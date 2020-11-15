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Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 3'
Велес Москва
0' 3'
Крылья Советов
Велес Москва

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 18 (2) 0.86
2. Зиньковский Антон 8 (2) 0.38
3. Голенков Егор 6 0.29
4. Гацкан Александр 2 0.1
5. Гынсарь Раду 2 0.1
6. Ежов Роман 2 0.1
7. Полуяхтов Владимир 1 0.05
8. Сарвели Владислав 1 0.05
9. Солдатенков Александр 1 0.05
10. Витюгов Максим 1 0.05
Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максименко Артём 7 (1) 0.33
2. Стефанович Илья 4 0.19
3. Малания Диего 4 (3) 0.19
4. Галоян Артур 3 0.14
5. Климов Игорь 2 0.1
6. Котов Павел 2 0.1
7. Кирсанов Никита 2 0.1
8. Гаракоев Сейт-Даут 1 0.05
9. Алиев Саид 1 0.05
10. Баев Алексей 1 0.05
11. Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.05
12. Кахидзе Александр 1 0.05

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 6 1
2. Божин Сергей 6 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Карпов Максим 2 1
5. Чернов Никита 2 1
6. Кабутов Дмитрий 3 0
7. Голенков Егор 3 0
8. Ежов Роман 3 0
9. Цыпченко Дмитрий 3 0
10. Комбаров Дмитрий 2 0
11. Полуяхтов Владимир 2 0
12. Витюгов Максим 2 0
13. Фролов Евгений 1 0
14. Гынсарь Раду 1 0
15. Зеффан Мехди 1 0
16. Сергеев Иван 1 0
17. Солдатенков Александр 1 0
18. Пруцев Данил 1 0
19. Шерстнёв Степан 1 0
Велес Москва
# Игрок      
1. Майга Мамаду 7 1
2. Ботака-Иобома Эрвинг 5 2
3. Котов Павел 8 0
4. Баев Алексей 4 0
5. Вакулич Алексей 4 0
6. Фищенко Руслан 4 0
7. Климов Игорь 3 0
8. Малания Диего 3 0
9. Кахидзе Александр 3 0
10. Грачёв Владимир 1 1
11. Максименко Артём 2 0
12. Алиев Саид 2 0
13. Осипов Александр 2 0
14. Галоян Артур 2 0
15. Поляков Данила 1 0
16. Кирсанов Никита 1 0
17. Стефанович Илья 1 0
18. Родионов Кирилл 1 0
19. Михайлов Александр 1 0
20. Макаров Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 14.29% (6) 9.52% (4) 19.05% (8) 21.43% (9) 11.9% (5) 23.81% (10)
 Велес Москва 31.03% (9) 6.9% (2) 13.79% (4) 17.24% (5) 17.24% (5) 13.79% (4)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник
Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург
Велес Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Велес Москва 1:1 Алания Велес Москва 3:1 Нефтехимик Велес Москва 2:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва
Велес Москва 0:0 Томь Велес Москва 1:3 Урал Велес Москва 3:0 Чертаново Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Енисей 2:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Оренбург Волга Ульяновск 2:4 Велес Москва Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Велес Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Москва 3:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 21 15 3 3 34 - 14 48
2. Оренбург Заявка 21 12 8 1 30 - 13 44
3. Торпедо Москва Заявка 21 13 4 4 45 - 17 43
4. Крылья Советов Заявка 21 13 4 4 45 - 15 43
5. Велес Москва Заявка 21 11 6 4 30 - 24 39
6. Алания Заявка 21 11 5 5 43 - 22 38
7. Нефтехимик Заявка 21 11 4 6 35 - 22 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 22 10 4 8 30 - 26 34
9. Спартак-2 Заявка 21 10 3 8 28 - 26 33
10. Балтика Заявка 21 9 4 8 23 - 23 31
11. Чайка Заявка 21 8 7 6 23 - 25 31
12. Енисей Заявка 21 9 3 9 24 - 28 30
13. Волгарь Заявка 21 9 3 9 27 - 24 30
14. Краснодар-2 Заявка 21 6 7 8 22 - 31 25
15. Текстильщик Заявка 22 6 7 9 18 - 27 25
16. Динамо Брянск Заявка 21 7 2 12 14 - 33 23
17. Факел Заявка 21 4 7 10 15 - 23 19
18. Акрон Заявка 21 5 2 14 16 - 34 17
19. Чертаново Заявка 22 5 2 15 16 - 35 17
20. Иртыш Омск Заявка 21 3 6 12 16 - 33 15
21. Томь Заявка 22 3 5 14 12 - 27 14
22. Шинник Заявка 21 3 4 14 17 - 41 13
  • Первый тайм
  • 4'
    Слышны подбадривающие выкрики с трибун. Хочется болельщикам смотреть интересный футбол.
  • 3'
    Встреча начинается с неторопливых позиционных атак гостей. Но пока всё безуспешно.
  • 2'
    "Крылья Советов" проводит матч в традиционном комплекте формы лазурного цвета, в бордовой форме футболисты из столицы России.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки "Велеса". 
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 22-го тура первенства ФНЛ,  "Крылья Советов" - "Велес". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 153
Крылья Советов 92.2% (141)
X 5.9% (9)
Велес Москва 2% (3)
Все прогнозы
1.8 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Велес Москва
1.33
6.00
9.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.00 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.90 8.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.30 8.90
  1.31 5.60 9.34

Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Велес Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Велес Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Велес Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.01 4.80 1.16 3.55 1.29 2.23 1.61 2.00 1.75 1.77 1.99 1.69 2.10 1.49 2.44 1.30 3.75 1.18 4.30 1.07 7.50 1.06 8.10 1.02 11.50
11.75 1.00 4.40 1.16 3.55 1.25 2.27 1.59 1.84 1.94 1.55 2.58 1.24 3.96 1.19 4.35 1.06 7.30 1.05 7.80
4.72 1.19 2.73 1.46 2.35 1.61 2.09 1.76 1.84 2.00 1.64 2.28 1.52 2.56 1.20 4.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.50 2.37 1.20 4.70
3.45 1.30 2.31 1.60 1.56 2.40 1.20 4.50 1.15 5.40
2.97 1.41 2.35 1.61 1.79 2.06 1.55 2.48 1.37 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.84 1.51 2.45 1.31 3.25
4.80 1.17 3.26 1.33 1.88 1.90 1.41 2.86 1.26 3.78

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.84
Букмекер Да Нет
4.80 1.14
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Крылья Советов 0:0 Велес Москва онлайн

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Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Велес Москва

Исход игры
Крылья Советов
92.2% (141)
Ничья
5.9% (9)
Велес Москва
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.33% (83)
Меньше
44.67% (67)
Обе команды забьют
Да
58% (87)
Нет
42% (63)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
39.9% (61)
2:0 Крылья Советов
27.5% (42)
1:0 Крылья Советов
10.5% (16)
3:1 Крылья Советов
9.2% (14)
1:1 Ничья
5.2% (8)
3:0 Крылья Советов
2.6% (4)
1:2 Велес Москва
1.3% (2)
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