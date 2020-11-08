boom
Serdarradres #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сперцян Эдуард
|7 (2)
|0.35
|2.
|Сабуа Леон
|5
|0.25
|3.
|Воротников Илья Владимирович
|2
|0.1
|4.
|Мацукатов Алекс
|2 (1)
|0.1
|5.
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0.05
|6.
|Кутовой Максим
|1
|0.05
|7.
|Онугха Герман
|1
|0.05
|8.
|Апеков Руслан
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|18 (2)
|0.9
|2.
|Зиньковский Антон
|8 (2)
|0.4
|3.
|Голенков Егор
|6
|0.3
|4.
|Гацкан Александр
|2
|0.1
|5.
|Гынсарь Раду
|2
|0.1
|6.
|Ежов Роман
|2
|0.1
|7.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0.05
|8.
|Сарвели Владислав
|1
|0.05
|9.
|Солдатенков Александр
|1
|0.05
|10.
|Витюгов Максим
|1
|0.05
|#
|Игрок
|1.
|Стежко Виталий
|4
|1
|2.
|Мацукатов Алекс
|5
|0
|3.
|Сперцян Эдуард
|5
|0
|4.
|Ивашин Андрей
|2
|1
|5.
|Мартынов Илья
|3
|0
|6.
|Пелих Данил
|3
|0
|7.
|Григорян Арутюн
|1
|1
|8.
|Якимов Вячеслав
|1
|1
|9.
|Байрамян Левон
|2
|0
|10.
|Рзаев Руслан
|2
|0
|11.
|Сабуа Леон
|2
|0
|12.
|Черников Александр
|2
|0
|13.
|Воротников Илья Владимирович
|2
|0
|14.
|Камболов Руслан
|1
|0
|15.
|Марков Евгений
|1
|0
|16.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|17.
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0
|18.
|Бочко Николай
|1
|0
|19.
|Кутовой Максим
|1
|0
|20.
|Исаенко Олег
|1
|0
|21.
|Ещенко Сергей
|1
|0
|22.
|Петерсон Сергей
|1
|0
|23.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|24.
|Апеков Руслан
|1
|0
|25.
|Агкацев Станислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|5
|1
|2.
|Божин Сергей
|6
|0
|3.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|4.
|Карпов Максим
|2
|1
|5.
|Чернов Никита
|2
|1
|6.
|Голенков Егор
|3
|0
|7.
|Ежов Роман
|3
|0
|8.
|Комбаров Дмитрий
|2
|0
|9.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|10.
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|11.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|12.
|Витюгов Максим
|2
|0
|13.
|Фролов Евгений
|1
|0
|14.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|15.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|16.
|Сергеев Иван
|1
|0
|17.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|18.
|Пруцев Данил
|1
|0
|19.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар-2
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
|20% (4)
|20% (4)
|Крылья Советов
|14.29% (6)
|9.52% (4)
|19.05% (8)
|21.43% (9)
|11.9% (5)
|23.81% (10)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|31 - 12
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|30 - 13
|43
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 14
|42
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 16
|40
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|29 - 23
|38
|6.
|Алания
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|42 - 21
|37
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|33 - 19
|37
|8.
|Балтика
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 22
|31
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 25
|30
|10.
|Енисей
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|24 - 27
|30
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 24
|28
|12.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 25
|28
|13.
|Волгарь
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 30
|24
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|14 - 32
|23
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|17 - 26
|22
|17.
|Факел
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|14 - 19
|19
|18.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|2
|13
|16 - 31
|17
|19.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|12 - 31
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|16 - 39
|13
|22.
|Томь
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|10 - 25
|11