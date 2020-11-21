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  3. Германия
Фортуна
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Зандхаузен
0' 4'
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Christoph
Klarer
4
Дансо
Кевин
31
Зоботка
Марсель
14
Офори
Келвин
8
Пётровски
Якуб
13
Бодзек
Адам
12
Петерсон
Кристофер
20
Боррьелло
Брендон
28
Хеннингс
Роувен
1
Фрайсль
Мартин
22
Наубер
Геррит
6
Линсмайер
Денис
2
Жиров
Александр
18
Дикмайер
Деннис
17
Ценга
Эрик
20
Таффертсхофер
Эммануэль
27
Шой
Робин
10
Байда
Юлиус
16
Бехренс
Кевин
11
Бухаддуз
Азиз
Фортуна
4-4-2
Зандхаузен
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караман Кенан 2 0.29
2. Хеннингс Роувен 1 0.14
3. Циммерман Маттиас 1 0.14
4. Ковнацки Давид 1 0.14
5. Зоботка Марсель 1 0.14
6. Бодзек Адам 0 0
7. Крайнц Лука 0 0
8. Петерсон Кристофер 0 0
Зандхаузен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта-Рюэль Даниэль 3 (1) 0.43
2. Бехренс Кевин 2 0.29
3. Эшвайн Александер 1 0.14
4. Шой Робин 1 0.14
5. Дикмайер Деннис 0 0
6. Контенто Диего 0 0
7. Линсмайер Денис 0 0

Карточки

Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 3 0
2. Циммерман Маттиас 1 1
3. Дансо Кевин 1 1
4. Нана Ампома 1 1
5. Хеннингс Роувен 2 0
6. Зоботка Марсель 2 0
7. Хоффманн Андре 1 0
8. Хартерц Флориан 1 0
9. Циммер Жан 1 0
10. Боррьелло Брендон 1 0
11. Ковнацки Давид 1 0
12. Пётровски Якуб 1 0
13. Аппелькамп Синта 1 0
Зандхаузен
# Игрок      
1. Дикмайер Деннис 3 0
2. Линсмайер Денис 3 0
3. Жиров Александр 3 0
4. Шой Робин 3 0
5. Нартей Николас 3 0
6. Кистер Тим 2 0
7. Наубер Геррит 2 0
8. Байда Юлиус 1 0
9. Энгельс Марио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 66.67% (4)
 Зандхаузен 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян
Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04
Зандхаузен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен
Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Майнц 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:3 Нанси Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Гамбург 1:5 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Зандхаузен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Фортуна 1:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:2 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 2:2 Фортуна Бундеслига 2
Зандхаузен 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:2 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Фортуна 3:2 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 2:0 Фортуна Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Оснабрюк Заявка 7 3 4 0 11 - 7 13
3. Гройтер Фюрт Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
4. Хольштайн Киль Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
5. Падерборн Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
6. Бохум Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Ганновер 96 Заявка 7 3 1 3 11 - 8 10
8. Ян Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
10. Дармштадт Заявка 7 2 3 2 12 - 15 9
11. Хайденхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
12. Зандхаузен Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Фортуна Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
14. Айнтрахт Бр Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
15. Карлсруэ Заявка 7 2 1 4 10 - 9 7
16. Нюрнберг Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
17. Санкт-Паули Заявка 7 1 4 2 12 - 14 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 0 1 6 6 - 18 1
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Зандхаузен
2.15
3.50
3.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.50 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.35 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.50 3.32

Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна» – «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна» – «Зандхаузен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 8.20 1.06 3.40 1.29 2.65 1.50 2.17 1.74 1.88 1.92 1.70 2.15 1.48 2.70 1.32 3.25 1.13 5.70 1.10 6.40 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
9.20 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.91 1.99 1.47 2.68 1.33 3.20 1.12 5.50 1.08 6.10 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.86 1.94 1.38 2.90 1.11 6.00
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.60
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Фортуна 0:0 Зандхаузен онлайн

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