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Оренбург
0:0
Первый тайм: 3'
Иртыш Омск
0' 3'
Оренбург
Иртыш Омск

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.25
2. Фамейе Джоэль 5 0.25
3. Козлов Андрей 3 0.15
4. Ткачук Денис 2 0.1
5. Чуканов Андреа 2 0.1
6. Гойкович Ренато 2 0.1
7. Эктов Александр 2 0.1
8. Прудников Николай 2 0.1
9. Кулишев Артём 2 (1) 0.1
10. Скворцов Алексей 1 0.05
11. Юсупов Артём 1 0.05
12. Козлов Савелий 1 0.05
13. Миронов Алексей 1 0.05
14. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.05
Иртыш Омск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масловский Александр 2 0.1
2. Киреев Игорь 1 0.05
3. Морозов Кирилл 1 0.05
4. Рукас Андрюс 1 0.05
5. Аршакян Давид 1 0.05
6. Шакуро Павел 1 0.05
7. Киселёв Геннадий 1 0.05
8. Бурюкин Илья 1 0.05
9. Кротов Антон 1 0.05
10. Кузнецов Евгений II 1 0.05
11. Сычевой Владимир 1 0.05

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 8 0
2. Аюпов Тимур 6 0
3. Сиваков Михаил 4 1
4. Фамейе Джоэль 5 0
5. Скворцов Алексей 4 0
6. Чуканов Андреа 4 0
7. Алвеш Рикарду 4 0
8. Козлов Савелий 4 0
9. Ткачук Денис 3 0
10. Гойкович Ренато 3 0
11. Козлов Андрей 1 1
12. Смирнов Александр 2 0
13. Палиенко Максим 2 0
14. Шкофлек Жига 2 0
15. Насыров Исламжан 2 0
16. Капленко Кирилл 2 0
17. Мамин Артём 1 0
18. Эктов Александр 1 0
19. Миронов Алексей 1 0
20. Кеняйкин Алексей 1 0
Иртыш Омск
# Игрок      
1. Шакуро Павел 5 1
2. Подоксёнов Сергей 6 0
3. Гордиенко Руслан 5 0
4. Морозов Кирилл 3 1
5. Стеклов Вадим 4 0
6. Кротов Антон 4 0
7. Масловский Александр 2 1
8. Рукас Андрюс 3 0
9. Кербс Александр 3 0
10. Крикуненко Александр 1 1
11. Мареев Станислав 2 0
12. Киселёв Геннадий 2 0
13. Сычевой Владимир 2 0
14. Дергачёв Николай 1 0
15. Магадиев Денис 1 0
16. Аршакян Давид 1 0
17. Третьяков Артём 1 0
18. Шлеермахер Артур 1 0
19. Бурюкин Илья 1 0
20. Донсков Иван 1 0
21. Зубавленко Вадим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 20% (6) 6.67% (2) 10% (3) 16.67% (5) 20% (6) 26.67% (8)
 Иртыш Омск 8.33% (1) 41.67% (5) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей
Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик
Иртыш Омск Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Иртыш Омск 2:2 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва Балтика 3:2 Иртыш Омск
Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 1:0 Акрон Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Шинник 0:3 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Факел Волгарь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:2 Алания Нефтехимик 1:0 Иртыш Омск Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Томь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород 0:0 Заявка 21 14 4 3 31 - 12 46
2. Оренбург 0:0 Заявка 21 12 8 1 30 - 13 44
3. Крылья Советов Заявка 21 13 4 4 45 - 15 43
4. Торпедо Москва Заявка 20 12 4 4 41 - 16 40
5. Велес Москва Заявка 21 11 6 4 30 - 24 39
6. Алания Заявка 21 11 5 5 43 - 22 38
7. Нефтехимик Заявка 21 11 4 6 35 - 22 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 21 9 4 8 29 - 26 31
9. Балтика 0:1 Заявка 21 9 4 8 23 - 23 31
10. Енисей 0:0 Заявка 21 9 4 8 24 - 27 31
11. Спартак-2 Заявка 20 9 3 8 26 - 25 30
12. Волгарь 3:0 Заявка 21 9 3 9 27 - 24 30
13. Чайка Заявка 20 7 7 6 22 - 25 28
14. Текстильщик 1:0 Заявка 21 6 7 8 18 - 26 25
15. Краснодар-2 Заявка 21 6 7 8 22 - 31 25
16. Динамо Брянск Заявка 20 7 2 11 14 - 32 23
17. Факел Заявка 20 4 7 9 14 - 19 19
18. Акрон 0:3 Заявка 21 5 2 14 16 - 34 17
19. Чертаново 0:0 Заявка 21 4 3 14 12 - 31 15
20. Иртыш Омск 0:0 Заявка 21 3 6 12 16 - 33 15
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 16 - 39 13
22. Томь 0:0 Заявка 21 2 6 13 10 - 25 12
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Первая жёлтая карточка в матче. Стеклов в верховой борьбе неаккуратно сыграл локтем против Палиенко, заслуженный горчичник. 
  • 3'
    Масловский закрутил мяч в штрафную площадь "Оренбурга", не дошло дело до удара, спокойно отбиваются от стандарта хозяева.
  • 2'
    Козлов нарушает правила недалеко от своей штрафной площади, сразу же исполнят перспективный стандарт футболисты гостей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Составы команд находятся в одноименной вкладке.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 21-го тура ФНЛ "Оренбург" - "Иртыш" Омск. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан.
Прогнозы 149
Оренбург 98% (146)
X 1.3% (2)
Иртыш Омск 0.7% (1)
Все прогнозы
1.45 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Иртыш Омск
1.29
6.00
15.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 6.00 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 5.40 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 5.40 12.00

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 9.10 1.04 3.70 1.25 2.90 1.38 2.11 1.69 1.96 1.79 1.76 2.00 1.55 2.35 1.37 2.95 1.16 4.70 1.13 5.40 1.04 9.60 1.03 10.00
10.00 1.01 8.90 1.03 3.46 1.28 2.82 1.42 2.01 1.87 1.55 2.42 1.36 2.99 1.14 4.95 1.11 5.45 1.02 9.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.98 1.74 1.45 2.60 1.15 5.10
3.10 1.36 2.06 1.75 1.44 2.75 1.15 5.30 1.10 6.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.31 3.25
4.10 1.23 2.82 1.42 1.72 2.10 1.30 3.45 1.20 4.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.44 1.52
Букмекер Да Нет
5.90 1.12
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
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Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Иртыш Омск

Исход игры
Оренбург
98% (146)
Ничья
1.3% (2)
Иртыш Омск
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (55)
Меньше
62.07% (90)
Обе команды забьют
Да
23.45% (34)
Нет
76.55% (111)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
43% (64)
1:0 Оренбург
16.8% (25)
3:0 Оренбург
14.1% (21)
2:1 Оренбург
11.4% (17)
3:1 Оренбург
10.1% (15)
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