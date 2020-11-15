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Торпедо Москва
1:0
Второй тайм: 60'
Спартак-2
0'
24' Желтая карточка
Евдокимов Андрей
1:0
33' Гол
Рязанцев Александр
44' Желтая карточка
Нетфуллин Равиль
60'
Торпедо Москва
Спартак-2

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 9 (1) 0.41
2. Лебеденко Игорь 7 (2) 0.32
3. Берковский Илья 5 0.23
4. Рязанцев Александр 4 0.18
5. Адаев Владислав 3 0.14
6. Нетфуллин Равиль 3 0.14
7. Кертанов Константин 2 0.09
8. Гордюшенко Астемир 2 0.09
9. Евдокимов Андрей 2 0.09
10. Лях Андрей 1 0.05
11. Шоркин Максим 1 0.05
12. Дворецков Филипп 1 0.05
13. Прошляков Данила 1 0.05
14. Магаль Руслан 1 (1) 0.05
Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оганесян Степан 4 0.18
2. Шитов Владислав 4 0.18
3. Игнатов Михаил 3 0.14
4. Дьяков Виталий 3 (3) 0.14
5. Нимели Силванус 2 0.09
6. Маркитесов Дмитрий 2 0.09
7. Баду Малкольм 1 0.05
8. Миронов Леонид 1 0.05
9. Бакалюк Никита 1 0.05
10. Литвинов Руслан 1 0.05
11. Кожедуб Святослав 1 0.05
12. Шитов Виталий 1 0.05

