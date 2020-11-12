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Нефтехимик
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петров Илья 6 (3) 0.29
2. Уридия Мераби 5 0.24
3. Клёнкин Данил 4 0.19
4. Галиулин Вагиз 3 0.14
5. Юшин Александр 3 0.14
6. Котик Артём 3 0.14
7. Хубаев Давид 2 0.1
8. Семёнов Андрей Игоревич 1 0.05
9. Кубышкин Илья 1 0.05
10. Шадрин Павел 1 0.05
11. Артемчук Максим 1 0.05
12. Агапов Илья 1 0.05
13. Потапов Лев 1 0.05
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.24
2. Фамейе Джоэль 5 0.24
3. Козлов Андрей 3 0.14
4. Ткачук Денис 2 0.1
5. Чуканов Андреа 2 0.1
6. Гойкович Ренато 2 0.1
7. Эктов Александр 2 0.1
8. Прудников Николай 2 0.1
9. Кулишев Артём 2 (1) 0.1
10. Скворцов Алексей 1 0.05
11. Юсупов Артём 1 0.05
12. Козлов Савелий 1 0.05
13. Миронов Алексей 1 0.05
14. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.05

Карточки

Нефтехимик
# Игрок      
1. Хубаев Давид 5 1
2. Шадрин Павел 5 1
3. Галиулин Вагиз 6 0
4. Семёнов Андрей Игоревич 6 0
5. Канаев Михаил 5 0
6. Клёнкин Данил 5 0
7. Лелюкаев Алан 5 0
8. Голубев Андрей 3 1
9. Петров Илья 3 0
10. Ширяев Максим 3 0
11. Ситдиков Марат 2 0
12. Уридия Мераби 2 0
13. Агапов Илья 2 0
14. Потапов Лев 2 0
15. Юшин Александр 1 0
16. Яковлев Михаил 1 0
17. Артемчук Максим 1 0
18. Котик Артём 1 0
19. Осипов Владимир 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 9 0
2. Аюпов Тимур 7 0
3. Сиваков Михаил 4 1
4. Козлов Савелий 5 0
5. Фамейе Джоэль 5 0
6. Скворцов Алексей 4 0
7. Чуканов Андреа 4 0
8. Алвеш Рикарду 4 0
9. Козлов Андрей 2 1
10. Ткачук Денис 3 0
11. Гойкович Ренато 3 0
12. Смирнов Александр 2 0
13. Палиенко Максим 2 0
14. Шкофлек Жига 2 0
15. Насыров Исламжан 2 0
16. Капленко Кирилл 2 0
17. Мамин Артём 1 0
18. Эктов Александр 1 0
19. Миронов Алексей 1 0
20. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нефтехимик 18.75% (6) 6.25% (2) 21.88% (7) 15.63% (5) 15.63% (5) 21.88% (7)
 Оренбург 20% (6) 6.67% (2) 10% (3) 16.67% (5) 20% (6) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Нефтехимик Последние 20 матчей: +11 =3 -6
СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Велес Москва 3:1 Нефтехимик Балтика 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 5:0 Краснодар-2
Акрон 3:4 Нефтехимик Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Шинник 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 3:1 Факел Волгарь 3:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Нефтехимик 4:0 Текстильщик Нефтехимик 0:0 Алания Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Иртыш Омск Томь 0:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск Нефтехимик 3:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 2:0 Енисей
Оренбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург
Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург

Последние игры между собой

Нефтехимик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Оренбург: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург 1:0 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 0:2 Оренбург Второй дивизион
Оренбург 3:1 Нефтехимик Второй дивизион Нефтехимик 0:4 Оренбург Второй дивизион Оренбург 2:1 Нефтехимик Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 21 15 3 3 34 - 14 48
2. Оренбург Заявка 21 12 8 1 30 - 13 44
3. Торпедо Москва Заявка 21 13 4 4 45 - 17 43
4. Крылья Советов Заявка 21 13 4 4 45 - 15 43
5. Велес Москва Заявка 21 11 6 4 30 - 24 39
6. Алания Заявка 21 11 5 5 43 - 22 38
7. Нефтехимик Заявка 21 11 4 6 35 - 22 37
8. Спартак-2 Заявка 21 10 3 8 28 - 26 33
9. СКА-Хабаровск Заявка 21 9 4 8 29 - 26 31
10. Балтика Заявка 21 9 4 8 23 - 23 31
11. Чайка Заявка 21 8 7 6 23 - 25 31
12. Енисей Заявка 21 9 3 9 24 - 28 30
13. Волгарь Заявка 21 9 3 9 27 - 24 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 7 8 18 - 26 25
15. Краснодар-2 Заявка 21 6 7 8 22 - 31 25
16. Динамо Брянск Заявка 21 7 2 12 14 - 33 23
17. Факел Заявка 21 4 7 10 15 - 23 19
18. Акрон Заявка 21 5 2 14 16 - 34 17
19. Иртыш Омск Заявка 21 3 6 12 16 - 33 15
20. Чертаново Заявка 21 4 2 15 14 - 34 14
21. Томь Заявка 21 3 5 13 11 - 25 14
22. Шинник Заявка 21 3 4 14 17 - 41 13
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2020, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Нефтехимик 15.8% (9)
    X 36.8% (21)
    Оренбург 47.4% (27)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Нефтехимик - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Оренбург

    Исход игры
    Нефтехимик
    15.8% (9)
    Ничья
    36.8% (21)
    Оренбург
    47.4% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.93% (14)
    Меньше
    74.07% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (33)
    Нет
    38.89% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (19)
    0:1 Оренбург
    21.1% (12)
    1:2 Оренбург
    15.8% (9)
    1:0 Нефтехимик
    10.5% (6)
    0:2 Оренбург
    5.3% (3)
    2:1 Нефтехимик
    5.3% (3)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
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