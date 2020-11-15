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Иртыш Омск
0:0
Первый тайм: 5'
Нижний Новгород
0' 5'
Иртыш Омск
Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Иртыш Омск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масловский Александр 2 0.1
2. Киреев Игорь 1 0.05
3. Морозов Кирилл 1 0.05
4. Рукас Андрюс 1 0.05
5. Аршакян Давид 1 0.05
6. Шакуро Павел 1 0.05
7. Киселёв Геннадий 1 0.05
8. Бурюкин Илья 1 0.05
9. Кротов Антон 1 0.05
10. Кузнецов Евгений II 1 0.05
11. Сычевой Владимир 1 0.05
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 6 0.29
2. Сапета Александр 5 (4) 0.24
3. Попов Артём 4 0.19
4. Горбунов Игорь 4 0.19
5. Гоцук Кирилл 4 0.19
6. Ставпец Александр 2 0.1
7. Калинский Николай 2 0.1
8. Шарипов Альберт 2 0.1
9. Султонов Мухаммад 1 0.05
10. Зуйков Сергей 1 0.05
11. Федчук Артём 1 0.05
12. Гащенков Михаил 1 0.05
13. Каккоев Никита 1 0.05

Карточки

Иртыш Омск
# Игрок      
1. Шакуро Павел 5 1
2. Подоксёнов Сергей 6 0
3. Стеклов Вадим 5 0
4. Гордиенко Руслан 5 0
5. Морозов Кирилл 3 1
6. Кротов Антон 4 0
7. Масловский Александр 2 1
8. Рукас Андрюс 3 0
9. Кербс Александр 3 0
10. Крикуненко Александр 1 1
11. Мареев Станислав 2 0
12. Киселёв Геннадий 2 0
13. Сычевой Владимир 2 0
14. Дергачёв Николай 1 0
15. Магадиев Денис 1 0
16. Аршакян Давид 1 0
17. Третьяков Артём 1 0
18. Шлеермахер Артур 1 0
19. Полетаев Владислав 1 0
20. Бурюкин Илья 1 0
21. Донсков Иван 1 0
22. Шмыков Артём 1 0
23. Зубавленко Вадим 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Темников Иван 5 0
2. Сапета Александр 5 0
3. Ставпец Александр 5 0
4. Шумских Алексей 5 0
5. Зуйков Сергей 5 0
6. Гащенков Михаил 4 0
7. Осинов Михаил 3 0
8. Султонов Мухаммад 3 0
9. Мичуренков Дмитрий 3 0
10. Шарипов Альберт 3 0
11. Каккоев Никита 3 0
12. Сулейманов Тимур 3 0
13. Комолов Павел 2 0
14. Попов Артём 2 0
15. Анисимов Артур 2 0
16. Горбунов Игорь 2 0
17. Маляров Кирилл 2 0
18. Гоцук Кирилл 2 0
19. Эдиев Исмаил 1 0
20. Калинский Николай 1 0
21. Алиев Саид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Иртыш Омск 8.33% (1) 41.67% (5) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1)
 Нижний Новгород 14.71% (5) 8.82% (3) 14.71% (5) 11.76% (4) 23.53% (8) 26.47% (9)

Предыдущие игры

Иртыш Омск Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Оренбург 0:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 2:2 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва
Балтика 3:2 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 1:0 Акрон Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Шинник 0:3 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Факел Волгарь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:2 Алания Нефтехимик 1:0 Иртыш Омск Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Томь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Чертаново
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург
Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания

Последние игры между собой

Иртыш Омск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Иртыш Омск ФНЛ - Первый дивизион Иртыш Омск 1:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород 0:0 Заявка 22 15 4 3 34 - 14 49
2. Оренбург Заявка 21 12 8 1 30 - 13 44
3. Крылья Советов 0:0 Заявка 22 13 5 4 45 - 15 44
4. Торпедо Москва Заявка 21 13 4 4 45 - 17 43
5. Велес Москва 0:0 Заявка 22 11 7 4 30 - 24 40
6. Алания Заявка 21 11 5 5 43 - 22 38
7. Нефтехимик Заявка 21 11 4 6 35 - 22 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 22 10 4 8 30 - 26 34
9. Спартак-2 Заявка 21 10 3 8 28 - 26 33
10. Балтика Заявка 21 9 4 8 23 - 23 31
11. Чайка Заявка 21 8 7 6 23 - 25 31
12. Енисей Заявка 21 9 3 9 24 - 28 30
13. Волгарь Заявка 21 9 3 9 27 - 24 30
14. Краснодар-2 Заявка 21 6 7 8 22 - 31 25
15. Текстильщик Заявка 22 6 7 9 18 - 27 25
16. Динамо Брянск Заявка 21 7 2 12 14 - 33 23
17. Факел Заявка 21 4 7 10 15 - 23 19
18. Акрон 0:0 Заявка 22 5 3 14 16 - 34 18
19. Чертаново Заявка 22 5 2 15 16 - 35 17
20. Иртыш Омск 0:0 Заявка 22 3 7 12 16 - 33 16
21. Томь Заявка 22 3 5 14 12 - 27 14
22. Шинник 0:0 Заявка 22 3 5 14 17 - 41 14
  • Первый тайм
  • 3'
    Гости будут играть в традиционных для себя сине-голубых цветах, хозяева выбрали себе бело-черный комплект формы.
  • 2'
    Активно начали встречу гости и провели уже несколько быстрых атак, но до ударов дело пока не дошло.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В рамках двадцать второго тура ФНЛ нас ждет противостояние "Иртыша" и "Нижнего Новгорода". Фаворитом считаются гости, но легкой победы им точно не видать, ведь гостям крайне нужны очки. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 153
Иртыш Омск 8.5% (13)
X 16.3% (25)
Нижний Новгород 75.2% (115)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Иртыш Омск
Ничья
Нижний Новгород
8.30
5.30
1.47
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.30 5.30 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 8.20 3.95 1.44
Бонус: 5 000 ₽ 7.30 4.15 1.47

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.60 1.06 6.70 1.09 2.90 1.38 2.23 1.61 1.87 1.87 1.69 2.14 1.32 3.15 1.21 3.85 1.08 6.80 1.06 7.30 1.01 13.00
8.10 1.04 6.80 1.07 3.04 1.35 2.33 1.59 1.76 2.15 1.37 3.04 1.25 3.70 1.08 6.45 1.06 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.71 2.12 1.32 3.20 1.08 6.80
2.68 1.46 1.80 1.99 1.37 3.04 1.10 6.65 1.07 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.53 1.58 2.30 1.23 4.00
3.54 1.29 2.38 1.57 1.58 2.35 1.22 4.20 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.59
Букмекер Да Нет
6.30 1.11
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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Прогнозы на матч Иртыш Омск 0:0 Нижний Новгород

Исход игры
Иртыш Омск
8.5% (13)
Ничья
16.3% (25)
Нижний Новгород
75.2% (115)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (65)
Меньше
56.67% (85)
Обе команды забьют
Да
57.33% (86)
Нет
42.67% (64)
Популярный счёт
1:2 Нижний Новгород
32% (49)
0:2 Нижний Новгород
17% (26)
0:1 Нижний Новгород
17% (26)
1:1 Ничья
15% (23)
1:0 Иртыш Омск
5.2% (8)
1:3 Нижний Новгород
5.2% (8)
2:1 Иртыш Омск
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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