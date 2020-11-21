Падерборн
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Бентелер Арена
Санкт-Паули
27
Фюрих
Крис
10
Юстван
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Флэк ЛеонПолузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тащи БорисНападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Србени Деннис
|4 (3)
|0.57
|2.
|Фюрих Крис
|3
|0.43
|3.
|Хюнемайер Уве
|2
|0.29
|4.
|Терраццино Марко
|1
|0.14
|5.
|Шалленберг Рон
|1
|0.14
|6.
|Дерфлер Йоханнес
|1
|0.14
|7.
|Юстван Юлиан
|0
|0
|8.
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|0.43
|2.
|Саласар Родриго
|3 (2)
|0.43
|3.
|Бенателли Рико
|1
|0.14
|4.
|Макиенок Симон
|1
|0.14
|5.
|Диттген Макс
|1
|0.14
|6.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.14
|7.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.14
|8.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|9.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Србени Деннис
|2
|0
|2.
|Шалленберг Рон
|2
|0
|3.
|Дерфлер Йоханнес
|2
|0
|4.
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|5.
|Терраццино Марко
|1
|0
|6.
|Коррейя Марсель
|1
|0
|7.
|Коллинс Джамилу
|1
|0
|8.
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|9.
|Анану Фредерик
|1
|0
|10.
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
|11.
|Фюрих Крис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Авевор Кристофер
|3
|0
|2.
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|3.
|Диттген Макс
|2
|0
|4.
|Бенателли Рико
|1
|0
|5.
|Бубалла Даниэль
|1
|0
|6.
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|7.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|8.
|Беккер Финн
|1
|0
|9.
|Саласар Родриго
|1
|0
|10.
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Падерборн
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|25% (3)
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|Санкт-Паули
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|54.55% (6)
Предыдущие игры
Падерборн Последние 20 матчей: +5 =5 -10Дармштадт 0:4 Падерборн Падерборн 3:1 Ян Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 1:0 Ганновер 96
Шальке 04 5:1 Падерборн Хайденхайм 0:0 Падерборн Падерборн 3:4 Гамбург Хольштайн Киль 1:0 Падерборн Виденбрюк 0:5 Падерборн Фортуна 1:0 Падерборн Боруссия Д 1:1 Падерборн Падерборн 0:2 Боруссия М Аустрия Клагенфурт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Юрдинген Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Падерборн 1:3 Боруссия М Унион Берлин 1:0 Падерборн Падерборн 1:5 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Падерборн 1:6 Боруссия Д
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +4 =7 -9Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули
Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Санкт-Паули: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Падерборн 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Падерборн 0:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи Падерборн 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Падерборн Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:0 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Падерборн 4:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|Падерборн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|6.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|8.
|Ян
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 9
|7
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 14
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 18
|1
Победитель
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