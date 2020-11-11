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Торпедо Москва
 
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Факел

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 8 (1) 0.4
2. Лебеденко Игорь 6 (2) 0.3
3. Берковский Илья 5 0.25
4. Адаев Владислав 3 0.15
5. Рязанцев Александр 3 0.15
6. Нетфуллин Равиль 2 0.1
7. Кертанов Константин 2 0.1
8. Гордюшенко Астемир 2 0.1
9. Лях Андрей 1 0.05
10. Шоркин Максим 1 0.05
11. Дворецков Филипп 1 0.05
12. Прошляков Данила 1 0.05
13. Евдокимов Андрей 1 0.05
14. Магаль Руслан 1 (1) 0.05
Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акбашев Роман 3 (2) 0.15
2. Разборов Андрей 2 0.1
3. Дмитриев Олег 2 (1) 0.1
4. Пейчинович Неманья 1 0.05
5. Дашаев Аслан 1 0.05
6. Никитин Андрей Владимирович 1 0.05
7. Земсков Михаил 1 0.05
8. Соловьёв Алексей 1 0.05
9. Максимов Максим 1 0.05
10. Мазуров Илья 1 0.05

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 1
2. Магаль Руслан 5 0
3. Евдокимов Андрей 5 0
4. Калмыков Амур 3 1
5. Рязанцев Александр 4 0
6. Самсонов Артём Владимирович 4 0
7. Елисеев Александр 4 0
8. Прошкин Егор 4 0
9. Лебеденко Игорь 3 0
10. Адаев Владислав 3 0
11. Берковский Илья 3 0
12. Шустиков Сергей 2 0
13. Лях Андрей 2 0
14. Кертанов Константин 2 0
15. Прошляков Данила 2 0
16. Нетфуллин Равиль 1 0
Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 8 0
2. Никитин Андрей Владимирович 5 1
3. Брызгалов Сергей 4 1
4. Григорьев Максим 2 1
5. Дашаев Аслан 3 0
6. Яковлев Павел 3 0
7. Коробов Дмитрий 3 0
8. Дмитриев Олег 3 0
9. Замалиев Наиль 2 0
10. Почивалин Валерий 2 0
11. Мастерной Владислав 2 0
12. Разборов Андрей 2 0
13. Зайцев Николай 1 0
14. Смирнов Михаил 1 0
15. Земсков Михаил 1 0
16. Соловьёв Алексей 1 0
17. Дроздов Никита 1 0
18. Максимов Максим 1 0
19. Мазуров Илья 1 0
20. Петрусёв Михаил 1 0
21. Седов Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 8.11% (3) 16.22% (6) 8.11% (3) 16.22% (6) 21.62% (8) 29.73% (11)
 Факел 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 0 21.43% (3) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания
Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва
Факел Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Факел 2:0 Шинник Факел 1:1 Спартак-2 Волгарь 2:1 Факел Факел 1:1 Крылья Советов
Текстильщик 0:0 Факел Факел 0:0 Алания Нефтехимик 3:1 Факел Факел 0:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Факел Факел 0:0 Томь Чертаново 0:3 Факел Факел 0:1 Нижний Новгород Факел 1:0 Енисей Факел 0:2 Оренбург Чайка 2:1 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел Велес Москва 1:1 Факел Факел 0:1 Балтика Краснодар-2 3:1 Факел

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Факел: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Факел 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Факел 1:2 Торпедо Москва Кубок Торпедо Москва 2:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Торпедо Москва 1:1 Факел Второй дивизион Факел 1:3 Торпедо Москва Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 21 15 3 3 34 - 14 48
2. Оренбург Заявка 21 12 8 1 30 - 13 44
3. Крылья Советов Заявка 21 13 4 4 45 - 15 43
4. Торпедо Москва Заявка 20 12 4 4 41 - 16 40
5. Велес Москва Заявка 21 11 6 4 30 - 24 39
6. Алания Заявка 21 11 5 5 43 - 22 38
7. Нефтехимик Заявка 21 11 4 6 35 - 22 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 21 9 4 8 29 - 26 31
9. Балтика Заявка 21 9 4 8 23 - 23 31
10. Чайка 1:0 Заявка 21 8 7 6 23 - 25 31
11. Спартак-2 Заявка 20 9 3 8 26 - 25 30
12. Волгарь Заявка 21 9 3 9 27 - 24 30
13. Енисей Заявка 21 9 3 9 24 - 28 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 7 8 18 - 26 25
15. Краснодар-2 Заявка 21 6 7 8 22 - 31 25
16. Динамо Брянск 0:1 Заявка 21 7 2 12 14 - 33 23
17. Факел Заявка 20 4 7 9 14 - 19 19
18. Акрон Заявка 21 5 2 14 16 - 34 17
19. Иртыш Омск Заявка 21 3 6 12 16 - 33 15
20. Чертаново Заявка 21 4 2 15 14 - 34 14
21. Томь Заявка 21 3 5 13 11 - 25 14
22. Шинник Заявка 20 3 4 13 16 - 39 13
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2020, осталось 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 150
    Торпедо Москва 94% (141)
    X 4% (6)
    Факел 2% (3)
    Все прогнозы
    1.35 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Факел
    1.59
    4.18
    6.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.55 3.90 6.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.57 3.80 5.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.59 3.80 5.75
      1.55 4.18 6.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Торпедо Москва» – «Факел» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торпедо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Факел» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торпедо Москва» – «Факел», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.00 1.04 7.00 1.08 3.10 1.35 2.30 1.57 1.91 1.83 1.70 2.08 1.37 3.00 1.25 3.75 1.10 6.50 1.08 7.20 1.01 13.00
    8.30 1.04 6.90 1.07 2.99 1.36 2.31 1.60 1.74 2.18 1.36 3.10 1.25 3.70 1.07 6.60 1.05 7.30 1.00 11.00
    3.19 1.35 2.81 1.44 2.42 1.58 1.99 1.85 1.75 2.11 1.54 2.50 1.23 4.22
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.74 2.02 1.35 3.05 1.09 6.60
    2.75 1.44 1.79 2.00 1.36 3.08 1.10 6.75 1.07 8.10
    2.83 1.44 2.32 1.62 1.81 2.04 1.50 2.62 1.36 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.39 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00
    3.54 1.29 2.35 1.58 1.59 2.33 1.22 4.20 1.14 5.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.68
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.22
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Факел онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Факел

    Исход игры
    Торпедо Москва
    94% (141)
    Ничья
    4% (6)
    Факел
    2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.82% (60)
    Меньше
    59.18% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    36.73% (54)
    Нет
    63.27% (93)
    Популярный счёт
    2:0 Торпедо Москва
    39.3% (59)
    2:1 Торпедо Москва
    21.3% (32)
    1:0 Торпедо Москва
    14% (21)
    3:1 Торпедо Москва
    10% (15)
    3:0 Торпедо Москва
    6% (9)
    1:1 Ничья
    2.7% (4)
    0:1 Факел
    1.3% (2)
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