  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Эрцгебирге Ауэ
3:0
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
1:0
7' Гол
Теструт Паскаль
55' Желтая карточка
Май Ларс-Лукас
2:0
56' Пенальти
Теструт Паскаль
70' Желтая карточка
Скарке Тим
70' Желтая карточка
Риццуто Калоджеро
3:0
90' Гол
Назаров Дмитрий II
90'+4
1
Меннель
Мартин
33
Гнятич
Огнен
26
Гонтер
Сёрен
6
Баллас
Флориан
24
Штраус
Джон-Патрик
17
Ризе
Филипп
5
Фандрих
Клеменс
20
Риццуто
Калоджеро
31
Цолински
Бен
37
Теструт
Паскаль
11
Крюгер
Флориан
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
21
Хён
Иммануэль
17
Май
Ларс-Лукас
30
Станилевич
Адриан
8
Шнелльхардт
Фабиан
18
Хонзак
Матиас
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
27
Скарке
Тим
19
Дурсун
Сердар
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2
Дармштадт
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теструт Паскаль 4 (1) 0.5
2. Крюгер Флориан 2 0.25
3. Штраус Джон-Патрик 1 0.13
4. Баумгарт Том 1 0.13
5. Назаров Дмитрий II 1 0.13
6. Какуталуа Малкольм 1 0.13
7. Хоксхайдт Ян 0 0
8. Ризе Филипп 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 4 (1) 0.5
2. Кемпе Тобиас 2 (1) 0.25
3. Палссон Виктор 2 0.25
4. Хонзак Матиас 1 0.13
5. Рапп Николай 1 0.13
6. Мелем Марвин 1 0.13
7. Скарке Тим 1 0.13
8. Берко Эрих 0 0
9. Херрман Патрик II 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Цолински Бен 3 0
2. Риццуто Калоджеро 1 1
3. Баумгарт Том 1 1
4. Ризе Филипп 2 0
5. Гонтер Сёрен 2 0
6. Гнятич Огнен 1 0
7. Самсон Луис 1 0
8. Штраус Джон-Патрик 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Рапп Николай 3 1
2. Мелем Марвин 4 0
3. Палссон Виктор 2 0
4. Май Ларс-Лукас 2 0
5. Холланд Фабиан 1 0
6. Бадер Маттиас 1 0
7. Скарке Тим 1 0
8. Станилевич Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 20% (2) 10% (1) 0 30% (3) 10% (1) 30% (3)
 Дармштадт 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 50% (6)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Дармштадт Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули
Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Дармштадт 4:0 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Дармштадт: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Бундеслига 2
Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Дармштадт Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 8 5 2 1 17 - 11 17
2. Гройтер Фюрт Заявка 8 4 3 1 16 - 8 15
3. Падерборн Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
4. Бохум Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
5. Оснабрюк Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
6. Хольштайн Киль Заявка 8 3 4 1 10 - 8 13
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Фортуна Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
9. Карлсруэ Заявка 8 3 1 4 13 - 10 10
10. Ганновер 96 Заявка 8 3 1 4 12 - 10 10
11. Хайденхайм Заявка 8 2 3 3 12 - 11 9
12. Ян Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13. Дармштадт Заявка 8 2 3 3 12 - 18 9
14. Зандхаузен Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Айнтрахт Бр Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
16. Нюрнберг Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Санкт-Паули Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Теструт Паскаль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erzgebirgsstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 12.00 44.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.38 2.48
  1.56 3.87 7.00

Самый высокий коэффициент на матч «Эрцгебирге Ауэ» – «Дармштадт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дармштадт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эрцгебирге Ауэ» – «Дармштадт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.02 9.60 1.03 4.70 1.17 3.05 1.36 1.18 4.50 1.83 1.96 1.62 2.33 1.30 3.30 1.18 4.50 1.04 9.00 1.04 9.00 1.05 8.50 0.00 16.00
9.80 1.01 8.80 1.04 3.98 1.23 3.15 1.36 2.12 1.80 1.65 2.24 1.42 2.78 1.19 4.30 1.13 4.90 1.03 8.40
4.52 1.22 3.18 1.38 2.25 1.68 2.28 1.67 1.89 1.99 1.48 2.76 1.33 3.48 1.25 4.19 1.76 2.14 1.54 2.57 1.18 5.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.80 1.40 1.99 1.82 1.75 2.01 1.13 5.40 1.10 6.25
3.04 1.38 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.00 1.12 6.20
3.17 1.39 2.61 1.53 2.06 1.84 1.65 2.34 1.56 2.51 1.33 3.47 1.10 7.64 1.49 2.73 1.35 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
4.25 1.22 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный