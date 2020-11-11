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Нижний Новгород
0:0
Первый тайм: 3'
Чертаново
0' 3'
Нижний Новгород
Чертаново

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапета Александр 5 (4) 0.25
2. Попов Артём 4 0.2
3. Горбунов Игорь 4 0.2
4. Гоцук Кирилл 4 0.2
5. Сулейманов Тимур 4 0.2
6. Ставпец Александр 2 0.1
7. Шарипов Альберт 2 0.1
8. Султонов Мухаммад 1 0.05
9. Калинский Николай 1 0.05
10. Зуйков Сергей 1 0.05
11. Федчук Артём 1 0.05
12. Гащенков Михаил 1 0.05
13. Каккоев Никита 1 0.05
Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Надольский Александр 2 0.1
2. Завезён Юрий 2 (1) 0.1
3. Алексеев Андрей 1 0.05
4. Молтенинов Илья 1 0.05
5. Молчанов Дмитрий 1 0.05
6. Конев Александр 1 0.05
7. Сулейманов Никита 1 0.05
8. Пиняев Сергей 1 0.05
9. Савельев Максим 1 0.05
10. Левин Гаррик 1 0.05

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Темников Иван 5 0
2. Сапета Александр 5 0
3. Ставпец Александр 5 0
4. Зуйков Сергей 5 0
5. Шумских Алексей 4 0
6. Гащенков Михаил 4 0
7. Мичуренков Дмитрий 3 0
8. Шарипов Альберт 3 0
9. Каккоев Никита 3 0
10. Сулейманов Тимур 3 0
11. Осинов Михаил 2 0
12. Комолов Павел 2 0
13. Попов Артём 2 0
14. Султонов Мухаммад 2 0
15. Анисимов Артур 2 0
16. Горбунов Игорь 2 0
17. Маляров Кирилл 2 0
18. Гоцук Кирилл 2 0
19. Эдиев Исмаил 1 0
20. Алиев Саид 1 0
Чертаново
# Игрок      
1. Першин Никита 6 1
2. Никитенков Алексей 6 0
3. Надольский Александр 5 0
4. Гудков Ян 5 0
5. Ляхов Константин 2 1
6. Кондаков Егор 3 0
7. Редькович Дмитрий 3 0
8. Бартасевич Владимир 3 0
9. Молчанов Дмитрий 3 0
10. Савельев Максим 3 0
11. Левин Гаррик 1 1
12. Рудковский Егор 2 0
13. Камышев Илья 2 0
14. Тюменцев Даниил 2 0
15. Великородный Дмитрий 2 0
16. Молтенинов Илья 2 0
17. Герчиков Леонид 2 0
18. Сулейманов Никита 2 0
19. Завезён Юрий 1 0
20. Молодняков Данила 1 0
21. Пиняев Сергей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 12.9% (4) 9.68% (3) 12.9% (4) 12.9% (4) 22.58% (7) 29.03% (9)
 Чертаново 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик
Чертаново Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Чертаново 1:2 Енисей Оренбург 3:1 Чертаново Чертаново 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново
Чертаново 0:4 Уфа Велес Москва 3:0 Чертаново Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:0 Чертаново Ленинградец 1:0 Чертаново Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново Чертаново 0:3 Факел Волгарь 1:0 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново Чертаново 0:1 Динамо Брянск

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Чертаново: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Нижний Новгород 0:0 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион Чертаново 3:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 20 14 3 3 31 - 12 45
2. Оренбург Заявка 20 12 7 1 30 - 13 43
3. Крылья Советов Заявка 21 13 4 4 45 - 15 43
4. Торпедо Москва Заявка 20 12 4 4 41 - 16 40
5. Велес Москва Заявка 21 11 6 4 30 - 24 39
6. Алания Заявка 21 11 5 5 43 - 22 38
7. Нефтехимик Заявка 21 11 4 6 35 - 22 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 21 9 4 8 29 - 26 31
9. Балтика 0:1 Заявка 21 9 4 8 23 - 23 31
10. Енисей 0:0 Заявка 21 9 4 8 24 - 27 31
11. Спартак-2 Заявка 20 9 3 8 26 - 25 30
12. Волгарь 3:0 Заявка 21 9 3 9 27 - 24 30
13. Чайка Заявка 20 7 7 6 22 - 25 28
14. Текстильщик 1:0 Заявка 21 6 7 8 18 - 26 25
15. Краснодар-2 Заявка 21 6 7 8 22 - 31 25
16. Динамо Брянск Заявка 20 7 2 11 14 - 32 23
17. Факел Заявка 20 4 7 9 14 - 19 19
18. Акрон 0:3 Заявка 21 5 2 14 16 - 34 17
19. Чертаново Заявка 20 4 2 14 12 - 31 14
20. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 16 - 39 13
22. Томь 0:0 Заявка 21 2 6 13 10 - 25 12
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Очередной игровой день в ФНЛ подарит нам несколько интересных поединков, среди которых выделяется игра "Нижний Новгород" против "Чертаново". Команды очень нуждаются в очках, хоть и находятся на разных полюсах турнирной таблицы, потому нас ждет интересная битва. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 149
Нижний Новгород 92.6% (138)
X 4.7% (7)
Чертаново 2.7% (4)
Все прогнозы
1.4 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нижний Новгород
Ничья
Чертаново
1.18
7.20
18.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.16 7.20 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 6.00 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.16 6.90 18.50

Самый высокий коэффициент на матч «Нижний Новгород» – «Чертаново» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нижний Новгород» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чертаново» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нижний Новгород» – «Чертаново», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 8.90 1.04 3.65 1.30 2.70 1.39 2.11 1.68 1.84 1.90 1.68 2.03 1.50 2.48 1.30 3.00 1.14 5.20 1.11 6.30 1.04 9.90 1.03 10.00
11.25 1.00 10.50 1.01 3.54 1.27 2.71 1.45 1.90 1.90 1.51 2.52 1.33 3.14 1.12 5.25 1.09 5.90 1.01 10.50 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.42 2.70 1.13 5.50
3.45 1.30 2.16 1.68 1.45 2.71 1.13 5.55 1.10 6.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.71 2.06 1.29 3.35
3.78 1.26 2.52 1.51 1.65 2.21 1.24 3.96 1.17 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
6.90 1.08
Букмекер Да Нет
5.50 1.12
Где смотреть матч Нижний Новгород 0:0 Чертаново онлайн

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Прогнозы на матч Нижний Новгород 0:0 Чертаново

Исход игры
Нижний Новгород
92.6% (138)
Ничья
4.7% (7)
Чертаново
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (63)
Меньше
57.14% (84)
Обе команды забьют
Да
35.37% (52)
Нет
64.63% (95)
Популярный счёт
2:0 Нижний Новгород
37.6% (56)
2:1 Нижний Новгород
17.4% (26)
1:0 Нижний Новгород
14.8% (22)
3:0 Нижний Новгород
11.4% (17)
3:1 Нижний Новгород
7.4% (11)
1:1 Ничья
4% (6)
4:1 Нижний Новгород
2.7% (4)
1:2 Чертаново
2% (3)
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