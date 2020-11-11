Краснодар-2
Позже
Крылья Советов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Пелих ДанилПолузащитник
-
96 Рзаев РусланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Сабуа ЛеонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куликов Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сперцян Эдуард
|7 (2)
|0.35
|2.
|Сабуа Леон
|5
|0.25
|3.
|Воротников Илья Владимирович
|2
|0.1
|4.
|Мацукатов Алекс
|2 (1)
|0.1
|5.
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0.05
|6.
|Кутовой Максим
|1
|0.05
|7.
|Онугха Герман
|1
|0.05
|8.
|Апеков Руслан
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|18 (2)
|0.9
|2.
|Зиньковский Антон
|8 (2)
|0.4
|3.
|Голенков Егор
|6
|0.3
|4.
|Гацкан Александр
|2
|0.1
|5.
|Гынсарь Раду
|2
|0.1
|6.
|Ежов Роман
|2
|0.1
|7.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0.05
|8.
|Сарвели Владислав
|1
|0.05
|9.
|Солдатенков Александр
|1
|0.05
|10.
|Витюгов Максим
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стежко Виталий
|4
|1
|2.
|Мацукатов Алекс
|5
|0
|3.
|Сперцян Эдуард
|5
|0
|4.
|Ивашин Андрей
|2
|1
|5.
|Мартынов Илья
|3
|0
|6.
|Пелих Данил
|3
|0
|7.
|Григорян Арутюн
|1
|1
|8.
|Якимов Вячеслав
|1
|1
|9.
|Байрамян Левон
|2
|0
|10.
|Рзаев Руслан
|2
|0
|11.
|Сабуа Леон
|2
|0
|12.
|Черников Александр
|2
|0
|13.
|Воротников Илья Владимирович
|2
|0
|14.
|Камболов Руслан
|1
|0
|15.
|Марков Евгений
|1
|0
|16.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|17.
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0
|18.
|Бочко Николай
|1
|0
|19.
|Кутовой Максим
|1
|0
|20.
|Исаенко Олег
|1
|0
|21.
|Ещенко Сергей
|1
|0
|22.
|Петерсон Сергей
|1
|0
|23.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|24.
|Апеков Руслан
|1
|0
|25.
|Агкацев Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|5
|1
|2.
|Божин Сергей
|6
|0
|3.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|4.
|Карпов Максим
|2
|1
|5.
|Чернов Никита
|2
|1
|6.
|Голенков Егор
|3
|0
|7.
|Ежов Роман
|3
|0
|8.
|Комбаров Дмитрий
|2
|0
|9.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|10.
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|11.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|12.
|Витюгов Максим
|2
|0
|13.
|Фролов Евгений
|1
|0
|14.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|15.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|16.
|Сергеев Иван
|1
|0
|17.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|18.
|Пруцев Данил
|1
|0
|19.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар-2
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
|20% (4)
|20% (4)
|Крылья Советов
|14.29% (6)
|9.52% (4)
|19.05% (8)
|21.43% (9)
|11.9% (5)
|23.81% (10)
Предыдущие игры
Краснодар-2 Последние 20 матчей: +6 =6 -8Текстильщик 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:4 Алания Нефтехимик 5:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:0 Томь Чертаново 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Енисей 0:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Оренбург Чайка 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Балтика Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Акрон 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Шинник 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Факел Волгарь 3:0 Краснодар-2
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =2 -3Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов
Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|31 - 12
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|30 - 13
|43
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 14
|42
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 16
|40
|5.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|21
|12
|4
|5
|34 - 19
|40
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|29 - 23
|38
|7.
|Алания
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|42 - 21
|37
|8.
|Балтика
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 22
|31
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 25
|30
|10.
|Енисей
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|24 - 27
|30
|11.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 25
|28
|12.
|СКА-Хабаровск
|0:1 Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 25
|28
|13.
|Волгарь
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 30
|24
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|14 - 32
|23
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|17 - 26
|22
|17.
|Факел
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|14 - 19
|19
|18.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|2
|13
|16 - 31
|17
|19.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|12 - 31
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|16 - 39
|13
|22.
|Томь
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|10 - 25
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар-2» – «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар-2» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар-2» – «Крылья Советов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.50
|1.04
|3.85
|1.22
|3.25
|1.31
|—
|—
|2.12
|1.68
|1.89
|1.85
|1.67
|2.12
|—
|—
|1.39
|2.70
|1.18
|4.50
|1.16
|4.80
|1.07
|8.30
|1.06
|8.90
|
|11.50
|1.00
|11.50
|1.00
|4.30
|1.19
|3.45
|1.30
|—
|—
|2.25
|1.70
|—
|—
|1.72
|2.10
|—
|—
|1.44
|2.65
|1.19
|4.45
|1.14
|5.15
|1.04
|8.50
|1.03
|8.70
|
|—
|—
|—
|—
|4.09
|1.24
|—
|—
|2.57
|1.52
|2.19
|1.69
|1.95
|1.88
|1.69
|2.19
|1.54
|2.51
|1.44
|2.80
|—
|—
|1.16
|5.47
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Краснодар-2 - Крылья Советов
Исход игры
Краснодар-2
4.8% (7)
Ничья
6.2% (9)
Крылья Советов
89% (130)
Тотал 2.5
Больше
54.61% (77)
Меньше
45.39% (64)
Обе команды забьют
Да
57.45% (81)
Нет
42.55% (60)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
38.4% (56)
0:2 Крылья Советов
25.3% (37)
0:1 Крылья Советов
12.3% (18)
1:3 Крылья Советов
7.5% (11)
1:1 Ничья
4.8% (7)
2:1 Краснодар-2
2.7% (4)
0:3 Крылья Советов
2.1% (3)
1:0 Краснодар-2
1.4% (2)
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