Нижний Новгород
0:0
Первый тайм: 3'
Чертаново
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Смирнов ОлегВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
- Основной состав
-
81 Абаев ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Завезён ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Левин ГаррикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дмитриев Андрей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапета Александр
|5 (4)
|0.25
|2.
|Попов Артём
|4
|0.2
|3.
|Горбунов Игорь
|4
|0.2
|4.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.2
|5.
|Сулейманов Тимур
|4
|0.2
|6.
|Ставпец Александр
|2
|0.1
|7.
|Шарипов Альберт
|2
|0.1
|8.
|Султонов Мухаммад
|1
|0.05
|9.
|Калинский Николай
|1
|0.05
|10.
|Зуйков Сергей
|1
|0.05
|11.
|Федчук Артём
|1
|0.05
|12.
|Гащенков Михаил
|1
|0.05
|13.
|Каккоев Никита
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Надольский Александр
|2
|0.1
|2.
|Завезён Юрий
|2 (1)
|0.1
|3.
|Алексеев Андрей
|1
|0.05
|4.
|Молтенинов Илья
|1
|0.05
|5.
|Молчанов Дмитрий
|1
|0.05
|6.
|Конев Александр
|1
|0.05
|7.
|Сулейманов Никита
|1
|0.05
|8.
|Пиняев Сергей
|1
|0.05
|9.
|Савельев Максим
|1
|0.05
|10.
|Левин Гаррик
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|5
|0
|2.
|Сапета Александр
|5
|0
|3.
|Ставпец Александр
|5
|0
|4.
|Зуйков Сергей
|5
|0
|5.
|Шумских Алексей
|4
|0
|6.
|Гащенков Михаил
|4
|0
|7.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|8.
|Шарипов Альберт
|3
|0
|9.
|Каккоев Никита
|3
|0
|10.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|11.
|Осинов Михаил
|2
|0
|12.
|Комолов Павел
|2
|0
|13.
|Попов Артём
|2
|0
|14.
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|15.
|Анисимов Артур
|2
|0
|16.
|Горбунов Игорь
|2
|0
|17.
|Маляров Кирилл
|2
|0
|18.
|Гоцук Кирилл
|2
|0
|19.
|Эдиев Исмаил
|1
|0
|20.
|Алиев Саид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Першин Никита
|6
|1
|2.
|Никитенков Алексей
|6
|0
|3.
|Надольский Александр
|5
|0
|4.
|Гудков Ян
|5
|0
|5.
|Ляхов Константин
|2
|1
|6.
|Кондаков Егор
|3
|0
|7.
|Редькович Дмитрий
|3
|0
|8.
|Бартасевич Владимир
|3
|0
|9.
|Молчанов Дмитрий
|3
|0
|10.
|Савельев Максим
|3
|0
|11.
|Левин Гаррик
|1
|1
|12.
|Рудковский Егор
|2
|0
|13.
|Камышев Илья
|2
|0
|14.
|Тюменцев Даниил
|2
|0
|15.
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|16.
|Молтенинов Илья
|2
|0
|17.
|Герчиков Леонид
|2
|0
|18.
|Сулейманов Никита
|2
|0
|19.
|Завезён Юрий
|1
|0
|20.
|Молодняков Данила
|1
|0
|21.
|Пиняев Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|29.03% (9)
|Чертаново
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +14 =3 -3Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик
Чертаново Последние 20 матчей: +3 =2 -15Чертаново 1:2 Енисей Оренбург 3:1 Чертаново Чертаново 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново
Чертаново 0:4 Уфа Велес Москва 3:0 Чертаново Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:0 Чертаново Ленинградец 1:0 Чертаново Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново Чертаново 0:3 Факел Волгарь 1:0 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново Чертаново 0:1 Динамо Брянск
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Чертаново: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|31 - 12
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|30 - 13
|43
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|45 - 15
|43
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 16
|40
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|30 - 24
|39
|6.
|Алания
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 22
|38
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|35 - 22
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 26
|31
|9.
|Балтика
|0:1 Заявка
|21
|9
|4
|8
|23 - 23
|31
|10.
|Енисей
|0:0 Заявка
|21
|9
|4
|8
|24 - 27
|31
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 25
|30
|12.
|Волгарь
|3:0 Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 24
|30
|13.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 25
|28
|14.
|Текстильщик
|1:0 Заявка
|21
|6
|7
|8
|18 - 26
|25
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 31
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|14 - 32
|23
|17.
|Факел
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|14 - 19
|19
|18.
|Акрон
|0:3 Заявка
|21
|5
|2
|14
|16 - 34
|17
|19.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|12 - 31
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|16 - 39
|13
|22.
|Томь
|0:0 Заявка
|21
|2
|6
|13
|10 - 25
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нижний Новгород» – «Чертаново» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нижний Новгород» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чертаново» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нижний Новгород» – «Чертаново», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.00
|1.02
|8.90
|1.04
|3.65
|1.30
|2.70
|1.39
|2.11
|1.68
|1.84
|1.90
|1.68
|2.03
|1.50
|2.48
|1.30
|3.00
|1.14
|5.20
|1.11
|6.30
|1.04
|9.90
|1.03
|10.00
|
|11.25
|1.00
|10.50
|1.01
|3.54
|1.27
|2.71
|1.45
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.51
|2.52
|1.33
|3.14
|1.12
|5.25
|1.09
|5.90
|1.01
|10.50
|1.00
|11.00
Прогнозы на матч Нижний Новгород 0:0 Чертаново
Исход игры
Нижний Новгород
92.6% (138)
Ничья
4.7% (7)
Чертаново
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (63)
Меньше
57.14% (84)
Обе команды забьют
Да
35.37% (52)
Нет
64.63% (95)
Популярный счёт
2:0 Нижний Новгород
37.6% (56)
2:1 Нижний Новгород
17.4% (26)
1:0 Нижний Новгород
14.8% (22)
3:0 Нижний Новгород
11.4% (17)
3:1 Нижний Новгород
7.4% (11)
1:1 Ничья
4% (6)
4:1 Нижний Новгород
2.7% (4)
1:2 Чертаново
2% (3)
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