Нефтехимик
0:0
Первый тайм: 5'
Оренбург
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хубаев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Котик АртёмНападающий
-
Главный тренер: Уткульбаев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкофлек ЖигаНападающий
-
25 Ткачук ДенисНападающий
-
79 Юсупов АртёмНападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петров Илья
|6 (3)
|0.29
|2.
|Уридия Мераби
|5
|0.24
|3.
|Клёнкин Данил
|4
|0.19
|4.
|Галиулин Вагиз
|3
|0.14
|5.
|Юшин Александр
|3
|0.14
|6.
|Котик Артём
|3
|0.14
|7.
|Хубаев Давид
|2
|0.1
|8.
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0.05
|9.
|Кубышкин Илья
|1
|0.05
|10.
|Шадрин Павел
|1
|0.05
|11.
|Артемчук Максим
|1
|0.05
|12.
|Агапов Илья
|1
|0.05
|13.
|Потапов Лев
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|5
|0.24
|2.
|Фамейе Джоэль
|5
|0.24
|3.
|Козлов Андрей
|3
|0.14
|4.
|Ткачук Денис
|2
|0.1
|5.
|Чуканов Андреа
|2
|0.1
|6.
|Гойкович Ренато
|2
|0.1
|7.
|Эктов Александр
|2
|0.1
|8.
|Прудников Николай
|2
|0.1
|9.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.1
|10.
|Скворцов Алексей
|1
|0.05
|11.
|Юсупов Артём
|1
|0.05
|12.
|Козлов Савелий
|1
|0.05
|13.
|Миронов Алексей
|1
|0.05
|14.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хубаев Давид
|5
|1
|2.
|Шадрин Павел
|5
|1
|3.
|Галиулин Вагиз
|6
|0
|4.
|Семёнов Андрей Игоревич
|6
|0
|5.
|Канаев Михаил
|5
|0
|6.
|Клёнкин Данил
|5
|0
|7.
|Лелюкаев Алан
|5
|0
|8.
|Голубев Андрей
|3
|1
|9.
|Петров Илья
|3
|0
|10.
|Ширяев Максим
|3
|0
|11.
|Ситдиков Марат
|2
|0
|12.
|Уридия Мераби
|2
|0
|13.
|Агапов Илья
|2
|0
|14.
|Потапов Лев
|2
|0
|15.
|Юшин Александр
|1
|0
|16.
|Яковлев Михаил
|1
|0
|17.
|Артемчук Максим
|1
|0
|18.
|Котик Артём
|1
|0
|19.
|Осипов Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|9
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|7
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|4
|1
|4.
|Козлов Савелий
|5
|0
|5.
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|6.
|Скворцов Алексей
|4
|0
|7.
|Чуканов Андреа
|4
|0
|8.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|9.
|Козлов Андрей
|2
|1
|10.
|Ткачук Денис
|3
|0
|11.
|Гойкович Ренато
|3
|0
|12.
|Смирнов Александр
|2
|0
|13.
|Палиенко Максим
|2
|0
|14.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|15.
|Насыров Исламжан
|2
|0
|16.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|17.
|Мамин Артём
|1
|0
|18.
|Эктов Александр
|1
|0
|19.
|Миронов Алексей
|1
|0
|20.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нефтехимик
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|Оренбург
|20% (6)
|6.67% (2)
|10% (3)
|16.67% (5)
|20% (6)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Нефтехимик Последние 20 матчей: +11 =3 -6СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Велес Москва 3:1 Нефтехимик Балтика 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 5:0 Краснодар-2
Акрон 3:4 Нефтехимик Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Шинник 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 3:1 Факел Волгарь 3:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Нефтехимик 4:0 Текстильщик Нефтехимик 0:0 Алания Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Иртыш Омск Томь 0:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск Нефтехимик 3:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 2:0 Енисей
Оренбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург
Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург
Последние игры между собой
Нефтехимик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Оренбург: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|22
|15
|4
|3
|34 - 14
|49
|2.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|22
|12
|9
|1
|30 - 13
|45
|3.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|22
|13
|5
|4
|45 - 15
|44
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|45 - 17
|43
|5.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|22
|11
|7
|4
|30 - 24
|40
|6.
|Алания
|0:0 Заявка
|22
|11
|6
|5
|43 - 22
|39
|7.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|22
|11
|5
|6
|35 - 22
|38
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|30 - 26
|34
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|28 - 26
|33
|10.
|Балтика
|0:0 Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 23
|32
|11.
|Чайка
|0:0 Заявка
|22
|8
|8
|6
|23 - 25
|32
|12.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 24
|31
|13.
|Енисей
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|24 - 28
|30
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 31
|25
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 27
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|21
|7
|2
|12
|14 - 33
|23
|17.
|Акрон
|2:1 Заявка
|22
|6
|2
|14
|18 - 35
|20
|18.
|Факел
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|15 - 23
|19
|19.
|Чертаново
|Заявка
|22
|5
|2
|15
|16 - 35
|17
|20.
|Иртыш Омск
|0:0 Заявка
|22
|3
|7
|12
|16 - 33
|16
|21.
|Томь
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|12 - 27
|14
|22.
|Шинник
|1:2 Заявка
|22
|3
|4
|15
|18 - 43
|13
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нефтехимик» – «Оренбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нефтехимик» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оренбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нефтехимик» – «Оренбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.10
|1.06
|6.30
|1.10
|2.80
|1.40
|—
|—
|2.14
|1.66
|1.80
|1.94
|1.62
|2.21
|—
|—
|1.30
|3.35
|1.21
|4.10
|1.07
|7.30
|1.06
|8.00
|1.01
|14.50
|
|7.10
|1.06
|6.00
|1.09
|2.85
|1.39
|—
|—
|2.19
|1.66
|—
|—
|1.69
|2.27
|—
|—
|1.33
|3.26
|1.23
|3.90
|1.07
|6.90
|1.05
|7.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.37
|2.71
|1.47
|2.31
|1.63
|1.91
|1.93
|1.68
|2.21
|1.50
|2.61
|1.38
|3.04
|1.23
|4.23
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Нефтехимик 0:0 Оренбург
Исход игры
Нефтехимик
9.2% (14)
Ничья
40.8% (62)
Оренбург
50% (76)
Тотал 2.5
Больше
28.86% (43)
Меньше
71.14% (106)
Обе команды забьют
Да
63.09% (94)
Нет
36.91% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (53)
0:1 Оренбург
23.7% (36)
1:2 Оренбург
19.7% (30)
1:0 Нефтехимик
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:2 Оренбург
3.3% (5)
2:1 Нефтехимик
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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