  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Нефтехимик
0:0
Первый тайм: 5'
Оренбург
0' 5'
Нефтехимик
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петров Илья 6 (3) 0.29
2. Уридия Мераби 5 0.24
3. Клёнкин Данил 4 0.19
4. Галиулин Вагиз 3 0.14
5. Юшин Александр 3 0.14
6. Котик Артём 3 0.14
7. Хубаев Давид 2 0.1
8. Семёнов Андрей Игоревич 1 0.05
9. Кубышкин Илья 1 0.05
10. Шадрин Павел 1 0.05
11. Артемчук Максим 1 0.05
12. Агапов Илья 1 0.05
13. Потапов Лев 1 0.05
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.24
2. Фамейе Джоэль 5 0.24
3. Козлов Андрей 3 0.14
4. Ткачук Денис 2 0.1
5. Чуканов Андреа 2 0.1
6. Гойкович Ренато 2 0.1
7. Эктов Александр 2 0.1
8. Прудников Николай 2 0.1
9. Кулишев Артём 2 (1) 0.1
10. Скворцов Алексей 1 0.05
11. Юсупов Артём 1 0.05
12. Козлов Савелий 1 0.05
13. Миронов Алексей 1 0.05
14. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.05

Карточки

Нефтехимик
# Игрок      
1. Хубаев Давид 5 1
2. Шадрин Павел 5 1
3. Галиулин Вагиз 6 0
4. Семёнов Андрей Игоревич 6 0
5. Канаев Михаил 5 0
6. Клёнкин Данил 5 0
7. Лелюкаев Алан 5 0
8. Голубев Андрей 3 1
9. Петров Илья 3 0
10. Ширяев Максим 3 0
11. Ситдиков Марат 2 0
12. Уридия Мераби 2 0
13. Агапов Илья 2 0
14. Потапов Лев 2 0
15. Юшин Александр 1 0
16. Яковлев Михаил 1 0
17. Артемчук Максим 1 0
18. Котик Артём 1 0
19. Осипов Владимир 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 9 0
2. Аюпов Тимур 7 0
3. Сиваков Михаил 4 1
4. Козлов Савелий 5 0
5. Фамейе Джоэль 5 0
6. Скворцов Алексей 4 0
7. Чуканов Андреа 4 0
8. Алвеш Рикарду 4 0
9. Козлов Андрей 2 1
10. Ткачук Денис 3 0
11. Гойкович Ренато 3 0
12. Смирнов Александр 2 0
13. Палиенко Максим 2 0
14. Шкофлек Жига 2 0
15. Насыров Исламжан 2 0
16. Капленко Кирилл 2 0
17. Мамин Артём 1 0
18. Эктов Александр 1 0
19. Миронов Алексей 1 0
20. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нефтехимик 18.75% (6) 6.25% (2) 21.88% (7) 15.63% (5) 15.63% (5) 21.88% (7)
 Оренбург 20% (6) 6.67% (2) 10% (3) 16.67% (5) 20% (6) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Нефтехимик Последние 20 матчей: +11 =3 -6
СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Велес Москва 3:1 Нефтехимик Балтика 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 5:0 Краснодар-2
Акрон 3:4 Нефтехимик Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Шинник 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 3:1 Факел Волгарь 3:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Нефтехимик 4:0 Текстильщик Нефтехимик 0:0 Алания Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Иртыш Омск Томь 0:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск Нефтехимик 3:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 2:0 Енисей
Оренбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург
Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург

