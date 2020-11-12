Торпедо Москва
Позже
Спартак-2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|9 (1)
|0.43
|2.
|Лебеденко Игорь
|7 (2)
|0.33
|3.
|Берковский Илья
|5
|0.24
|4.
|Адаев Владислав
|3
|0.14
|5.
|Рязанцев Александр
|3
|0.14
|6.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.14
|7.
|Кертанов Константин
|2
|0.1
|8.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.1
|9.
|Евдокимов Андрей
|2
|0.1
|10.
|Лях Андрей
|1
|0.05
|11.
|Шоркин Максим
|1
|0.05
|12.
|Дворецков Филипп
|1
|0.05
|13.
|Прошляков Данила
|1
|0.05
|14.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оганесян Степан
|4
|0.19
|2.
|Шитов Владислав
|4
|0.19
|3.
|Игнатов Михаил
|3
|0.14
|4.
|Дьяков Виталий
|3 (3)
|0.14
|5.
|Нимели Силванус
|2
|0.1
|6.
|Маркитесов Дмитрий
|2
|0.1
|7.
|Баду Малкольм
|1
|0.05
|8.
|Миронов Леонид
|1
|0.05
|9.
|Бакалюк Никита
|1
|0.05
|10.
|Литвинов Руслан
|1
|0.05
|11.
|Кожедуб Святослав
|1
|0.05
|12.
|Шитов Виталий
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шоркин Максим
|4
|1
|2.
|Магаль Руслан
|5
|0
|3.
|Евдокимов Андрей
|5
|0
|4.
|Калмыков Амур
|3
|1
|5.
|Рязанцев Александр
|4
|0
|6.
|Самсонов Артём Владимирович
|4
|0
|7.
|Елисеев Александр
|4
|0
|8.
|Адаев Владислав
|4
|0
|9.
|Прошкин Егор
|4
|0
|10.
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|11.
|Лях Андрей
|3
|0
|12.
|Берковский Илья
|3
|0
|13.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|14.
|Кертанов Константин
|2
|0
|15.
|Прошляков Данила
|2
|0
|16.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0
|17.
|Редькович Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнатов Михаил
|5
|2
|2.
|Дьяков Виталий
|5
|1
|3.
|Кожедуб Святослав
|4
|1
|4.
|Литвинов Руслан
|5
|0
|5.
|Ташаев Александр
|2
|1
|6.
|Баду Малкольм
|3
|0
|7.
|Миронов Леонид
|3
|0
|8.
|Бакалюк Никита
|3
|0
|9.
|Воропаев Артём
|2
|0
|10.
|Денисов Даниил
|2
|0
|11.
|Данилин Максим Алексеевич
|2
|0
|12.
|Голосов Илья
|2
|0
|13.
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|14.
|Акмурзин Тимур
|1
|0
|15.
|Петрунин Даниил
|1
|0
|16.
|Гапонов Илья
|1
|0
|17.
|Нимели Силванус
|1
|0
|18.
|Поплевченков Артём
|1
|0
|19.
|Маркитесов Дмитрий
|1
|0
|20.
|Оганесян Степан
|1
|0
|21.
|Муминов Ильяс
|1
|0
|22.
|Шитов Владислав
|1
|0
|23.
|Ходорченко Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|7.32% (3)
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|19.51% (8)
|21.95% (9)
|26.83% (11)
|Спартак-2
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|4.17% (1)
|29.17% (7)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +13 =3 -4Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва
Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон
Спартак-2 Последние 20 матчей: +9 =3 -8Шинник 1:2 Спартак-2 Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Факел 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Енисей
Волгарь 2:0 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Оренбург Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Чайка Текстильщик 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:1 Спартак-2 Спартак-2 2:1 Велес Москва Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Спартак-2 0:2 Балтика Динамо Брянск 0:3 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Спартак-2 1:0 Акрон Томь 1:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Спартак-2: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|34 - 14
|48
|2.
|Оренбург
|Заявка
|21
|12
|8
|1
|30 - 13
|44
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|45 - 17
|43
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|45 - 15
|43
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|30 - 24
|39
|6.
|Алания
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 22
|38
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|35 - 22
|37
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|28 - 26
|33
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 26
|31
|10.
|Балтика
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|23 - 23
|31
|11.
|Чайка
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|23 - 25
|31
|12.
|Енисей
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|24 - 28
|30
|13.
|Волгарь
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 24
|30
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|18 - 26
|25
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 31
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|21
|7
|2
|12
|14 - 33
|23
|17.
|Факел
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|15 - 23
|19
|18.
|Акрон
|Заявка
|21
|5
|2
|14
|16 - 34
|17
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 33
|15
|20.
|Чертаново
|Заявка
|21
|4
|2
|15
|14 - 34
|14
|21.
|Томь
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|11 - 25
|14
|22.
|Шинник
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|17 - 41
|13
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Спартак-2
Исход игры
Торпедо Москва
81.8% (45)
Ничья
10.9% (6)
Спартак-2
7.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (30)
Меньше
42.31% (22)
Обе команды забьют
Да
67.31% (35)
Нет
32.69% (17)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
34.5% (19)
2:0 Торпедо Москва
14.5% (8)
1:0 Торпедо Москва
14.5% (8)
1:1 Ничья
10.9% (6)
3:1 Торпедо Москва
10.9% (6)
1:2 Спартак-2
5.5% (3)
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