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Краснодар-2
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сперцян Эдуард 7 (2) 0.35
2. Сабуа Леон 5 0.25
3. Воротников Илья Владимирович 2 0.1
4. Мацукатов Алекс 2 (1) 0.1
5. Сергеев Никита Вячеславович 1 0.05
6. Кутовой Максим 1 0.05
7. Онугха Герман 1 0.05
8. Апеков Руслан 1 0.05
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 18 (2) 0.9
2. Зиньковский Антон 8 (2) 0.4
3. Голенков Егор 6 0.3
4. Гацкан Александр 2 0.1
5. Гынсарь Раду 2 0.1
6. Ежов Роман 2 0.1
7. Полуяхтов Владимир 1 0.05
8. Сарвели Владислав 1 0.05
9. Солдатенков Александр 1 0.05
10. Витюгов Максим 1 0.05

Карточки

Краснодар-2
# Игрок      
1. Стежко Виталий 4 1
2. Мацукатов Алекс 5 0
3. Сперцян Эдуард 5 0
4. Ивашин Андрей 2 1
5. Мартынов Илья 3 0
6. Пелих Данил 3 0
7. Григорян Арутюн 1 1
8. Якимов Вячеслав 1 1
9. Байрамян Левон 2 0
10. Рзаев Руслан 2 0
11. Сабуа Леон 2 0
12. Черников Александр 2 0
13. Воротников Илья Владимирович 2 0
14. Камболов Руслан 1 0
15. Марков Евгений 1 0
16. Жигулёв Илья 1 0
17. Сергеев Никита Вячеславович 1 0
18. Бочко Николай 1 0
19. Кутовой Максим 1 0
20. Исаенко Олег 1 0
21. Ещенко Сергей 1 0
22. Петерсон Сергей 1 0
23. Литвинов Вячеслав 1 0
24. Апеков Руслан 1 0
25. Агкацев Станислав 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 5 1
2. Божин Сергей 6 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Карпов Максим 2 1
5. Чернов Никита 2 1
6. Голенков Егор 3 0
7. Ежов Роман 3 0
8. Комбаров Дмитрий 2 0
9. Полуяхтов Владимир 2 0
10. Кабутов Дмитрий 2 0
11. Цыпченко Дмитрий 2 0
12. Витюгов Максим 2 0
13. Фролов Евгений 1 0
14. Гынсарь Раду 1 0
15. Зеффан Мехди 1 0
16. Сергеев Иван 1 0
17. Солдатенков Александр 1 0
18. Пруцев Данил 1 0
19. Шерстнёв Степан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар-2 10% (2) 10% (2) 15% (3) 25% (5) 20% (4) 20% (4)
 Крылья Советов 14.29% (6) 9.52% (4) 19.05% (8) 21.43% (9) 11.9% (5) 23.81% (10)

Предыдущие игры

Краснодар-2 Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Текстильщик 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:4 Алания Нефтехимик 5:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:0 Томь Чертаново 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Енисей 0:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Оренбург Чайка 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Балтика Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Акрон 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Шинник 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Факел Волгарь 3:0 Краснодар-2
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов
Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 20 14 3 3 31 - 12 45
2. Оренбург Заявка 20 12 7 1 30 - 13 43
3. Крылья Советов Заявка 20 13 3 4 44 - 14 42
4. Торпедо Москва Заявка 20 12 4 4 41 - 16 40
5. Нефтехимик 1:0 Заявка 21 12 4 5 34 - 19 40
6. Велес Москва Заявка 20 11 5 4 29 - 23 38
7. Алания Заявка 20 11 4 5 42 - 21 37
8. Балтика Заявка 20 9 4 7 23 - 22 31
9. Спартак-2 Заявка 20 9 3 8 26 - 25 30
10. Енисей Заявка 20 9 3 8 24 - 27 30
11. Чайка Заявка 20 7 7 6 22 - 25 28
12. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 21 8 4 9 26 - 25 28
13. Волгарь Заявка 20 8 3 9 24 - 24 27
14. Краснодар-2 Заявка 20 6 6 8 21 - 30 24
15. Динамо Брянск Заявка 20 7 2 11 14 - 32 23
16. Текстильщик Заявка 20 5 7 8 17 - 26 22
17. Факел Заявка 20 4 7 9 14 - 19 19
18. Акрон Заявка 20 5 2 13 16 - 31 17
19. Чертаново Заявка 20 4 2 14 12 - 31 14
20. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 16 - 39 13
22. Томь Заявка 20 2 5 13 10 - 25 11
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2020, осталось 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 143
    Краснодар-2 4.9% (7)
    X 6.3% (9)
    Крылья Советов 88.8% (127)
    -2
    выиграет Краснодар-2
    boom
    Serdarradres #
    Все прогнозы
    1.3 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Крылья Советов
    9.50
    5.50
    1.37
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 9.50 5.50 1.30
    Бонус: 5 000 ₽ 9.20 4.60 1.37
    Бонус: 5 000 ₽ 9.20 5.20 1.32
      8.90 5.18 1.34

    Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар-2» – «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар-2» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар-2» – «Крылья Советов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.50 1.04 3.85 1.22 3.25 1.31 2.12 1.68 1.89 1.85 1.67 2.12 1.39 2.70 1.18 4.50 1.16 4.80 1.07 8.30 1.06 8.90
    11.50 1.00 11.50 1.00 4.30 1.19 3.45 1.30 2.25 1.70 1.72 2.10 1.44 2.65 1.19 4.45 1.14 5.15 1.04 8.50 1.03 8.70
    4.09 1.24 2.57 1.52 2.19 1.69 1.95 1.88 1.69 2.19 1.54 2.51 1.44 2.80 1.16 5.47
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.08 1.70 1.49 2.46 1.17 4.60
    3.56 1.28 2.35 1.58 1.55 2.42 1.18 4.50 1.12 5.70
    3.29 1.34 2.79 1.45 2.19 1.69 1.71 2.17 1.50 2.63 1.33 3.36
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.36 1.88 1.86 1.41 3.10
    4.55 1.18 2.99 1.38 1.77 2.03 1.41 2.86 1.22 4.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.75
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.28
    Где смотреть матч Краснодар-2 - Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Крылья Советов

    Исход игры
    Краснодар-2
    4.8% (7)
    Ничья
    6.2% (9)
    Крылья Советов
    89% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.61% (77)
    Меньше
    45.39% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    57.45% (81)
    Нет
    42.55% (60)
    Популярный счёт
    1:2 Крылья Советов
    38.4% (56)
    0:2 Крылья Советов
    25.3% (37)
    0:1 Крылья Советов
    12.3% (18)
    1:3 Крылья Советов
    7.5% (11)
    1:1 Ничья
    4.8% (7)
    2:1 Краснодар-2
    2.7% (4)
    0:3 Крылья Советов
    2.1% (3)
    1:0 Краснодар-2
    1.4% (2)
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