - 22
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 26
|31
|9.
|Балтика
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|23 - 23
|31
|10.
|Чайка
|1:0 Заявка
|21
|8
|7
|6
|23 - 25
|31
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 25
|30
|12.
|Волгарь
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 24
|30
|13.
|Енисей
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|24 - 28
|30
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|18 - 26
|25
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 31
|25
|16.
|Динамо Брянск
|0:1 Заявка
|21
|7
|2
|12
|14 - 33
|23
|17.
|Факел
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|14 - 19
|19
|18.
|Акрон
|Заявка
|21
|5
|2
|14
|16 - 34
|17
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 33
|15
|20.
|Чертаново
|Заявка
|21
|4
|2
|15
|14 - 34
|14
|21.
|Томь
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|11 - 25
|14
|22.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|16 - 39
|13
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торпедо Москва» – «Факел» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торпедо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Факел» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торпедо Москва» – «Факел», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.00
|1.04
|7.00
|1.08
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.30
|1.57
|1.91
|1.83
|1.70
|2.08
|—
|—
|1.37
|3.00
|1.25
|3.75
|1.10
|6.50
|1.08
|7.20
|1.01
|13.00
|
|8.30
|1.04
|6.90
|1.07
|2.99
|1.36
|—
|—
|2.31
|1.60
|—
|—
|1.74
|2.18
|—
|—
|1.36
|3.10
|1.25
|3.70
|1.07
|6.60
|1.05
|7.30
|1.00
|11.00
|
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.35
|2.81
|1.44
|2.42
|1.58
|1.99
|1.85
|1.75
|2.11
|1.54
|2.50
|—
|—
|1.23
|4.22
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Факел
Исход игры
Торпедо Москва
94% (141)
Ничья
4% (6)
Факел
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.82% (60)
Меньше
59.18% (87)
Обе команды забьют
Да
36.73% (54)
Нет
63.27% (93)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
39.3% (59)
2:1 Торпедо Москва
21.3% (32)
1:0 Торпедо Москва
14% (21)
3:1 Торпедо Москва
10% (15)
3:0 Торпедо Москва
6% (9)
1:1 Ничья
2.7% (4)
0:1 Факел
1.3% (2)
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