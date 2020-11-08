Оренбург
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Иртыш Омск
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|5
|0.25
|2.
|Фамейе Джоэль
|5
|0.25
|3.
|Козлов Андрей
|3
|0.15
|4.
|Ткачук Денис
|2
|0.1
|5.
|Чуканов Андреа
|2
|0.1
|6.
|Гойкович Ренато
|2
|0.1
|7.
|Эктов Александр
|2
|0.1
|8.
|Прудников Николай
|2
|0.1
|9.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.1
|10.
|Скворцов Алексей
|1
|0.05
|11.
|Юсупов Артём
|1
|0.05
|12.
|Козлов Савелий
|1
|0.05
|13.
|Миронов Алексей
|1
|0.05
|14.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Масловский Александр
|2
|0.1
|2.
|Киреев Игорь
|1
|0.05
|3.
|Морозов Кирилл
|1
|0.05
|4.
|Рукас Андрюс
|1
|0.05
|5.
|Аршакян Давид
|1
|0.05
|6.
|Шакуро Павел
|1
|0.05
|7.
|Киселёв Геннадий
|1
|0.05
|8.
|Бурюкин Илья
|1
|0.05
|9.
|Кротов Антон
|1
|0.05
|10.
|Кузнецов Евгений II
|1
|0.05
|11.
|Сычевой Владимир
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|8
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|6
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|4
|1
|4.
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|5.
|Скворцов Алексей
|4
|0
|6.
|Чуканов Андреа
|4
|0
|7.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|8.
|Козлов Савелий
|4
|0
|9.
|Ткачук Денис
|3
|0
|10.
|Гойкович Ренато
|3
|0
|11.
|Козлов Андрей
|1
|1
|12.
|Смирнов Александр
|2
|0
|13.
|Палиенко Максим
|2
|0
|14.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|15.
|Насыров Исламжан
|2
|0
|16.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|17.
|Мамин Артём
|1
|0
|18.
|Эктов Александр
|1
|0
|19.
|Миронов Алексей
|1
|0
|20.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шакуро Павел
|5
|1
|2.
|Подоксёнов Сергей
|6
|0
|3.
|Гордиенко Руслан
|5
|0
|4.
|Морозов Кирилл
|3
|1
|5.
|Стеклов Вадим
|4
|0
|6.
|Кротов Антон
|4
|0
|7.
|Масловский Александр
|2
|1
|8.
|Рукас Андрюс
|3
|0
|9.
|Кербс Александр
|3
|0
|10.
|Крикуненко Александр
|1
|1
|11.
|Мареев Станислав
|2
|0
|12.
|Киселёв Геннадий
|2
|0
|13.
|Сычевой Владимир
|2
|0
|14.
|Дергачёв Николай
|1
|0
|15.
|Магадиев Денис
|1
|0
|16.
|Аршакян Давид
|1
|0
|17.
|Третьяков Артём
|1
|0
|18.
|Шлеермахер Артур
|1
|0
|19.
|Бурюкин Илья
|1
|0
|20.
|Донсков Иван
|1
|0
|21.
|Зубавленко Вадим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|20% (6)
|6.67% (2)
|10% (3)
|16.67% (5)
|20% (6)
|26.67% (8)
|Иртыш Омск
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей
Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик
Иртыш Омск Последние 20 матчей: +3 =5 -12Иртыш Омск 2:2 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва Балтика 3:2 Иртыш Омск
Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 1:0 Акрон Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Шинник 0:3 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Факел Волгарь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:2 Алания Нефтехимик 1:0 Иртыш Омск Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Томь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|31 - 12
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|30 - 13
|43
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 14
|42
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 16
|40
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|29 - 23
|38
|6.
|Алания
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|42 - 21
|37
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|33 - 19
|37
|8.
|Балтика
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 22
|31
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 25
|30
|10.
|Енисей
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|24 - 27
|30
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 24
|28
|12.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 25
|28
|13.
|Волгарь
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 30
|24
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|14 - 32
|23
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|17 - 26
|22
|17.
|Факел
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|14 - 19
|19
|18.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|2
|13
|16 - 31
|17
|19.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|12 - 31
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|16 - 39
|13
|22.
|Томь
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|10 - 25
|11
Прогнозы на матч Оренбург - Иртыш Омск
Исход игры
Оренбург
92.6% (50)
Ничья
5.6% (3)
Иртыш Омск
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
34% (17)
Меньше
66% (33)
Обе команды забьют
Да
18% (9)
Нет
82% (41)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
37% (20)
1:0 Оренбург
20.4% (11)
3:0 Оренбург
16.7% (9)
2:1 Оренбург
7.4% (4)
1:1 Ничья
3.7% (2)
3:1 Оренбург
3.7% (2)
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