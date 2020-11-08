Торпедо Москва
Позже
Факел
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|8 (1)
|0.4
|2.
|Лебеденко Игорь
|6 (2)
|0.3
|3.
|Берковский Илья
|5
|0.25
|4.
|Адаев Владислав
|3
|0.15
|5.
|Рязанцев Александр
|3
|0.15
|6.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0.1
|7.
|Кертанов Константин
|2
|0.1
|8.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.1
|9.
|Лях Андрей
|1
|0.05
|10.
|Шоркин Максим
|1
|0.05
|11.
|Дворецков Филипп
|1
|0.05
|12.
|Прошляков Данила
|1
|0.05
|13.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.05
|14.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акбашев Роман
|3 (2)
|0.15
|2.
|Разборов Андрей
|2
|0.1
|3.
|Дмитриев Олег
|2 (1)
|0.1
|4.
|Пейчинович Неманья
|1
|0.05
|5.
|Дашаев Аслан
|1
|0.05
|6.
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.05
|7.
|Земсков Михаил
|1
|0.05
|8.
|Соловьёв Алексей
|1
|0.05
|9.
|Максимов Максим
|1
|0.05
|10.
|Мазуров Илья
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шоркин Максим
|4
|1
|2.
|Магаль Руслан
|5
|0
|3.
|Евдокимов Андрей
|5
|0
|4.
|Калмыков Амур
|3
|1
|5.
|Рязанцев Александр
|4
|0
|6.
|Самсонов Артём Владимирович
|4
|0
|7.
|Елисеев Александр
|4
|0
|8.
|Прошкин Егор
|4
|0
|9.
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|10.
|Адаев Владислав
|3
|0
|11.
|Берковский Илья
|3
|0
|12.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|13.
|Лях Андрей
|2
|0
|14.
|Кертанов Константин
|2
|0
|15.
|Прошляков Данила
|2
|0
|16.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акбашев Роман
|8
|0
|2.
|Никитин Андрей Владимирович
|5
|1
|3.
|Брызгалов Сергей
|4
|1
|4.
|Григорьев Максим
|2
|1
|5.
|Дашаев Аслан
|3
|0
|6.
|Яковлев Павел
|3
|0
|7.
|Коробов Дмитрий
|3
|0
|8.
|Дмитриев Олег
|3
|0
|9.
|Замалиев Наиль
|2
|0
|10.
|Почивалин Валерий
|2
|0
|11.
|Мастерной Владислав
|2
|0
|12.
|Разборов Андрей
|2
|0
|13.
|Зайцев Николай
|1
|0
|14.
|Смирнов Михаил
|1
|0
|15.
|Земсков Михаил
|1
|0
|16.
|Соловьёв Алексей
|1
|0
|17.
|Дроздов Никита
|1
|0
|18.
|Максимов Максим
|1
|0
|19.
|Мазуров Илья
|1
|0
|20.
|Петрусёв Михаил
|1
|0
|21.
|Седов Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|29.73% (11)
|Факел
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|0
|21.43% (3)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания
Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва
Факел Последние 20 матчей: +3 =7 -10Факел 2:0 Шинник Факел 1:1 Спартак-2 Волгарь 2:1 Факел Факел 1:1 Крылья Советов
Текстильщик 0:0 Факел Факел 0:0 Алания Нефтехимик 3:1 Факел Факел 0:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Факел Факел 0:0 Томь Чертаново 0:3 Факел Факел 0:1 Нижний Новгород Факел 1:0 Енисей Факел 0:2 Оренбург Чайка 2:1 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел Велес Москва 1:1 Факел Факел 0:1 Балтика Краснодар-2 3:1 Факел
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Факел: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|31 - 12
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|30 - 13
|43
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 14
|42
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 16
|40
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|29 - 23
|38
|6.
|Алания
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|42 - 21
|37
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|33 - 19
|37
|8.
|Балтика
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 22
|31
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 25
|30
|10.
|Енисей
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|24 - 27
|30
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 24
|28
|12.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 25
|28
|13.
|Волгарь
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 30
|24
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|14 - 32
|23
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|17 - 26
|22
|17.
|Факел
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|14 - 19
|19
|18.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|2
|13
|16 - 31
|17
|19.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|12 - 31
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|16 - 39
|13
|22.
|Томь
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|10 - 25
|11
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Факел
Исход игры
Торпедо Москва
94% (47)
Ничья
4% (2)
Факел
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (17)
Меньше
63.83% (30)
Обе команды забьют
Да
34.04% (16)
Нет
65.96% (31)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
40% (20)
1:0 Торпедо Москва
16% (8)
2:1 Торпедо Москва
14% (7)
3:1 Торпедо Москва
12% (6)
3:0 Торпедо Москва
4% (2)
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