  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Оснабрюк
0:3
Второй тайм: 51'

Стадион:
Нюрнберг
0'
0:1
25' Гол
Шаффлер Мануэль
0:2
29' Гол
Нюрнбергер Фабиан
0:3
43' Гол
Лохкемпер Феликс
45' Желтая карточка
Трапп Морис
51'
22
Кюн
Филипп
7
Айдини
Басхким
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
29
Хеннинг
Брайан
8
Таффертсхофер
Ульрих
6
Рейс
Людовит
37
Керк
Себастьян
14
Аменийдо
Этьенн
30
Мультауп
Маурице
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
28
Мюль
Лукас
4
Сёренсен
Асгер
6
Хандверкер
Тим
5
Гайс
Йоханнес
14
Краусс
Том
20
Кёпке
Паскаль
17
Хак
Робин
7
Лохкемпер
Феликс
9
Шаффлер
Мануэль
Оснабрюк
4-3-1-2
Нюрнберг
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Нюрнбергер Фабиан
Кёпке Паскаль
25'
0:1
Шаффлер Мануэль
(Валентини Энрико)
29'
0:2
Нюрнбергер Фабиан
43'
0:3
Лохкемпер Феликс
(Шаффлер Мануэль)
45'
Трапп Морис
 
46'
Шмидт Никлас
Хеннинг Брайан
 
46'
Вольце Кевин
Райхель Кен
 
46'
Ихорст Лук
Мультауп Маурице
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Себастьян 3 (2) 0.38
2. Сантос Кристиан 3 (1) 0.38
3. Аменийдо Этьенн 2 0.25
4. Бирман Тимо 1 0.13
5. Ихорст Лук 1 0.13
6. Айдини Басхким 1 0.13
7. Райхель Кен 0 0
8. Мультауп Маурице 0 0
Нюрнберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лохкемпер Феликс 3 0.38
2. Шаффлер Мануэль 3 (1) 0.38
3. Кёпке Паскаль 2 0.25
4. Гайс Йоханнес 1 (1) 0.13
5. Хак Робин 1 0.13
6. Мюль Лукас 1 0.13
7. Хандверкер Тим 1 0.13
8. Нюрнбергер Фабиан 1 0.13
9. Валентини Энрико 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Аменийдо Этьенн 3 0
2. Айдини Басхким 1 1
3. Хеннинг Брайан 2 0
4. Марк Хейдер 1 0
5. Райхель Кен 1 0
6. Трапп Морис 1 0
7. Сантос Кристиан 1 0
8. Керк Себастьян 1 0
9. Таффертсхофер Ульрих 1 0
10. Гугганиг Лукас 1 0
11. Рейс Людовит 1 0
12. Кюн Филипп 1 0
Нюрнберг
# Игрок      
1. Нюрнбергер Фабиан 3 0
2. Гайс Йоханнес 2 0
3. Валентини Энрико 2 0
4. Лохкемпер Феликс 2 0
5. Доведан Никола 2 0
6. Сёренсен Асгер 2 0
7. Краусс Том 2 0
8. Кёпке Паскаль 1 0
9. Шаффлер Мануэль 1 0
10. Хак Робин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 0 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1)
 Нюрнберг 40% (4) 0 30% (3) 10% (1) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк
Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96
Нюрнберг Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Нюрнберг 1:1 Фортуна Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг
Нюрнберг 2:3 Дармштадт Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Ян 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:1 Тюркючю Мюнхен Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Аугсбург Ян 0:1 Нюрнберг Ингольштадт 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:0 Ингольштадт Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Веен Висбаден 0:6 Нюрнберг Нюрнберг 0:1 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Нюрнберг

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Нюрнберг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Оснабрюк 0:1 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 1:0 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 2:3 Нюрнберг Кубок Нюрнберг 2:0 Оснабрюк Бундеслига 2
Оснабрюк 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 8 5 2 1 17 - 11 17
2. Гройтер Фюрт Заявка 8 4 3 1 16 - 8 15
3. Падерборн Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
4. Бохум Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
5. Хольштайн Киль Заявка 8 3 4 1 10 - 8 13
6. Оснабрюк 0:3 Заявка 8 3 4 1 11 - 10 13
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Фортуна Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
9. Карлсруэ Заявка 8 3 1 4 13 - 10 10
10. Ганновер 96 Заявка 8 3 1 4 12 - 10 10
11. Нюрнберг 3:0 Заявка 8 2 4 2 13 - 11 10
12. Хайденхайм Заявка 8 2 3 3 12 - 11 9
13. Ян Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Дармштадт Заявка 8 2 3 3 12 - 18 9
15. Зандхаузен Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
16. Айнтрахт Бр Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
17. Санкт-Паули Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium at the Bremer Brucke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Нюрнберг
45.00
8.93
2.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.40 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 45.00 25.00 1.01
Бонус: 5 000 ₽ 2.72 3.34 2.61
  18.65 8.93 1.14

Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Нюрнберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нюрнберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Нюрнберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 8.20 1.06 7.20 1.09 5.55 1.14 2.15 1.70 2.55 1.50 1.79 2.02 1.92 1.87 4.75 1.18 3.35 1.31 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70 1.09 7.20 1.07 8.40
9.00 1.02 8.10 1.05 3.54 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.51 2.56 1.34 3.14 1.13 5.20 1.09 5.75 1.01 10.25
3.67 1.30 2.78 1.47 2.20 1.72 6.18 1.14 1.69 2.24 1.49 2.72 3.03 1.41 2.40 1.61 2.08 1.81 3.29 1.36 2.33 1.65 1.95 1.93 1.68 2.27 1.42 2.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.85 1.42 1.85 1.95 1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50
2.91 1.41 1.95 1.85 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.73 1.49 2.24 1.69 1.74 2.17 1.47 2.79 1.34 3.39 1.53 2.59 1.31 3.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.90 1.40 1.75 2.05 1.28 3.45
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.30 3.52 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.33
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Оснабрюк 0:3 Нюрнберг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный