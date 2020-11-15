Иртыш Омск
0:0
Первый тайм: 5'
Нижний Новгород
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
83 Шмыков АртёмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кротов АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Киреев ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Шакуро ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бурюкин ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Evgeni Kharlachev
- Основной состав
-
90 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Масловский Александр
|2
|0.1
|2.
|Киреев Игорь
|1
|0.05
|3.
|Морозов Кирилл
|1
|0.05
|4.
|Рукас Андрюс
|1
|0.05
|5.
|Аршакян Давид
|1
|0.05
|6.
|Шакуро Павел
|1
|0.05
|7.
|Киселёв Геннадий
|1
|0.05
|8.
|Бурюкин Илья
|1
|0.05
|9.
|Кротов Антон
|1
|0.05
|10.
|Кузнецов Евгений II
|1
|0.05
|11.
|Сычевой Владимир
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|6
|0.29
|2.
|Сапета Александр
|5 (4)
|0.24
|3.
|Попов Артём
|4
|0.19
|4.
|Горбунов Игорь
|4
|0.19
|5.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.19
|6.
|Ставпец Александр
|2
|0.1
|7.
|Калинский Николай
|2
|0.1
|8.
|Шарипов Альберт
|2
|0.1
|9.
|Султонов Мухаммад
|1
|0.05
|10.
|Зуйков Сергей
|1
|0.05
|11.
|Федчук Артём
|1
|0.05
|12.
|Гащенков Михаил
|1
|0.05
|13.
|Каккоев Никита
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шакуро Павел
|5
|1
|2.
|Подоксёнов Сергей
|6
|0
|3.
|Стеклов Вадим
|5
|0
|4.
|Гордиенко Руслан
|5
|0
|5.
|Морозов Кирилл
|3
|1
|6.
|Кротов Антон
|4
|0
|7.
|Масловский Александр
|2
|1
|8.
|Рукас Андрюс
|3
|0
|9.
|Кербс Александр
|3
|0
|10.
|Крикуненко Александр
|1
|1
|11.
|Мареев Станислав
|2
|0
|12.
|Киселёв Геннадий
|2
|0
|13.
|Сычевой Владимир
|2
|0
|14.
|Дергачёв Николай
|1
|0
|15.
|Магадиев Денис
|1
|0
|16.
|Аршакян Давид
|1
|0
|17.
|Третьяков Артём
|1
|0
|18.
|Шлеермахер Артур
|1
|0
|19.
|Полетаев Владислав
|1
|0
|20.
|Бурюкин Илья
|1
|0
|21.
|Донсков Иван
|1
|0
|22.
|Шмыков Артём
|1
|0
|23.
|Зубавленко Вадим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|5
|0
|2.
|Сапета Александр
|5
|0
|3.
|Ставпец Александр
|5
|0
|4.
|Шумских Алексей
|5
|0
|5.
|Зуйков Сергей
|5
|0
|6.
|Гащенков Михаил
|4
|0
|7.
|Осинов Михаил
|3
|0
|8.
|Султонов Мухаммад
|3
|0
|9.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|10.
|Шарипов Альберт
|3
|0
|11.
|Каккоев Никита
|3
|0
|12.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|13.
|Комолов Павел
|2
|0
|14.
|Попов Артём
|2
|0
|15.
|Анисимов Артур
|2
|0
|16.
|Горбунов Игорь
|2
|0
|17.
|Маляров Кирилл
|2
|0
|18.
|Гоцук Кирилл
|2
|0
|19.
|Эдиев Исмаил
|1
|0
|20.
|Калинский Николай
|1
|0
|21.
|Алиев Саид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Иртыш Омск
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|Нижний Новгород
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|26.47% (9)
Предыдущие игры
Иртыш Омск Последние 20 матчей: +3 =6 -11Оренбург 0:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 2:2 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва
Балтика 3:2 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 1:0 Акрон Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Шинник 0:3 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Факел Волгарь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:2 Алания Нефтехимик 1:0 Иртыш Омск Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Томь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Чертаново
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +15 =3 -2Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург
Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания
Последние игры между собой
Иртыш Омск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|22
|15
|4
|3
|34 - 14
|49
|2.
|Оренбург
|Заявка
|21
|12
|8
|1
|30 - 13
|44
|3.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|22
|13
|5
|4
|45 - 15
|44
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|45 - 17
|43
|5.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|22
|11
|7
|4
|30 - 24
|40
|6.
|Алания
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 22
|38
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|35 - 22
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|30 - 26
|34
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|28 - 26
|33
|10.
|Балтика
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|23 - 23
|31
|11.
|Чайка
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|23 - 25
|31
|12.
|Енисей
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|24 - 28
|30
|13.
|Волгарь
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 24
|30
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 31
|25
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 27
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|21
|7
|2
|12
|14 - 33
|23
|17.
|Факел
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|15 - 23
|19
|18.
|Акрон
|0:0 Заявка
|22
|5
|3
|14
|16 - 34
|18
|19.
|Чертаново
|Заявка
|22
|5
|2
|15
|16 - 35
|17
|20.
|Иртыш Омск
|0:0 Заявка
|22
|3
|7
|12
|16 - 33
|16
|21.
|Томь
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|12 - 27
|14
|22.
|Шинник
|0:0 Заявка
|22
|3
|5
|14
|17 - 41
|14
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Иртыш Омск» – «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Иртыш Омск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Иртыш Омск» – «Нижний Новгород», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Иртыш Омск 0:0 Нижний Новгород
Исход игры
Иртыш Омск
8.5% (13)
Ничья
16.3% (25)
Нижний Новгород
75.2% (115)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (65)
Меньше
56.67% (85)
Обе команды забьют
Да
57.33% (86)
Нет
42.67% (64)
Популярный счёт
1:2 Нижний Новгород
32% (49)
0:2 Нижний Новгород
17% (26)
0:1 Нижний Новгород
17% (26)
1:1 Ничья
15% (23)
1:0 Иртыш Омск
5.2% (8)
1:3 Нижний Новгород
5.2% (8)
2:1 Иртыш Омск
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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