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Евдокимов Андрей 6 0
2. Шоркин Максим 4 1
3. Магаль Руслан 5 0
4. Калмыков Амур 3 1
5. Рязанцев Александр 4 0
6. Самсонов Артём Владимирович 4 0
7. Елисеев Александр 4 0
8. Адаев Владислав 4 0
9. Прошкин Егор 4 0
10. Лебеденко Игорь 3 0
11. Лях Андрей 3 0
12. Берковский Илья 3 0
13. Шустиков Сергей 2 0
14. Нетфуллин Равиль 2 0
15. Кертанов Константин 2 0
16. Прошляков Данила 2 0
17. Редькович Дмитрий 1 0
Спартак-2
# Игрок      
1. Игнатов Михаил 5 2
2. Дьяков Виталий 5 1
3. Кожедуб Святослав 4 1
4. Литвинов Руслан 5 0
5. Ташаев Александр 2 1
6. Баду Малкольм 3 0
7. Миронов Леонид 3 0
8. Бакалюк Никита 3 0
9. Воропаев Артём 2 0
10. Денисов Даниил 2 0
11. Данилин Максим Алексеевич 2 0
12. Голосов Илья 2 0
13. Кутателадзе Николоз 1 0
14. Акмурзин Тимур 1 0
15. Петрунин Даниил 1 0
16. Гапонов Илья 1 0
17. Нимели Силванус 1 0
18. Поплевченков Артём 1 0
19. Маркитесов Дмитрий 1 0
20. Оганесян Степан 1 0
21. Муминов Ильяс 1 0
22. Шитов Владислав 1 0
23. Ходорченко Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 7.32% (3) 14.63% (6) 9.76% (4) 19.51% (8) 21.95% (9) 26.83% (11)
 Спартак-2 16.67% (4) 8.33% (2) 4.17% (1) 29.17% (7) 20.83% (5) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва
Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон
Спартак-2 Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Шинник 1:2 Спартак-2 Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Факел 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Енисей
Волгарь 2:0 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Оренбург Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Чайка Текстильщик 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:1 Спартак-2 Спартак-2 2:1 Велес Москва Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Спартак-2 0:2 Балтика Динамо Брянск 0:3 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Спартак-2 1:0 Акрон Томь 1:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Спартак-2: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Спартак-2 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Товарищеские матчи Спартак-2 2:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 22 16 3 3 35 - 14 51
2. Оренбург Заявка 22 13 8 1 32 - 14 47
3. Торпедо Москва 1:0 Заявка 22 14 4 4 46 - 17 46
4. Крылья Советов Заявка 22 14 4 4 47 - 16 46
5. Алания Заявка 22 11 6 5 44 - 23 39
6. Велес Москва Заявка 22 11 6 5 31 - 26 39
7. Нефтехимик Заявка 22 11 4 7 36 - 24 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 22 10 4 8 30 - 26 34
9. Спартак-2 0:1 Заявка 22 10 3 9 28 - 27 33
10. Балтика Заявка 22 9 5 8 23 - 23 32
11. Чайка Заявка 22 8 8 6 24 - 26 32
12. Енисей Заявка 22 9 4 9 24 - 28 31
13. Волгарь Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
14. Текстильщик Заявка 22 6 7 9 18 - 27 25
15. Краснодар-2 1:3 Заявка 22 6 7 9 23 - 34 25
16. Динамо Брянск Заявка 22 7 3 12 14 - 33 24
17. Факел 3:1 Заявка 22 5 7 10 18 - 24 22
18. Акрон Заявка 22 6 2 14 19 - 35 20
19. Чертаново Заявка 22 5 2 15 16 - 35 17
20. Иртыш Омск Заявка 22 3 6 13 16 - 34 15
21. Томь Заявка 22 3 5 14 12 - 27 14
22. Шинник Заявка 22 3 4 15 18 - 44 13
  • Второй тайм
  • 60'
    Денисов справа со штрафного навесил на Нимели, который лишь чиркнул по мячу, вместо акцентированного удара.
  • Фол, нарушение
    59'
    Самсонов на фланге сбил Оганесяна.
  • Офсайд
    58'
    Лебеденко на правом фланге оказался в офсайде.
  • Замена
    57'
    Замена в составе "Торпедо": вместо Руслана Магаля на поле вышел Александр Елисеев.
  • Офсайд
    56'
    Нимели забрался в офсайд.
  • 55'
    Селихов на выходе забрал мяч, опередив Берковского.
  • Угловой
    54'
    Денисов от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева выбили мяч за боковую линию поля.
  • Замена
    53'
    Замена в составе "Торпедо": вместо Филиппа Дворецкова на поле вышел Илья Берковский.
  • 52'
    Пас Нетфуллина справа вперёд на Калмыкова перехватил Петрунин.
  • Фол, нарушение
    51'
    Щоркин в центральном круге сбил Маркитесова.
  • 50'
    У Петрунина заброс вперёд получился безадресным.
  • 49'
    Нимели откликнулся на пас Денисова вперёд в штрафную площадь, но Ботнарь успел опередить нападающего "Спартака-2" на выходе.
  • 48'
    Лебеденко из пределов штрафной площади пробил выше ворот.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Торпедо" произошли две замены: вместо Андрея Евдокимова на поле вышел Максим Шоркин.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Москве!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Торпедо" (Москва) - "Спартак-2" (Москва) - 1:0.
  • 45'
    Подачу Денисова слева со штрафного нейтрализовал Евдокимов.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Сельдяков в первом тайме.
  • Желтая карточка
    45'
    Нетфуллин у угла штрафной площади сбил Оганесяна и получил жёлтую карточку.
  • 44'
    У Самсонова слева не получилась нацеленной подача к линии штрафной площади.
  • Угловой
    43'
    Денисов от углового флага откатил мяч на Бакалюка, который слева с восемнадцати метров пробил в ближний угол. Ботнарь удар отразил.
  • 42'
    Денисов справа со штрафного навесил на Маркитесова, у которого не получилась скидка на партнёров.
  • Фол, нарушение
    41'
    Редькович на фланге подтолкнул в спину Нимели.
  • Травма, повреждение
    40'
    Нетфуллин на фланге попал мячом в голову Бакалюку с близкого расстояния. Никита не сразу поднялся на ноги.
  • 39'
    У Оганесяна слишком слабым получился пас налево на ход Бакалюку.
  • 38'
    У Бакалюка слева не прошёл заброс вперёд на Нимели.
  • 37'
    Денисов слева со штрафного навесил к дальней штанге, куда никто из партнёров не успел прибежать.
  • Фол, нарушение
    36'
    Магаль на фланге сбил Миронова.
  • 35'
    Прошкин слева прошёл вперёд, а пас в штрафную площадь сделал точно в ноги Дьякову.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    РЯЗАНЦЕВ!!! Калмыков после навеса справа сделал скидку на Рязанцева, который с девятнадцати метров точно пробил в левый нижний угол.
  • Опасный момент
    31'
    Прошкин слева навесил в центр штрафной площади. Лебеденко скинул мяч себе грудью и в падении ногой с четырнадцати метров пробил рядом с правой штангой.
  • 30'
    "Торпедо" в центре поля контролирует мяч. Самсонову слева не позволил пройти вперёд Ходорченко.
  • 29'
    Петрунин не позволил Калмыкову справа из пределов штрафной площади пробить по воротам.
  • 28'
    Прошкин слева навесил точно в руки Селихову.
  • 27'
    Калмыков на линии штрафной площади не смог точно откатить мяч под удар Дворецкову.
  • Фол, нарушение
    26'
    Маркитесов в центральном круге нарушил правила.
  • Опасный момент
    25'
    Дьяков со штрафного пробил немного выше перекладины.
  • Желтая карточка
    24'
    Евдокимов схватил руками Оганесяна и получил первую жёлтую карточку в матче. Чуть больше тридцати метров до ворот.
  • 23'
    Магаль справа навесил к воротам, где спартаковцы опередили соперников и выбили мяч из штрафной площади.
  • 22'
    Нетфуллин с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.
  • 21'
    Навес Дворецкова справа к воротам заблокировал Гапонов.
  • 20'
    Магаль на правом фланге сделал неточный пас в направлении Дворецкова.
  • 19'
    Сумбурно действуют команды в центре поля. Мяч переходит от одной команды к другой и обратно.
  • 18'
    Лебеденко слева навесил на дальнюю штангу. Мяч прилетел к Магалю, который ногой пробил выше ворот.
  • 17'
    Миронов слева с дальней дистанции низом пробил рядом с ближней штангой.
  • Фол, нарушение
    16'
    Самсонов на фланге толкнул руками Нимели.
  • 15'
    Калмыков слева в штрафной площади не смог сделать точную передачу на Прошкина.
  • Офсайд
    14'
    Оганесян забежал в офсайд.
  • 13'
    Навес Рязанцева слева заблокировал Ходорченко.
  • 12'
    Начало матча проходит с преимуществом "Торпедо". Хозяева больше атакуют, но острых моментов пока не создают.
  • 11'
    Селихов вышел на подачу Рязанцева слева со штрафного и кулаком выбил мяч на противоположный фланг.
  • 10'
    Заброс Прошкина слева на Калмыкова получился немного сильным.
  • 9'
    Маркитесов по центру продвинулся вперёд и с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
  • Травма, повреждение
    7'
    Ходорченко в стыке с соперником получил небольшую травму. Медики приводят в порядок Никиту.
  • 5'
    Дьяков слева здорово разобрался с соперниками, но навес исполнил точно в руки Ботнарю.
  • Фол, нарушение
    4'
    Редькович у центрального круга ударил сзади по ногам Нимели.
  • Угловой
    3'
    Рязанцев от углового флага навесил точно в руки Селихову.
  • 2'
    "Торпедо" играет в белых футболках с чёрными рукавами и чёрных трусах, "Спартак-2" - в красных футболках с белой полосой на груди и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на стадионе спортивного городка "Лужники".
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 22 тура Российйской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют московские «Торпедо» и «Спартак-2». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 154
Торпедо Москва 90.3% (139)
X 5.2% (8)
Спартак-2 4.5% (7)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Спартак-2
1.36
6.70
7.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 6.70 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 5.55 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 4.95 7.90

Самый высокий коэффициент на матч «Торпедо Москва» – «Спартак-2» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торпедо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спартак-2» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торпедо Москва» – «Спартак-2», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.50 1.07 10.50 1.04 5.55 1.12 3.35 1.30 1.70 2.08 1.93 1.82 1.74 2.02 1.18 4.50 1.22 4.00 1.03 10.00 1.07 8.00 1.03 8.30
11.00 1.00 11.00 1.01 4.40 1.19 3.54 1.29 2.28 1.68 1.76 2.04 1.47 2.57 1.22 3.80 1.16 4.45 1.05 7.60 1.04 8.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 2.25 1.63 1.37 2.95 1.18 4.30
3.45 1.30 2.33 1.59 1.56 2.40 1.21 4.30 1.14 5.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85
4.65 1.19 3.26 1.33 1.89 1.89 1.41 2.86 1.26 3.78

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 онлайн

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Прогнозы на матч Торпедо Москва 1:0 Спартак-2

Исход игры
Торпедо Москва
90.3% (139)
Ничья
5.2% (8)
Спартак-2
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
63.58% (96)
Меньше
36.42% (55)
Обе команды забьют
Да
65.56% (99)
Нет
34.44% (52)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
41.6% (64)
2:0 Торпедо Москва
22.1% (34)
3:1 Торпедо Москва
10.4% (16)
1:0 Торпедо Москва
9.7% (15)
1:1 Ничья
3.9% (6)
1:2 Спартак-2
3.2% (5)
3:2 Торпедо Москва
2.6% (4)
3:0 Торпедо Москва
1.9% (3)
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