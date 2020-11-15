Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 3'
Велес Москва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
80 Климов ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Котов ПавелЗащитник
- Полузащитник
-
88 Майга МамадуПолузащитник
-
11 Галоян АртурПолузащитник
- Нападающий
-
21 Баев АлексейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Алиев СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|18 (2)
|0.86
|2.
|Зиньковский Антон
|8 (2)
|0.38
|3.
|Голенков Егор
|6
|0.29
|4.
|Гацкан Александр
|2
|0.1
|5.
|Гынсарь Раду
|2
|0.1
|6.
|Ежов Роман
|2
|0.1
|7.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0.05
|8.
|Сарвели Владислав
|1
|0.05
|9.
|Солдатенков Александр
|1
|0.05
|10.
|Витюгов Максим
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максименко Артём
|7 (1)
|0.33
|2.
|Стефанович Илья
|4
|0.19
|3.
|Малания Диего
|4 (3)
|0.19
|4.
|Галоян Артур
|3
|0.14
|5.
|Климов Игорь
|2
|0.1
|6.
|Котов Павел
|2
|0.1
|7.
|Кирсанов Никита
|2
|0.1
|8.
|Гаракоев Сейт-Даут
|1
|0.05
|9.
|Алиев Саид
|1
|0.05
|10.
|Баев Алексей
|1
|0.05
|11.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.05
|12.
|Кахидзе Александр
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|6
|1
|2.
|Божин Сергей
|6
|0
|3.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|4.
|Карпов Максим
|2
|1
|5.
|Чернов Никита
|2
|1
|6.
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|7.
|Голенков Егор
|3
|0
|8.
|Ежов Роман
|3
|0
|9.
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0
|10.
|Комбаров Дмитрий
|2
|0
|11.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|12.
|Витюгов Максим
|2
|0
|13.
|Фролов Евгений
|1
|0
|14.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|15.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|16.
|Сергеев Иван
|1
|0
|17.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|18.
|Пруцев Данил
|1
|0
|19.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майга Мамаду
|7
|1
|2.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|5
|2
|3.
|Котов Павел
|8
|0
|4.
|Баев Алексей
|4
|0
|5.
|Вакулич Алексей
|4
|0
|6.
|Фищенко Руслан
|4
|0
|7.
|Климов Игорь
|3
|0
|8.
|Малания Диего
|3
|0
|9.
|Кахидзе Александр
|3
|0
|10.
|Грачёв Владимир
|1
|1
|11.
|Максименко Артём
|2
|0
|12.
|Алиев Саид
|2
|0
|13.
|Осипов Александр
|2
|0
|14.
|Галоян Артур
|2
|0
|15.
|Поляков Данила
|1
|0
|16.
|Кирсанов Никита
|1
|0
|17.
|Стефанович Илья
|1
|0
|18.
|Родионов Кирилл
|1
|0
|19.
|Михайлов Александр
|1
|0
|20.
|Макаров Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|14.29% (6)
|9.52% (4)
|19.05% (8)
|21.43% (9)
|11.9% (5)
|23.81% (10)
|Велес Москва
|31.03% (9)
|6.9% (2)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +14 =3 -3Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник
Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург
Велес Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5Велес Москва 1:1 Алания Велес Москва 3:1 Нефтехимик Велес Москва 2:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва
Велес Москва 0:0 Томь Велес Москва 1:3 Урал Велес Москва 3:0 Чертаново Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Енисей 2:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Оренбург Волга Ульяновск 2:4 Велес Москва Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Велес Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|34 - 14
|48
|2.
|Оренбург
|Заявка
|21
|12
|8
|1
|30 - 13
|44
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|45 - 17
|43
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|45 - 15
|43
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|30 - 24
|39
|6.
|Алания
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 22
|38
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|35 - 22
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|30 - 26
|34
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|28 - 26
|33
|10.
|Балтика
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|23 - 23
|31
|11.
|Чайка
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|23 - 25
|31
|12.
|Енисей
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|24 - 28
|30
|13.
|Волгарь
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 24
|30
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 31
|25
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 27
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|21
|7
|2
|12
|14 - 33
|23
|17.
|Факел
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|15 - 23
|19
|18.
|Акрон
|Заявка
|21
|5
|2
|14
|16 - 34
|17
|19.
|Чертаново
|Заявка
|22
|5
|2
|15
|16 - 35
|17
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 33
|15
|21.
|Томь
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|12 - 27
|14
|22.
|Шинник
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|17 - 41
|13
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Велес Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Велес Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Велес Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|11.00
|1.01
|4.80
|1.16
|3.55
|1.29
|—
|—
|2.23
|1.61
|2.00
|1.75
|1.77
|1.99
|1.69
|2.10
|1.49
|2.44
|1.30
|3.75
|1.18
|4.30
|1.07
|7.50
|1.06
|8.10
|1.02
|11.50
|
|11.75
|1.00
|4.40
|1.16
|3.55
|1.25
|—
|—
|2.27
|1.59
|—
|—
|1.84
|1.94
|—
|—
|1.55
|2.58
|1.24
|3.96
|1.19
|4.35
|1.06
|7.30
|1.05
|7.80
|—
|—
|
|—
|—
|4.72
|1.19
|—
|—
|2.73
|1.46
|2.35
|1.61
|2.09
|1.76
|1.84
|2.00
|1.64
|2.28
|1.52
|2.56
|—
|—
|1.20
|4.61
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Велес Москва
Исход игры
Крылья Советов
92.2% (141)
Ничья
5.9% (9)
Велес Москва
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.33% (83)
Меньше
44.67% (67)
Обе команды забьют
Да
58% (87)
Нет
42% (63)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
39.9% (61)
2:0 Крылья Советов
27.5% (42)
1:0 Крылья Советов
10.5% (16)
3:1 Крылья Советов
9.2% (14)
1:1 Ничья
5.2% (8)
3:0 Крылья Советов
2.6% (4)
1:2 Велес Москва
1.3% (2)
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