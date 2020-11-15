Торпедо Москва
1:0
Второй тайм: 60'
Спартак-2
24' Желтая карточкаЕвдокимов Андрей
1:0
33' ГолРязанцев Александр
44' Желтая карточкаНетфуллин Равиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Прошкин ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Шитов АнтонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пилипчук Роман
Ход матча
24'
33'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|9 (1)
|0.41
|2.
|Лебеденко Игорь
|7 (2)
|0.32
|3.
|Берковский Илья
|5
|0.23
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.18
|5.
|Адаев Владислав
|3
|0.14
|6.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.14
|7.
|Кертанов Константин
|2
|0.09
|8.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.09
|9.
|Евдокимов Андрей
|2
|0.09
|10.
|Лях Андрей
|1
|0.05
|11.
|Шоркин Максим
|1
|0.05
|12.
|Дворецков Филипп
|1
|0.05
|13.
|Прошляков Данила
|1
|0.05
|14.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оганесян Степан
|4
|0.18
|2.
|Шитов Владислав
|4
|0.18
|3.
|Игнатов Михаил
|3
|0.14
|4.
|Дьяков Виталий
|3 (3)
|0.14
|5.
|Нимели Силванус
|2
|0.09
|6.
|Маркитесов Дмитрий
|2
|0.09
|7.
|Баду Малкольм
|1
|0.05
|8.
|Миронов Леонид
|1
|0.05
|9.
|Бакалюк Никита
|1
|0.05
|10.
|Литвинов Руслан
|1
|0.05
|11.
|Кожедуб Святослав
|1
|0.05
|12.
|Шитов Виталий
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Евдокимов Андрей
|6
|0
|2.
|Шоркин Максим
|4
|1
|3.
|Магаль Руслан
|5
|0
|4.
|Калмыков Амур
|3
|1
|5.
|Рязанцев Александр
|4
|0
|6.
|Самсонов Артём Владимирович
|4
|0
|7.
|Елисеев Александр
|4
|0
|8.
|Адаев Владислав
|4
|0
|9.
|Прошкин Егор
|4
|0
|10.
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|11.
|Лях Андрей
|3
|0
|12.
|Берковский Илья
|3
|0
|13.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|14.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|15.
|Кертанов Константин
|2
|0
|16.
|Прошляков Данила
|2
|0
|17.
|Редькович Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнатов Михаил
|5
|2
|2.
|Дьяков Виталий
|5
|1
|3.
|Кожедуб Святослав
|4
|1
|4.
|Литвинов Руслан
|5
|0
|5.
|Ташаев Александр
|2
|1
|6.
|Баду Малкольм
|3
|0
|7.
|Миронов Леонид
|3
|0
|8.
|Бакалюк Никита
|3
|0
|9.
|Воропаев Артём
|2
|0
|10.
|Денисов Даниил
|2
|0
|11.
|Данилин Максим Алексеевич
|2
|0
|12.
|Голосов Илья
|2
|0
|13.
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|14.
|Акмурзин Тимур
|1
|0
|15.
|Петрунин Даниил
|1
|0
|16.
|Гапонов Илья
|1
|0
|17.
|Нимели Силванус
|1
|0
|18.
|Поплевченков Артём
|1
|0
|19.
|Маркитесов Дмитрий
|1
|0
|20.
|Оганесян Степан
|1
|0
|21.
|Муминов Ильяс
|1
|0
|22.
|Шитов Владислав
|1
|0
|23.
|Ходорченко Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|7.32% (3)
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|19.51% (8)
|21.95% (9)
|26.83% (11)
|Спартак-2
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|4.17% (1)
|29.17% (7)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +13 =3 -4Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва
Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон
Спартак-2 Последние 20 матчей: +9 =3 -8Шинник 1:2 Спартак-2 Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Факел 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Енисей
Волгарь 2:0 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Оренбург Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Чайка Текстильщик 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:1 Спартак-2 Спартак-2 2:1 Велес Москва Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Спартак-2 0:2 Балтика Динамо Брянск 0:3 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Спартак-2 1:0 Акрон Томь 1:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Спартак-2: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|16
|3
|3
|35 - 14
|51
|2.
|Оренбург
|Заявка
|22
|13
|8
|1
|32 - 14
|47
|3.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|22
|14
|4
|4
|46 - 17
|46
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|47 - 16
|46
|5.
|Алания
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|44 - 23
|39
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|31 - 26
|39
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|36 - 24
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|30 - 26
|34
|9.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|22
|10
|3
|9
|28 - 27
|33
|10.
|Балтика
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|23 - 23
|32
|11.
|Чайка
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|24 - 26
|32
|12.
|Енисей
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|24 - 28
|31
|13.
|Волгарь
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 24
|31
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 27
|25
|15.
|Краснодар-2
|1:3 Заявка
|22
|6
|7
|9
|23 - 34
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|14 - 33
|24
|17.
|Факел
|3:1 Заявка
|22
|5
|7
|10
|18 - 24
|22
|18.
|Акрон
|Заявка
|22
|6
|2
|14
|19 - 35
|20
|19.
|Чертаново
|Заявка
|22
|5
|2
|15
|16 - 35
|17
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|16 - 34
|15
|21.
|Томь
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|12 - 27
|14
|22.
|Шинник
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|18 - 44
|13
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торпедо Москва» – «Спартак-2» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торпедо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спартак-2» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торпедо Москва» – «Спартак-2», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.50
|1.07
|10.50
|1.04
|5.55
|1.12
|3.35
|1.30
|1.70
|2.08
|1.93
|1.82
|1.74
|2.02
|1.18
|4.50
|1.22
|4.00
|1.03
|10.00
|1.07
|8.00
|1.03
|8.30
|
|11.00
|1.00
|11.00
|1.01
|4.40
|1.19
|3.54
|1.29
|2.28
|1.68
|—
|—
|1.76
|2.04
|1.47
|2.57
|1.22
|3.80
|1.16
|4.45
|1.05
|7.60
|1.04
|8.20
Прогнозы на матч Торпедо Москва 1:0 Спартак-2
Исход игры
Торпедо Москва
90.3% (139)
Ничья
5.2% (8)
Спартак-2
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
63.58% (96)
Меньше
36.42% (55)
Обе команды забьют
Да
65.56% (99)
Нет
34.44% (52)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
41.6% (64)
2:0 Торпедо Москва
22.1% (34)
3:1 Торпедо Москва
10.4% (16)
1:0 Торпедо Москва
9.7% (15)
1:1 Ничья
3.9% (6)
1:2 Спартак-2
3.2% (5)
3:2 Торпедо Москва
2.6% (4)
3:0 Торпедо Москва
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!