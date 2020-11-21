Фортуна
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Эсприт-Арена
Зандхаузен
14
Офори
Келвин
13
Бодзек
Адам
17
Ценга
Эрик
27
Шой
Робин
10
Байда
Юлиус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Циммер ЖанПолузащитник
-
15 Приб ЭдгарПолузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Шой РобинПолузащитник
-
10 Байда ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Уахим АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караман Кенан
|2
|0.29
|2.
|Хеннингс Роувен
|1
|0.14
|3.
|Циммерман Маттиас
|1
|0.14
|4.
|Ковнацки Давид
|1
|0.14
|5.
|Зоботка Марсель
|1
|0.14
|6.
|Бодзек Адам
|0
|0
|7.
|Крайнц Лука
|0
|0
|8.
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта-Рюэль Даниэль
|3 (1)
|0.43
|2.
|Бехренс Кевин
|2
|0.29
|3.
|Эшвайн Александер
|1
|0.14
|4.
|Шой Робин
|1
|0.14
|5.
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|6.
|Контенто Диего
|0
|0
|7.
|Линсмайер Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бодзек Адам
|3
|0
|2.
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|3.
|Дансо Кевин
|1
|1
|4.
|Нана Ампома
|1
|1
|5.
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|6.
|Зоботка Марсель
|2
|0
|7.
|Хоффманн Андре
|1
|0
|8.
|Хартерц Флориан
|1
|0
|9.
|Циммер Жан
|1
|0
|10.
|Боррьелло Брендон
|1
|0
|11.
|Ковнацки Давид
|1
|0
|12.
|Пётровски Якуб
|1
|0
|13.
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дикмайер Деннис
|3
|0
|2.
|Линсмайер Денис
|3
|0
|3.
|Жиров Александр
|3
|0
|4.
|Шой Робин
|3
|0
|5.
|Нартей Николас
|3
|0
|6.
|Кистер Тим
|2
|0
|7.
|Наубер Геррит
|2
|0
|8.
|Байда Юлиус
|1
|0
|9.
|Энгельс Марио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|66.67% (4)
|Зандхаузен
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +7 =6 -7Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян
Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04
Зандхаузен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен
Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Майнц 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:3 Нанси Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Гамбург 1:5 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Зандхаузен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|Падерборн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|6.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|8.
|Ян
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 9
|7
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 14
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 18
|1
Победитель
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