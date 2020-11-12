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Крылья Советов
 
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Велес Москва

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 18 (2) 0.86
2. Зиньковский Антон 8 (2) 0.38
3. Голенков Егор 6 0.29
4. Гацкан Александр 2 0.1
5. Гынсарь Раду 2 0.1
6. Ежов Роман 2 0.1
7. Полуяхтов Владимир 1 0.05
8. Сарвели Владислав 1 0.05
9. Солдатенков Александр 1 0.05
10. Витюгов Максим 1 0.05
Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максименко Артём 7 (1) 0.33
2. Стефанович Илья 4 0.19
3. Малания Диего 4 (3) 0.19
4. Галоян Артур 3 0.14
5. Климов Игорь 2 0.1
6. Котов Павел 2 0.1
7. Кирсанов Никита 2 0.1
8. Гаракоев Сейт-Даут 1 0.05
9. Алиев Саид 1 0.05
10. Баев Алексей 1 0.05
11. Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.05
12. Кахидзе Александр 1 0.05

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 6 1
2. Божин Сергей 6 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Карпов Максим 2 1
5. Чернов Никита 2 1
6. Кабутов Дмитрий 3 0
7. Голенков Егор 3 0
8. Ежов Роман 3 0
9. Цыпченко Дмитрий 3 0
10. Комбаров Дмитрий 2 0
11. Полуяхтов Владимир 2 0
12. Витюгов Максим 2 0
13. Фролов Евгений 1 0
14. Гынсарь Раду 1 0
15. Зеффан Мехди 1 0
16. Сергеев Иван 1 0
17. Солдатенков Александр 1 0
18. Пруцев Данил 1 0
19. Шерстнёв Степан 1 0
Велес Москва
# Игрок      
1. Майга Мамаду 7 1
2. Ботака-Иобома Эрвинг 5 2
3. Котов Павел 8 0
4. Баев Алексей 4 0
5. Вакулич Алексей 4 0
6. Фищенко Руслан 4 0
7. Климов Игорь 3 0
8. Малания Диего 3 0
9. Кахидзе Александр 3 0
10. Грачёв Владимир 1 1
11. Максименко Артём 2 0
12. Алиев Саид 2 0
13. Осипов Александр 2 0
14. Галоян Артур 2 0
15. Поляков Данила 1 0
16. Кирсанов Никита 1 0
17. Стефанович Илья 1 0
18. Родионов Кирилл 1 0
19. Михайлов Александр 1 0
20. Макаров Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 14.29% (6) 9.52% (4) 19.05% (8) 21.43% (9) 11.9% (5) 23.81% (10)
 Велес Москва 31.03% (9) 6.9% (2) 13.79% (4) 17.24% (5) 17.24% (5) 13.79% (4)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник
Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург
Велес Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Велес Москва 1:1 Алания Велес Москва 3:1 Нефтехимик Велес Москва 2:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва
Велес Москва 0:0 Томь Велес Москва 1:3 Урал Велес Москва 3:0 Чертаново Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Енисей 2:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Оренбург Волга Ульяновск 2:4 Велес Москва Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Велес Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Москва 3:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 21 15 3 3 34 - 14 48
2. Оренбург Заявка 21 12 8 1 30 - 13 44
3. Торпедо Москва Заявка 21 13 4 4 45 - 17 43
4. Крылья Советов Заявка 21 13 4 4 45 - 15 43
5. Велес Москва Заявка 21 11 6 4 30 - 24 39
6. Алания Заявка 21 11 5 5 43 - 22 38
7. Нефтехимик Заявка 21 11 4 6 35 - 22 37
8. Спартак-2 Заявка 21 10 3 8 28 - 26 33
9. СКА-Хабаровск Заявка 21 9 4 8 29 - 26 31
10. Балтика Заявка 21 9 4 8 23 - 23 31
11. Чайка Заявка 21 8 7 6 23 - 25 31
12. Енисей Заявка 21 9 3 9 24 - 28 30
13. Волгарь Заявка 21 9 3 9 27 - 24 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 7 8 18 - 26 25
15. Краснодар-2 Заявка 21 6 7 8 22 - 31 25
16. Динамо Брянск Заявка 21 7 2 12 14 - 33 23
17. Факел Заявка 21 4 7 10 15 - 23 19
18. Акрон Заявка 21 5 2 14 16 - 34 17
19. Иртыш Омск Заявка 21 3 6 12 16 - 33 15
20. Чертаново Заявка 21 4 2 15 14 - 34 14
21. Томь Заявка 21 3 5 13 11 - 25 14
22. Шинник Заявка 21 3 4 14 17 - 41 13
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2020, осталось 2 дня 11 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Крылья Советов 85.2% (52)
    X 13.1% (8)
    Велес Москва 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Крылья Советов - Велес Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Велес Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    85.2% (52)
    Ничья
    13.1% (8)
    Велес Москва
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.72% (30)
    Меньше
    48.28% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    62.07% (36)
    Нет
    37.93% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    31.1% (19)
    2:0 Крылья Советов
    21.3% (13)
    3:1 Крылья Советов
    13.1% (8)
    1:0 Крылья Советов
    11.5% (7)
    1:1 Ничья
    11.5% (7)
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