Последние игры между собой

Нефтехимик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Оренбург: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург 1:0 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 0:2 Оренбург Второй дивизион
Оренбург 3:1 Нефтехимик Второй дивизион Нефтехимик 0:4 Оренбург Второй дивизион Оренбург 2:1 Нефтехимик Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород 0:0 Заявка 22 15 4 3 34 - 14 49
2. Оренбург 0:0 Заявка 22 12 9 1 30 - 13 45
3. Крылья Советов 0:0 Заявка 22 13 5 4 45 - 15 44
4. Торпедо Москва Заявка 21 13 4 4 45 - 17 43
5. Велес Москва 0:0 Заявка 22 11 7 4 30 - 24 40
6. Алания 0:0 Заявка 22 11 6 5 43 - 22 39
7. Нефтехимик 0:0 Заявка 22 11 5 6 35 - 22 38
8. СКА-Хабаровск Заявка 22 10 4 8 30 - 26 34
9. Спартак-2 Заявка 21 10 3 8 28 - 26 33
10. Балтика 0:0 Заявка 22 9 5 8 23 - 23 32
11. Чайка 0:0 Заявка 22 8 8 6 23 - 25 32
12. Волгарь 0:0 Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
13. Енисей Заявка 21 9 3 9 24 - 28 30
14. Краснодар-2 Заявка 21 6 7 8 22 - 31 25
15. Текстильщик Заявка 22 6 7 9 18 - 27 25
16. Динамо Брянск Заявка 21 7 2 12 14 - 33 23
17. Акрон 2:1 Заявка 22 6 2 14 18 - 35 20
18. Факел Заявка 21 4 7 10 15 - 23 19
19. Чертаново Заявка 22 5 2 15 16 - 35 17
20. Иртыш Омск 0:0 Заявка 22 3 7 12 16 - 33 16
21. Томь Заявка 22 3 5 14 12 - 27 14
22. Шинник 1:2 Заявка 22 3 4 15 18 - 43 13
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    7'
    Скворцов слева с дальней дистанции пробил рядом с дальней штангой.
  • 6'
    Аюпов справа навесил в центр штрафной площади, где вверху всех опередил Ширяев и мяч выбил.
  • 5'
    Кридия слева убежал в отрыв, но его пас к воротам перехвачен защитниками "Оренбурга".
  • 4'
    Хозяева стараются прессинговать соперников по всему полю. "Оренбургу" не удаётся начинать атаки.
  • Офсайд
    3'
    Скворцов отправил мяч в сетку с двадцати трёх метров, но арбитры зафиксировали офсайд и гол не засчитали.
  • 2'
    "Нефтехимик" играет в чёрно-зелёной форме, "Оренбург" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Нефтехимике"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 22 тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют «Нефтехимик» и «Оренбург». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 152
Нефтехимик 9.2% (14)
X 40.8% (62)
Оренбург 50% (76)
Все прогнозы
2.1 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Оренбург
3.15
3.30
2.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 3.30 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.30 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.05 2.48
  3.04 3.20 2.48

Самый высокий коэффициент на матч «Нефтехимик» – «Оренбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нефтехимик» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оренбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нефтехимик» – «Оренбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.10 1.06 6.30 1.10 2.80 1.40 2.14 1.66 1.80 1.94 1.62 2.21 1.30 3.35 1.21 4.10 1.07 7.30 1.06 8.00 1.01 14.50
7.10 1.06 6.00 1.09 2.85 1.39 2.19 1.66 1.69 2.27 1.33 3.26 1.23 3.90 1.07 6.90 1.05 7.50
3.09 1.37 2.71 1.47 2.31 1.63 1.91 1.93 1.68 2.21 1.50 2.61 1.38 3.04 1.23 4.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.63 2.20 1.30 3.30 1.07 7.40
2.52 1.51 1.70 2.13 1.35 3.14 1.09 7.20 1.06 8.50
2.69 1.48 2.20 1.68 1.71 2.18 1.45 2.79 1.33 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30
3.38 1.31 2.29 1.61 1.56 2.40 1.22 4.15 1.14 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Нефтехимик 0:0 Оренбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Нефтехимик 0:0 Оренбург

Исход игры
Нефтехимик
9.2% (14)
Ничья
40.8% (62)
Оренбург
50% (76)
Тотал 2.5
Больше
28.86% (43)
Меньше
71.14% (106)
Обе команды забьют
Да
63.09% (94)
Нет
36.91% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (53)
0:1 Оренбург
23.7% (36)
1:2 Оренбург
19.7% (30)
1:0 Нефтехимик
5.3% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:2 Оренбург
3.3% (5)
2:1 Нефтехимик
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный