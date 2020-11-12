Нефтехимик
Позже
Оренбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петров Илья
|6 (3)
|0.29
|2.
|Уридия Мераби
|5
|0.24
|3.
|Клёнкин Данил
|4
|0.19
|4.
|Галиулин Вагиз
|3
|0.14
|5.
|Юшин Александр
|3
|0.14
|6.
|Котик Артём
|3
|0.14
|7.
|Хубаев Давид
|2
|0.1
|8.
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0.05
|9.
|Кубышкин Илья
|1
|0.05
|10.
|Шадрин Павел
|1
|0.05
|11.
|Артемчук Максим
|1
|0.05
|12.
|Агапов Илья
|1
|0.05
|13.
|Потапов Лев
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|5
|0.24
|2.
|Фамейе Джоэль
|5
|0.24
|3.
|Козлов Андрей
|3
|0.14
|4.
|Ткачук Денис
|2
|0.1
|5.
|Чуканов Андреа
|2
|0.1
|6.
|Гойкович Ренато
|2
|0.1
|7.
|Эктов Александр
|2
|0.1
|8.
|Прудников Николай
|2
|0.1
|9.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.1
|10.
|Скворцов Алексей
|1
|0.05
|11.
|Юсупов Артём
|1
|0.05
|12.
|Козлов Савелий
|1
|0.05
|13.
|Миронов Алексей
|1
|0.05
|14.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хубаев Давид
|5
|1
|2.
|Шадрин Павел
|5
|1
|3.
|Галиулин Вагиз
|6
|0
|4.
|Семёнов Андрей Игоревич
|6
|0
|5.
|Канаев Михаил
|5
|0
|6.
|Клёнкин Данил
|5
|0
|7.
|Лелюкаев Алан
|5
|0
|8.
|Голубев Андрей
|3
|1
|9.
|Петров Илья
|3
|0
|10.
|Ширяев Максим
|3
|0
|11.
|Ситдиков Марат
|2
|0
|12.
|Уридия Мераби
|2
|0
|13.
|Агапов Илья
|2
|0
|14.
|Потапов Лев
|2
|0
|15.
|Юшин Александр
|1
|0
|16.
|Яковлев Михаил
|1
|0
|17.
|Артемчук Максим
|1
|0
|18.
|Котик Артём
|1
|0
|19.
|Осипов Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|9
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|7
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|4
|1
|4.
|Козлов Савелий
|5
|0
|5.
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|6.
|Скворцов Алексей
|4
|0
|7.
|Чуканов Андреа
|4
|0
|8.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|9.
|Козлов Андрей
|2
|1
|10.
|Ткачук Денис
|3
|0
|11.
|Гойкович Ренато
|3
|0
|12.
|Смирнов Александр
|2
|0
|13.
|Палиенко Максим
|2
|0
|14.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|15.
|Насыров Исламжан
|2
|0
|16.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|17.
|Мамин Артём
|1
|0
|18.
|Эктов Александр
|1
|0
|19.
|Миронов Алексей
|1
|0
|20.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нефтехимик
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|Оренбург
|20% (6)
|6.67% (2)
|10% (3)
|16.67% (5)
|20% (6)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Нефтехимик Последние 20 матчей: +11 =3 -6СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Велес Москва 3:1 Нефтехимик Балтика 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 5:0 Краснодар-2
Акрон 3:4 Нефтехимик Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Шинник 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 3:1 Факел Волгарь 3:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Нефтехимик 4:0 Текстильщик Нефтехимик 0:0 Алания Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Иртыш Омск Томь 0:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск Нефтехимик 3:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 2:0 Енисей
Оренбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург
Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург
Последние игры между собой
Нефтехимик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Оренбург: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|34 - 14
|48
|2.
|Оренбург
|Заявка
|21
|12
|8
|1
|30 - 13
|44
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|45 - 17
|43
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|45 - 15
|43
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|30 - 24
|39
|6.
|Алания
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 22
|38
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|35 - 22
|37
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|28 - 26
|33
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 26
|31
|10.
|Балтика
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|23 - 23
|31
|11.
|Чайка
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|23 - 25
|31
|12.
|Енисей
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|24 - 28
|30
|13.
|Волгарь
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 24
|30
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|18 - 26
|25
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 31
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|21
|7
|2
|12
|14 - 33
|23
|17.
|Факел
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|15 - 23
|19
|18.
|Акрон
|Заявка
|21
|5
|2
|14
|16 - 34
|17
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 33
|15
|20.
|Чертаново
|Заявка
|21
|4
|2
|15
|14 - 34
|14
|21.
|Томь
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|11 - 25
|14
|22.
|Шинник
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|17 - 41
|13
Прогнозы на матч Нефтехимик - Оренбург
Исход игры
Нефтехимик
15.8% (9)
Ничья
36.8% (21)
Оренбург
47.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
25.93% (14)
Меньше
74.07% (40)
Обе команды забьют
Да
61.11% (33)
Нет
38.89% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (19)
0:1 Оренбург
21.1% (12)
1:2 Оренбург
15.8% (9)
1:0 Нефтехимик
10.5% (6)
0:2 Оренбург
5.3% (3)
2:1 Нефтехимик
5.3% (3)
2:2 Ничья
3.5% (2)
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