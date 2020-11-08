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Оренбург
 
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Иртыш Омск

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.25
2. Фамейе Джоэль 5 0.25
3. Козлов Андрей 3 0.15
4. Ткачук Денис 2 0.1
5. Чуканов Андреа 2 0.1
6. Гойкович Ренато 2 0.1
7. Эктов Александр 2 0.1
8. Прудников Николай 2 0.1
9. Кулишев Артём 2 (1) 0.1
10. Скворцов Алексей 1 0.05
11. Юсупов Артём 1 0.05
12. Козлов Савелий 1 0.05
13. Миронов Алексей 1 0.05
14. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.05
Иртыш Омск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масловский Александр 2 0.1
2. Киреев Игорь 1 0.05
3. Морозов Кирилл 1 0.05
4. Рукас Андрюс 1 0.05
5. Аршакян Давид 1 0.05
6. Шакуро Павел 1 0.05
7. Киселёв Геннадий 1 0.05
8. Бурюкин Илья 1 0.05
9. Кротов Антон 1 0.05
10. Кузнецов Евгений II 1 0.05
11. Сычевой Владимир 1 0.05

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 8 0
2. Аюпов Тимур 6 0
3. Сиваков Михаил 4 1
4. Фамейе Джоэль 5 0
5. Скворцов Алексей 4 0
6. Чуканов Андреа 4 0
7. Алвеш Рикарду 4 0
8. Козлов Савелий 4 0
9. Ткачук Денис 3 0
10. Гойкович Ренато 3 0
11. Козлов Андрей 1 1
12. Смирнов Александр 2 0
13. Палиенко Максим 2 0
14. Шкофлек Жига 2 0
15. Насыров Исламжан 2 0
16. Капленко Кирилл 2 0
17. Мамин Артём 1 0
18. Эктов Александр 1 0
19. Миронов Алексей 1 0
20. Кеняйкин Алексей 1 0
Иртыш Омск
# Игрок      
1. Шакуро Павел 5 1
2. Подоксёнов Сергей 6 0
3. Гордиенко Руслан 5 0
4. Морозов Кирилл 3 1
5. Стеклов Вадим 4 0
6. Кротов Антон 4 0
7. Масловский Александр 2 1
8. Рукас Андрюс 3 0
9. Кербс Александр 3 0
10. Крикуненко Александр 1 1
11. Мареев Станислав 2 0
12. Киселёв Геннадий 2 0
13. Сычевой Владимир 2 0
14. Дергачёв Николай 1 0
15. Магадиев Денис 1 0
16. Аршакян Давид 1 0
17. Третьяков Артём 1 0
18. Шлеермахер Артур 1 0
19. Бурюкин Илья 1 0
20. Донсков Иван 1 0
21. Зубавленко Вадим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 20% (6) 6.67% (2) 10% (3) 16.67% (5) 20% (6) 26.67% (8)
 Иртыш Омск 8.33% (1) 41.67% (5) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей
Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик
Иртыш Омск Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Иртыш Омск 2:2 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва Балтика 3:2 Иртыш Омск
Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 1:0 Акрон Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Шинник 0:3 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Факел Волгарь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:2 Алания Нефтехимик 1:0 Иртыш Омск Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Томь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 20 14 3 3 31 - 12 45
2. Оренбург Заявка 20 12 7 1 30 - 13 43
3. Крылья Советов Заявка 20 13 3 4 44 - 14 42
4. Торпедо Москва Заявка 20 12 4 4 41 - 16 40
5. Велес Москва Заявка 20 11 5 4 29 - 23 38
6. Алания Заявка 20 11 4 5 42 - 21 37
7. Нефтехимик Заявка 20 11 4 5 33 - 19 37
8. Балтика Заявка 20 9 4 7 23 - 22 31
9. Спартак-2 Заявка 20 9 3 8 26 - 25 30
10. Енисей Заявка 20 9 3 8 24 - 27 30
11. СКА-Хабаровск Заявка 20 8 4 8 26 - 24 28
12. Чайка Заявка 20 7 7 6 22 - 25 28
13. Волгарь Заявка 20 8 3 9 24 - 24 27
14. Краснодар-2 Заявка 20 6 6 8 21 - 30 24
15. Динамо Брянск Заявка 20 7 2 11 14 - 32 23
16. Текстильщик Заявка 20 5 7 8 17 - 26 22
17. Факел Заявка 20 4 7 9 14 - 19 19
18. Акрон Заявка 20 5 2 13 16 - 31 17
19. Чертаново Заявка 20 4 2 14 12 - 31 14
20. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 16 - 39 13
22. Томь Заявка 20 2 5 13 10 - 25 11
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Иртыш Омск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2020, осталось 2 дня 13 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Оренбург 92.6% (50)
    X 5.6% (3)
    Иртыш Омск 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Оренбург - Иртыш Омск онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - Иртыш Омск

    Исход игры
    Оренбург
    92.6% (50)
    Ничья
    5.6% (3)
    Иртыш Омск
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34% (17)
    Меньше
    66% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    18% (9)
    Нет
    82% (41)
    Популярный счёт
    2:0 Оренбург
    37% (20)
    1:0 Оренбург
    20.4% (11)
    3:0 Оренбург
    16.7% (9)
    2:1 Оренбург
    7.4% (4)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
    3:1 Оренбург
    3.7% (2)
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