Оренбург
0:0
Первый тайм: 3'
Иртыш Омск
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ткачук ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкофлек ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Юсупов АртёмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
83 Шмыков АртёмЗащитник
-
30 Шакуро ПавелЗащитник
- Защитник
-
23 Кротов АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бурюкин ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Evgeni Kharlachev
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|5
|0.25
|2.
|Фамейе Джоэль
|5
|0.25
|3.
|Козлов Андрей
|3
|0.15
|4.
|Ткачук Денис
|2
|0.1
|5.
|Чуканов Андреа
|2
|0.1
|6.
|Гойкович Ренато
|2
|0.1
|7.
|Эктов Александр
|2
|0.1
|8.
|Прудников Николай
|2
|0.1
|9.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.1
|10.
|Скворцов Алексей
|1
|0.05
|11.
|Юсупов Артём
|1
|0.05
|12.
|Козлов Савелий
|1
|0.05
|13.
|Миронов Алексей
|1
|0.05
|14.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Масловский Александр
|2
|0.1
|2.
|Киреев Игорь
|1
|0.05
|3.
|Морозов Кирилл
|1
|0.05
|4.
|Рукас Андрюс
|1
|0.05
|5.
|Аршакян Давид
|1
|0.05
|6.
|Шакуро Павел
|1
|0.05
|7.
|Киселёв Геннадий
|1
|0.05
|8.
|Бурюкин Илья
|1
|0.05
|9.
|Кротов Антон
|1
|0.05
|10.
|Кузнецов Евгений II
|1
|0.05
|11.
|Сычевой Владимир
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|8
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|6
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|4
|1
|4.
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|5.
|Скворцов Алексей
|4
|0
|6.
|Чуканов Андреа
|4
|0
|7.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|8.
|Козлов Савелий
|4
|0
|9.
|Ткачук Денис
|3
|0
|10.
|Гойкович Ренато
|3
|0
|11.
|Козлов Андрей
|1
|1
|12.
|Смирнов Александр
|2
|0
|13.
|Палиенко Максим
|2
|0
|14.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|15.
|Насыров Исламжан
|2
|0
|16.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|17.
|Мамин Артём
|1
|0
|18.
|Эктов Александр
|1
|0
|19.
|Миронов Алексей
|1
|0
|20.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шакуро Павел
|5
|1
|2.
|Подоксёнов Сергей
|6
|0
|3.
|Гордиенко Руслан
|5
|0
|4.
|Морозов Кирилл
|3
|1
|5.
|Стеклов Вадим
|4
|0
|6.
|Кротов Антон
|4
|0
|7.
|Масловский Александр
|2
|1
|8.
|Рукас Андрюс
|3
|0
|9.
|Кербс Александр
|3
|0
|10.
|Крикуненко Александр
|1
|1
|11.
|Мареев Станислав
|2
|0
|12.
|Киселёв Геннадий
|2
|0
|13.
|Сычевой Владимир
|2
|0
|14.
|Дергачёв Николай
|1
|0
|15.
|Магадиев Денис
|1
|0
|16.
|Аршакян Давид
|1
|0
|17.
|Третьяков Артём
|1
|0
|18.
|Шлеермахер Артур
|1
|0
|19.
|Бурюкин Илья
|1
|0
|20.
|Донсков Иван
|1
|0
|21.
|Зубавленко Вадим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|20% (6)
|6.67% (2)
|10% (3)
|16.67% (5)
|20% (6)
|26.67% (8)
|Иртыш Омск
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей
Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик
Иртыш Омск Последние 20 матчей: +3 =5 -12Иртыш Омск 2:2 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва Балтика 3:2 Иртыш Омск
Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 1:0 Акрон Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Шинник 0:3 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Факел Волгарь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:2 Алания Нефтехимик 1:0 Иртыш Омск Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Томь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|21
|14
|4
|3
|31 - 12
|46
|2.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|21
|12
|8
|1
|30 - 13
|44
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|45 - 15
|43
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 16
|40
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|30 - 24
|39
|6.
|Алания
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 22
|38
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|35 - 22
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 26
|31
|9.
|Балтика
|0:1 Заявка
|21
|9
|4
|8
|23 - 23
|31
|10.
|Енисей
|0:0 Заявка
|21
|9
|4
|8
|24 - 27
|31
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 25
|30
|12.
|Волгарь
|3:0 Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 24
|30
|13.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 25
|28
|14.
|Текстильщик
|1:0 Заявка
|21
|6
|7
|8
|18 - 26
|25
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 31
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|14 - 32
|23
|17.
|Факел
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|14 - 19
|19
|18.
|Акрон
|0:3 Заявка
|21
|5
|2
|14
|16 - 34
|17
|19.
|Чертаново
|0:0 Заявка
|21
|4
|3
|14
|12 - 31
|15
|20.
|Иртыш Омск
|0:0 Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 33
|15
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|16 - 39
|13
|22.
|Томь
|0:0 Заявка
|21
|2
|6
|13
|10 - 25
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Оренбург» – «Иртыш Омск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оренбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Иртыш Омск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оренбург» – «Иртыш Омск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.50
|1.02
|9.10
|1.04
|3.70
|1.25
|2.90
|1.38
|2.11
|1.69
|1.96
|1.79
|1.76
|2.00
|1.55
|2.35
|1.37
|2.95
|1.16
|4.70
|1.13
|5.40
|1.04
|9.60
|1.03
|10.00
|
|10.00
|1.01
|8.90
|1.03
|3.46
|1.28
|2.82
|1.42
|—
|—
|2.01
|1.87
|—
|—
|1.55
|2.42
|1.36
|2.99
|1.14
|4.95
|1.11
|5.45
|1.02
|9.70
|—
|—
Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Иртыш Омск
Исход игры
Оренбург
98% (146)
Ничья
1.3% (2)
Иртыш Омск
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (55)
Меньше
62.07% (90)
Обе команды забьют
Да
23.45% (34)
Нет
76.55% (111)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
43% (64)
1:0 Оренбург
16.8% (25)
3:0 Оренбург
14.1% (21)
2:1 Оренбург
11.4% (17)
3:1 Оренбург
10.1% (15)
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