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Иртыш Омск
 
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Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Иртыш Омск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масловский Александр 2 0.1
2. Киреев Игорь 1 0.05
3. Морозов Кирилл 1 0.05
4. Рукас Андрюс 1 0.05
5. Аршакян Давид 1 0.05
6. Шакуро Павел 1 0.05
7. Киселёв Геннадий 1 0.05
8. Бурюкин Илья 1 0.05
9. Кротов Антон 1 0.05
10. Кузнецов Евгений II 1 0.05
11. Сычевой Владимир 1 0.05
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 6 0.29
2. Сапета Александр 5 (4) 0.24
3. Попов Артём 4 0.19
4. Горбунов Игорь 4 0.19
5. Гоцук Кирилл 4 0.19
6. Ставпец Александр 2 0.1
7. Калинский Николай 2 0.1
8. Шарипов Альберт 2 0.1
9. Султонов Мухаммад 1 0.05
10. Зуйков Сергей 1 0.05
11. Федчук Артём 1 0.05
12. Гащенков Михаил 1 0.05
13. Каккоев Никита 1 0.05

Карточки

Иртыш Омск
# Игрок      
1. Шакуро Павел 5 1
2. Подоксёнов Сергей 6 0
3. Стеклов Вадим 5 0
4. Гордиенко Руслан 5 0
5. Морозов Кирилл 3 1
6. Кротов Антон 4 0
7. Масловский Александр 2 1
8. Рукас Андрюс 3 0
9. Кербс Александр 3 0
10. Крикуненко Александр 1 1
11. Мареев Станислав 2 0
12. Киселёв Геннадий 2 0
13. Сычевой Владимир 2 0
14. Дергачёв Николай 1 0
15. Магадиев Денис 1 0
16. Аршакян Давид 1 0
17. Третьяков Артём 1 0
18. Шлеермахер Артур 1 0
19. Полетаев Владислав 1 0
20. Бурюкин Илья 1 0
21. Донсков Иван 1 0
22. Шмыков Артём 1 0
23. Зубавленко Вадим 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Темников Иван 5 0
2. Сапета Александр 5 0
3. Ставпец Александр 5 0
4. Шумских Алексей 5 0
5. Зуйков Сергей 5 0
6. Гащенков Михаил 4 0
7. Осинов Михаил 3 0
8. Султонов Мухаммад 3 0
9. Мичуренков Дмитрий 3 0
10. Шарипов Альберт 3 0
11. Каккоев Никита 3 0
12. Сулейманов Тимур 3 0
13. Комолов Павел 2 0
14. Попов Артём 2 0
15. Анисимов Артур 2 0
16. Горбунов Игорь 2 0
17. Маляров Кирилл 2 0
18. Гоцук Кирилл 2 0
19. Эдиев Исмаил 1 0
20. Калинский Николай 1 0
21. Алиев Саид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Иртыш Омск 8.33% (1) 41.67% (5) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1)
 Нижний Новгород 14.71% (5) 8.82% (3) 14.71% (5) 11.76% (4) 23.53% (8) 26.47% (9)

Предыдущие игры

Иртыш Омск Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Оренбург 0:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 2:2 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Велес Москва
Балтика 3:2 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Иртыш Омск 1:0 Акрон Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Шинник 0:3 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:0 Факел Волгарь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:2 Алания Нефтехимик 1:0 Иртыш Омск Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Томь 1:1 Иртыш Омск Иртыш Омск 1:2 Чертаново
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург
Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания

Последние игры между собой

Иртыш Омск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Иртыш Омск ФНЛ - Первый дивизион Иртыш Омск 1:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 21 15 3 3 34 - 14 48
2. Оренбург Заявка 21 12 8 1 30 - 13 44
3. Торпедо Москва Заявка 21 13 4 4 45 - 17 43
4. Крылья Советов Заявка 21 13 4 4 45 - 15 43
5. Велес Москва Заявка 21 11 6 4 30 - 24 39
6. Алания Заявка 21 11 5 5 43 - 22 38
7. Нефтехимик Заявка 21 11 4 6 35 - 22 37
8. Спартак-2 Заявка 21 10 3 8 28 - 26 33
9. СКА-Хабаровск Заявка 21 9 4 8 29 - 26 31
10. Балтика Заявка 21 9 4 8 23 - 23 31
11. Чайка Заявка 21 8 7 6 23 - 25 31
12. Енисей Заявка 21 9 3 9 24 - 28 30
13. Волгарь Заявка 21 9 3 9 27 - 24 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 7 8 18 - 26 25
15. Краснодар-2 Заявка 21 6 7 8 22 - 31 25
16. Динамо Брянск Заявка 21 7 2 12 14 - 33 23
17. Факел Заявка 21 4 7 10 15 - 23 19
18. Акрон Заявка 21 5 2 14 16 - 34 17
19. Иртыш Омск Заявка 21 3 6 12 16 - 33 15
20. Чертаново Заявка 21 4 2 15 14 - 34 14
21. Томь Заявка 21 3 5 13 11 - 25 14
22. Шинник Заявка 21 3 4 14 17 - 41 13
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Иртыш Омск - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2020, осталось 2 дня 11 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Иртыш Омск 16.4% (9)
    X 23.6% (13)
    Нижний Новгород 60% (33)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Иртыш Омск - Нижний Новгород онлайн

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    Прогнозы на матч Иртыш Омск - Нижний Новгород

    Исход игры
    Иртыш Омск
    16.4% (9)
    Ничья
    23.6% (13)
    Нижний Новгород
    60% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (22)
    Меньше
    58.49% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    62.26% (33)
    Нет
    37.74% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Нижний Новгород
    30.9% (17)
    1:1 Ничья
    21.8% (12)
    1:0 Иртыш Омск
    12.7% (7)
    0:2 Нижний Новгород
    10.9% (6)
    0:1 Нижний Новгород
    9.1% (5)
    2:1 Иртыш Омск
    3.6% (2)
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