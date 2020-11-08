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Торпедо Москва
 
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Факел

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 8 (1) 0.4
2. Лебеденко Игорь 6 (2) 0.3
3. Берковский Илья 5 0.25
4. Адаев Владислав 3 0.15
5. Рязанцев Александр 3 0.15
6. Нетфуллин Равиль 2 0.1
7. Кертанов Константин 2 0.1
8. Гордюшенко Астемир 2 0.1
9. Лях Андрей 1 0.05
10. Шоркин Максим 1 0.05
11. Дворецков Филипп 1 0.05
12. Прошляков Данила 1 0.05
13. Евдокимов Андрей 1 0.05
14. Магаль Руслан 1 (1) 0.05
Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акбашев Роман 3 (2) 0.15
2. Разборов Андрей 2 0.1
3. Дмитриев Олег 2 (1) 0.1
4. Пейчинович Неманья 1 0.05
5. Дашаев Аслан 1 0.05
6. Никитин Андрей Владимирович 1 0.05
7. Земсков Михаил 1 0.05
8. Соловьёв Алексей 1 0.05
9. Максимов Максим 1 0.05
10. Мазуров Илья 1 0.05

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 1
2. Магаль Руслан 5 0
3. Евдокимов Андрей 5 0
4. Калмыков Амур 3 1
5. Рязанцев Александр 4 0
6. Самсонов Артём Владимирович 4 0
7. Елисеев Александр 4 0
8. Прошкин Егор 4 0
9. Лебеденко Игорь 3 0
10. Адаев Владислав 3 0
11. Берковский Илья 3 0
12. Шустиков Сергей 2 0
13. Лях Андрей 2 0
14. Кертанов Константин 2 0
15. Прошляков Данила 2 0
16. Нетфуллин Равиль 1 0
Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 8 0
2. Никитин Андрей Владимирович 5 1
3. Брызгалов Сергей 4 1
4. Григорьев Максим 2 1
5. Дашаев Аслан 3 0
6. Яковлев Павел 3 0
7. Коробов Дмитрий 3 0
8. Дмитриев Олег 3 0
9. Замалиев Наиль 2 0
10. Почивалин Валерий 2 0
11. Мастерной Владислав 2 0
12. Разборов Андрей 2 0
13. Зайцев Николай 1 0
14. Смирнов Михаил 1 0
15. Земсков Михаил 1 0
16. Соловьёв Алексей 1 0
17. Дроздов Никита 1 0
18. Максимов Максим 1 0
19. Мазуров Илья 1 0
20. Петрусёв Михаил 1 0
21. Седов Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 8.11% (3) 16.22% (6) 8.11% (3) 16.22% (6) 21.62% (8) 29.73% (11)
 Факел 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 0 21.43% (3) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания
Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва
Факел Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Факел 2:0 Шинник Факел 1:1 Спартак-2 Волгарь 2:1 Факел Факел 1:1 Крылья Советов
Текстильщик 0:0 Факел Факел 0:0 Алания Нефтехимик 3:1 Факел Факел 0:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Факел Факел 0:0 Томь Чертаново 0:3 Факел Факел 0:1 Нижний Новгород Факел 1:0 Енисей Факел 0:2 Оренбург Чайка 2:1 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел Велес Москва 1:1 Факел Факел 0:1 Балтика Краснодар-2 3:1 Факел

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Факел: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Факел 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Факел 1:2 Торпедо Москва Кубок Торпедо Москва 2:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Торпедо Москва 1:1 Факел Второй дивизион Факел 1:3 Торпедо Москва Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 20 14 3 3 31 - 12 45
2. Оренбург Заявка 20 12 7 1 30 - 13 43
3. Крылья Советов Заявка 20 13 3 4 44 - 14 42
4. Торпедо Москва Заявка 20 12 4 4 41 - 16 40
5. Велес Москва Заявка 20 11 5 4 29 - 23 38
6. Алания Заявка 20 11 4 5 42 - 21 37
7. Нефтехимик Заявка 20 11 4 5 33 - 19 37
8. Балтика Заявка 20 9 4 7 23 - 22 31
9. Спартак-2 Заявка 20 9 3 8 26 - 25 30
10. Енисей Заявка 20 9 3 8 24 - 27 30
11. СКА-Хабаровск Заявка 20 8 4 8 26 - 24 28
12. Чайка Заявка 20 7 7 6 22 - 25 28
13. Волгарь Заявка 20 8 3 9 24 - 24 27
14. Краснодар-2 Заявка 20 6 6 8 21 - 30 24
15. Динамо Брянск Заявка 20 7 2 11 14 - 32 23
16. Текстильщик Заявка 20 5 7 8 17 - 26 22
17. Факел Заявка 20 4 7 9 14 - 19 19
18. Акрон Заявка 20 5 2 13 16 - 31 17
19. Чертаново Заявка 20 4 2 14 12 - 31 14
20. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 16 - 39 13
22. Томь Заявка 20 2 5 13 10 - 25 11
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2020, осталось 2 дня 16 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Торпедо Москва 94% (47)
    X 4% (2)
    Факел 2% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Факел онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Факел

    Исход игры
    Торпедо Москва
    94% (47)
    Ничья
    4% (2)
    Факел
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.17% (17)
    Меньше
    63.83% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    34.04% (16)
    Нет
    65.96% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Торпедо Москва
    40% (20)
    1:0 Торпедо Москва
    16% (8)
    2:1 Торпедо Москва
    14% (7)
    3:1 Торпедо Москва
    12% (6)
    3:0 Торпедо Москва
    4% (2)
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