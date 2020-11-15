Замена в составе "Торпедо": вместо Руслана Магаля на поле вышел Александр Елисеев.

Лебеденко на правом фланге оказался в офсайде.

Денисов справа со штрафного навесил на Нимели, который лишь чиркнул по мячу, вместо акцентированного удара.

Второй тайм в Москве!

В перерыве в составе "Торпедо" произошли две замены: вместо Андрея Евдокимова на поле вышел Максим Шоркин.

Нимели откликнулся на пас Денисова вперёд в штрафную площадь, но Ботнарь успел опередить нападающего "Спартака-2" на выходе.

Замена в составе "Торпедо": вместо Филиппа Дворецкова на поле вышел Илья Берковский.

Денисов от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева выбили мяч за боковую линию поля.

Первый тайм

— Перерыв! "Торпедо" (Москва) - "Спартак-2" (Москва) - 1:0.

45' Подачу Денисова слева со штрафного нейтрализовал Евдокимов.

45' 1 минуту добавил Сельдяков в первом тайме.

45' Нетфуллин у угла штрафной площади сбил Оганесяна и получил жёлтую карточку.

44' У Самсонова слева не получилась нацеленной подача к линии штрафной площади.

43' Денисов от углового флага откатил мяч на Бакалюка, который слева с восемнадцати метров пробил в ближний угол. Ботнарь удар отразил.

42' Денисов справа со штрафного навесил на Маркитесова, у которого не получилась скидка на партнёров.

41' Редькович на фланге подтолкнул в спину Нимели.

40' Нетфуллин на фланге попал мячом в голову Бакалюку с близкого расстояния. Никита не сразу поднялся на ноги.

39' У Оганесяна слишком слабым получился пас налево на ход Бакалюку.

38' У Бакалюка слева не прошёл заброс вперёд на Нимели.

37' Денисов слева со штрафного навесил к дальней штанге, куда никто из партнёров не успел прибежать.

36' Магаль на фланге сбил Миронова.

35' Прошкин слева прошёл вперёд, а пас в штрафную площадь сделал точно в ноги Дьякову.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

РЯЗАНЦЕВ!!! Калмыков после навеса справа сделал скидку на Рязанцева, который с девятнадцати метров точно пробил в левый нижний угол.

31' Прошкин слева навесил в центр штрафной площади. Лебеденко скинул мяч себе грудью и в падении ногой с четырнадцати метров пробил рядом с правой штангой.

30' "Торпедо" в центре поля контролирует мяч. Самсонову слева не позволил пройти вперёд Ходорченко.

29' Петрунин не позволил Калмыкову справа из пределов штрафной площади пробить по воротам.

28' Прошкин слева навесил точно в руки Селихову.

27' Калмыков на линии штрафной площади не смог точно откатить мяч под удар Дворецкову.

26' Маркитесов в центральном круге нарушил правила.

25' Дьяков со штрафного пробил немного выше перекладины.

24' Евдокимов схватил руками Оганесяна и получил первую жёлтую карточку в матче. Чуть больше тридцати метров до ворот.

23' Магаль справа навесил к воротам, где спартаковцы опередили соперников и выбили мяч из штрафной площади.

22' Нетфуллин с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.

21' Навес Дворецкова справа к воротам заблокировал Гапонов.

20' Магаль на правом фланге сделал неточный пас в направлении Дворецкова.

19' Сумбурно действуют команды в центре поля. Мяч переходит от одной команды к другой и обратно.

18' Лебеденко слева навесил на дальнюю штангу. Мяч прилетел к Магалю, который ногой пробил выше ворот.

17' Миронов слева с дальней дистанции низом пробил рядом с ближней штангой.

16' Самсонов на фланге толкнул руками Нимели.

15' Калмыков слева в штрафной площади не смог сделать точную передачу на Прошкина.

14' Оганесян забежал в офсайд.

13' Навес Рязанцева слева заблокировал Ходорченко.

12' Начало матча проходит с преимуществом "Торпедо". Хозяева больше атакуют, но острых моментов пока не создают.

11' Селихов вышел на подачу Рязанцева слева со штрафного и кулаком выбил мяч на противоположный фланг.

10' Заброс Прошкина слева на Калмыкова получился немного сильным.

9' Маркитесов по центру продвинулся вперёд и с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

7' Ходорченко в стыке с соперником получил небольшую травму. Медики приводят в порядок Никиту.

5' Дьяков слева здорово разобрался с соперниками, но навес исполнил точно в руки Ботнарю.

4' Редькович у центрального круга ударил сзади по ногам Нимели.

3' Рязанцев от углового флага навесил точно в руки Селихову.

2' "Торпедо" играет в белых футболках с чёрными рукавами и чёрных трусах, "Спартак-2" - в красных футболках с белой полосой на груди и белых трусах.