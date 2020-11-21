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Падерборн
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Санкт-Паули
0' 5'
17
Цингерле
Леопольд
16
Дерфлер
Йоханнес
2
Хюнемайер
Уве
13
Шонлау
Себастьян
29
Коллинс
Джамилу
27
Фюрих
Крис
10
Юстван
Юлиан
8
Шалленберг
Рон
31
Ингельссон
Сванте
22
Антви-Аджей
Кристофер
18
Србени
Деннис
30
Химмельман
Робин
2
Ольссон
Себастьян
6
Авевор
Кристофер
3
Лоуренс
Джеймс
15
Бубалла
Даниэль
8
Саласар
Родриго
20
Беккер
Финн
7
Ланкфорд
Кевин
17
Киере
Даниэль-Кофи
11
Диттген
Макс
16
Макиенок
Симон
Падерборн
4-5-1
Санкт-Паули
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Србени Деннис 4 (3) 0.57
2. Фюрих Крис 3 0.43
3. Хюнемайер Уве 2 0.29
4. Терраццино Марко 1 0.14
5. Шалленберг Рон 1 0.14
6. Дерфлер Йоханнес 1 0.14
7. Юстван Юлиан 0 0
8. Ингельссон Сванте 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киере Даниэль-Кофи 3 0.43
2. Саласар Родриго 3 (2) 0.43
3. Бенателли Рико 1 0.14
4. Макиенок Симон 1 0.14
5. Диттген Макс 1 0.14
6. Бубалла Даниэль 1 0.14
7. Виекхофф Яннес 1 0.14
8. Дашнер Лукас 0 0
9. Цандер Лука-Милан 0 0

Карточки

Падерборн
# Игрок      
1. Србени Деннис 2 0
2. Шалленберг Рон 2 0
3. Дерфлер Йоханнес 2 0
4. Хюнемайер Уве 1 0
5. Терраццино Марко 1 0
6. Коррейя Марсель 1 0
7. Коллинс Джамилу 1 0
8. Тальхаммер Максимилиан 1 0
9. Анану Фредерик 1 0
10. Антви-Аджей Кристофер 1 0
11. Фюрих Крис 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Авевор Кристофер 3 0
2. Ольссон Себастьян 3 0
3. Диттген Макс 2 0
4. Бенателли Рико 1 0
5. Бубалла Даниэль 1 0
6. Цандер Лука-Милан 1 0
7. Пакарада Леарт 1 0
8. Беккер Финн 1 0
9. Саласар Родриго 1 0
10. Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Падерборн 8.33% (1) 41.67% (5) 25% (3) 0 16.67% (2) 8.33% (1)
 Санкт-Паули 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 54.55% (6)

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Дармштадт 0:4 Падерборн Падерборн 3:1 Ян Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 1:0 Ганновер 96
Шальке 04 5:1 Падерборн Хайденхайм 0:0 Падерборн Падерборн 3:4 Гамбург Хольштайн Киль 1:0 Падерборн Виденбрюк 0:5 Падерборн Фортуна 1:0 Падерборн Боруссия Д 1:1 Падерборн Падерборн 0:2 Боруссия М Аустрия Клагенфурт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Юрдинген Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Падерборн 1:3 Боруссия М Унион Берлин 1:0 Падерборн Падерборн 1:5 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Падерборн 1:6 Боруссия Д
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули
Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Санкт-Паули: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Падерборн 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 2:1 Санкт-Паули Кубок Санкт-Паули 3:4 Падерборн Бундеслига 2
Падерборн 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Падерборн 0:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи Падерборн 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Падерборн Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:0 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Падерборн 4:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Оснабрюк Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
3. Гройтер Фюрт Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
4. Хольштайн Киль Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
5. Падерборн Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
6. Бохум Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Ганновер 96 Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
8. Ян Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10. Дармштадт Заявка 7 2 3 2 12 - 15 9
11. Хайденхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
12. Зандхаузен Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Фортуна Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
14. Айнтрахт Бр Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
15. Карлсруэ Заявка 7 2 1 4 10 - 9 7
16. Нюрнберг Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Санкт-Паули Заявка 7 1 4 2 12 - 14 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 0 1 6 6 - 18 1
  • Первый тайм
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Benteler-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Санкт-Паули
1.95
4.10
4.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.90 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 4.10 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.86 4.00
  1.79 4.14 4.16

Самый высокий коэффициент на матч «Падерборн» – «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Падерборн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Падерборн» – «Санкт-Паули», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
21.00 0.00 12.00 1.01 5.20 1.14 4.30 1.19 2.55 1.47 2.14 1.71 2.07 1.76 1.79 2.02 1.64 2.23 1.35 3.10 1.27 3.65 1.11 5.90 1.09 6.50 1.02 12.50 1.01 12.00
13.00 1.00 13.75 1.01 5.35 1.14 4.45 1.21 2.67 1.53 2.06 1.76 1.65 2.18 1.35 2.98 1.25 3.48 1.10 5.65 1.08 6.30
6.31 1.13 2.68 1.50 2.38 1.62 2.08 1.81 1.81 2.08 1.64 2.34 1.25 4.08 1.11 7.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.40 1.53 1.61 2.33 1.22 4.00
3.85 1.26 2.62 1.53 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.80
3.26 1.36 2.60 1.53 1.93 1.94 1.65 2.33 1.44 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 1.58 2.30 1.35 3.25
5.50 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.49 2.50
Букмекер Да Нет
3.80 1.28
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
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