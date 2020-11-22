Эрцгебирге Ауэ
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Erzgebirgsstadion
Дармштадт
33
Гнятич
Огнен
26
Гонтер
Сёрен
17
Ризе
Филипп
31
Цолински
Бен
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гнятич ОгненЗащитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Харр КевинВратарь
-
13 Самсон ЛуисЗащитник
- Защитник
-
27 Хертель СашаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Клаус КарлВратарь
- Защитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Берко ЭрихНападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крюгер Флориан
|2
|0.29
|2.
|Теструт Паскаль
|2
|0.29
|3.
|Баумгарт Том
|1
|0.14
|4.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.14
|5.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.14
|6.
|Ризе Филипп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|4 (1)
|0.57
|2.
|Кемпе Тобиас
|2 (1)
|0.29
|3.
|Палссон Виктор
|2
|0.29
|4.
|Хонзак Матиас
|1
|0.14
|5.
|Рапп Николай
|1
|0.14
|6.
|Мелем Марвин
|1
|0.14
|7.
|Скарке Тим
|1
|0.14
|8.
|Берко Эрих
|0
|0
|9.
|Херрман Патрик II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цолински Бен
|3
|0
|2.
|Баумгарт Том
|1
|1
|3.
|Ризе Филипп
|2
|0
|4.
|Гонтер Сёрен
|2
|0
|5.
|Риццуто Калоджеро
|0
|1
|6.
|Гнятич Огнен
|1
|0
|7.
|Самсон Луис
|1
|0
|8.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рапп Николай
|3
|1
|2.
|Мелем Марвин
|4
|0
|3.
|Палссон Виктор
|2
|0
|4.
|Холланд Фабиан
|1
|0
|5.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|6.
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|7.
|Станилевич Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эрцгебирге Ауэ
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Дармштадт
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|50% (6)
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Дармштадт Последние 20 матчей: +8 =7 -5Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули
Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Дармштадт 4:0 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Дармштадт: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Падерборн
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|5.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|6.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 10
|10
|10.
|Ян
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 18
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эрцгебирге Ауэ» – «Дармштадт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дармштадт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эрцгебирге Ауэ» – «Дармштадт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров