Оснабрюк
0:3
Второй тайм: 51'
Стадион: Stadium at the Bremer Brucke
Нюрнберг
0:1
25' ГолШаффлер Мануэль
0:2
29' ГолНюрнбергер Фабиан
0:3
43' ГолЛохкемпер Феликс
45' Желтая карточкаТрапп Морис
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
28
Мюль
Лукас
14
Краусс
Том
17
Хак
Робин
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
-
13 Райхель КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Сушач АдамЗащитник
-
19 Вольце КевинЗащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
-
27 Ихорст ЛукНападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Кноте НоэльЗащитник
-
25 Сорг ОливерЗащитник
-
36 Рейн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Беренс ХанноПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Klauss
Ход матча
25'
29'
43'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Себастьян
|3 (2)
|0.38
|2.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.38
|3.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.25
|4.
|Бирман Тимо
|1
|0.13
|5.
|Ихорст Лук
|1
|0.13
|6.
|Айдини Басхким
|1
|0.13
|7.
|Райхель Кен
|0
|0
|8.
|Мультауп Маурице
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лохкемпер Феликс
|3
|0.38
|2.
|Шаффлер Мануэль
|3 (1)
|0.38
|3.
|Кёпке Паскаль
|2
|0.25
|4.
|Гайс Йоханнес
|1 (1)
|0.13
|5.
|Хак Робин
|1
|0.13
|6.
|Мюль Лукас
|1
|0.13
|7.
|Хандверкер Тим
|1
|0.13
|8.
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.13
|9.
|Валентини Энрико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аменийдо Этьенн
|3
|0
|2.
|Айдини Басхким
|1
|1
|3.
|Хеннинг Брайан
|2
|0
|4.
|Марк Хейдер
|1
|0
|5.
|Райхель Кен
|1
|0
|6.
|Трапп Морис
|1
|0
|7.
|Сантос Кристиан
|1
|0
|8.
|Керк Себастьян
|1
|0
|9.
|Таффертсхофер Ульрих
|1
|0
|10.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|11.
|Рейс Людовит
|1
|0
|12.
|Кюн Филипп
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0
|2.
|Гайс Йоханнес
|2
|0
|3.
|Валентини Энрико
|2
|0
|4.
|Лохкемпер Феликс
|2
|0
|5.
|Доведан Никола
|2
|0
|6.
|Сёренсен Асгер
|2
|0
|7.
|Краусс Том
|2
|0
|8.
|Кёпке Паскаль
|1
|0
|9.
|Шаффлер Мануэль
|1
|0
|10.
|Хак Робин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оснабрюк
|0
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|Нюрнберг
|40% (4)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: +7 =10 -3Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк
Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96
Нюрнберг Последние 20 матчей: +6 =6 -8Нюрнберг 1:1 Фортуна Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг
Нюрнберг 2:3 Дармштадт Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Ян 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:1 Тюркючю Мюнхен Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Аугсбург Ян 0:1 Нюрнберг Ингольштадт 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:0 Ингольштадт Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Веен Висбаден 0:6 Нюрнберг Нюрнберг 0:1 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Нюрнберг
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Нюрнберг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|Падерборн
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|4.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|5.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|6.
|Оснабрюк
|0:3 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 10
|10
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|11.
|Нюрнберг
|3:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 11
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|13.
|Ян
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 18
|9
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
Победитель
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