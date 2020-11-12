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Торпедо Москва
 
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Спартак-2

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 9 (1) 0.43
2. Лебеденко Игорь 7 (2) 0.33
3. Берковский Илья 5 0.24
4. Адаев Владислав 3 0.14
5. Рязанцев Александр 3 0.14
6. Нетфуллин Равиль 3 0.14
7. Кертанов Константин 2 0.1
8. Гордюшенко Астемир 2 0.1
9. Евдокимов Андрей 2 0.1
10. Лях Андрей 1 0.05
11. Шоркин Максим 1 0.05
12. Дворецков Филипп 1 0.05
13. Прошляков Данила 1 0.05
14. Магаль Руслан 1 (1) 0.05
Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оганесян Степан 4 0.19
2. Шитов Владислав 4 0.19
3. Игнатов Михаил 3 0.14
4. Дьяков Виталий 3 (3) 0.14
5. Нимели Силванус 2 0.1
6. Маркитесов Дмитрий 2 0.1
7. Баду Малкольм 1 0.05
8. Миронов Леонид 1 0.05
9. Бакалюк Никита 1 0.05
10. Литвинов Руслан 1 0.05
11. Кожедуб Святослав 1 0.05
12. Шитов Виталий 1 0.05

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 1
2. Магаль Руслан 5 0
3. Евдокимов Андрей 5 0
4. Калмыков Амур 3 1
5. Рязанцев Александр 4 0
6. Самсонов Артём Владимирович 4 0
7. Елисеев Александр 4 0
8. Адаев Владислав 4 0
9. Прошкин Егор 4 0
10. Лебеденко Игорь 3 0
11. Лях Андрей 3 0
12. Берковский Илья 3 0
13. Шустиков Сергей 2 0
14. Кертанов Константин 2 0
15. Прошляков Данила 2 0
16. Нетфуллин Равиль 1 0
17. Редькович Дмитрий 1 0
Спартак-2
# Игрок      
1. Игнатов Михаил 5 2
2. Дьяков Виталий 5 1
3. Кожедуб Святослав 4 1
4. Литвинов Руслан 5 0
5. Ташаев Александр 2 1
6. Баду Малкольм 3 0
7. Миронов Леонид 3 0
8. Бакалюк Никита 3 0
9. Воропаев Артём 2 0
10. Денисов Даниил 2 0
11. Данилин Максим Алексеевич 2 0
12. Голосов Илья 2 0
13. Кутателадзе Николоз 1 0
14. Акмурзин Тимур 1 0
15. Петрунин Даниил 1 0
16. Гапонов Илья 1 0
17. Нимели Силванус 1 0
18. Поплевченков Артём 1 0
19. Маркитесов Дмитрий 1 0
20. Оганесян Степан 1 0
21. Муминов Ильяс 1 0
22. Шитов Владислав 1 0
23. Ходорченко Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 7.32% (3) 14.63% (6) 9.76% (4) 19.51% (8) 21.95% (9) 26.83% (11)
 Спартак-2 16.67% (4) 8.33% (2) 4.17% (1) 29.17% (7) 20.83% (5) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва
Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон
Спартак-2 Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Шинник 1:2 Спартак-2 Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Факел 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Енисей
Волгарь 2:0 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Оренбург Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Чайка Текстильщик 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:1 Спартак-2 Спартак-2 2:1 Велес Москва Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Спартак-2 0:2 Балтика Динамо Брянск 0:3 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Спартак-2 1:0 Акрон Томь 1:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Спартак-2: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Спартак-2 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Товарищеские матчи Спартак-2 2:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 21 15 3 3 34 - 14 48
2. Оренбург Заявка 21 12 8 1 30 - 13 44
3. Торпедо Москва Заявка 21 13 4 4 45 - 17 43
4. Крылья Советов Заявка 21 13 4 4 45 - 15 43
5. Велес Москва Заявка 21 11 6 4 30 - 24 39
6. Алания Заявка 21 11 5 5 43 - 22 38
7. Нефтехимик Заявка 21 11 4 6 35 - 22 37
8. Спартак-2 Заявка 21 10 3 8 28 - 26 33
9. СКА-Хабаровск Заявка 21 9 4 8 29 - 26 31
10. Балтика Заявка 21 9 4 8 23 - 23 31
11. Чайка Заявка 21 8 7 6 23 - 25 31
12. Енисей Заявка 21 9 3 9 24 - 28 30
13. Волгарь Заявка 21 9 3 9 27 - 24 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 7 8 18 - 26 25
15. Краснодар-2 Заявка 21 6 7 8 22 - 31 25
16. Динамо Брянск Заявка 21 7 2 12 14 - 33 23
17. Факел Заявка 21 4 7 10 15 - 23 19
18. Акрон Заявка 21 5 2 14 16 - 34 17
19. Иртыш Омск Заявка 21 3 6 12 16 - 33 15
20. Чертаново Заявка 21 4 2 15 14 - 34 14
21. Томь Заявка 21 3 5 13 11 - 25 14
22. Шинник Заявка 21 3 4 14 17 - 41 13
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Спартак-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2020, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Торпедо Москва 81.8% (45)
    X 10.9% (6)
    Спартак-2 7.3% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Спартак-2 онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Спартак-2

    Исход игры
    Торпедо Москва
    81.8% (45)
    Ничья
    10.9% (6)
    Спартак-2
    7.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.69% (30)
    Меньше
    42.31% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    67.31% (35)
    Нет
    32.69% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    34.5% (19)
    2:0 Торпедо Москва
    14.5% (8)
    1:0 Торпедо Москва
    14.5% (8)
    1:1 Ничья
    10.9% (6)
    3:1 Торпедо Москва
    10.9% (6)
    1:2 Спартак-2
    5.5% (3)
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