Фортуна
1:0
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена
Зандхаузен
12' Желтая карточкаБодзек Адам
36' Желтая карточкаПетерсон Кристофер
37' Желтая карточкаБоррьелло Брендон
56' Желтая карточкаТаффертсхофер Эммануэль
59' Желтая карточкаЖиров Александр
1:0
59' ПенальтиХеннингс Роувен
64' Желтая карточкаБухаддуз Азиз
76' Желтая карточкаНаубер Геррит
87' Желтая карточкаПётровски Якуб
90' Желтая карточкаПледль Томас
14
Офори
Келвин
13
Бодзек
Адам
17
Ценга
Эрик
27
Шой
Робин
10
Байда
Юлиус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Циммер ЖанПолузащитник
-
15 Приб ЭдгарПолузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Шой РобинПолузащитник
-
10 Байда ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Уахим АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
Ход матча
12'
59'
59'
1:0
64'
76'
87'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караман Кенан
|2
|0.25
|2.
|Хеннингс Роувен
|2 (1)
|0.25
|3.
|Циммерман Маттиас
|1
|0.13
|4.
|Ковнацки Давид
|1
|0.13
|5.
|Зоботка Марсель
|1
|0.13
|6.
|Бодзек Адам
|0
|0
|7.
|Крайнц Лука
|0
|0
|8.
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта-Рюэль Даниэль
|3 (1)
|0.38
|2.
|Бехренс Кевин
|2
|0.25
|3.
|Эшвайн Александер
|1
|0.13
|4.
|Шой Робин
|1
|0.13
|5.
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|6.
|Контенто Диего
|0
|0
|7.
|Линсмайер Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бодзек Адам
|4
|0
|2.
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|3.
|Дансо Кевин
|1
|1
|4.
|Нана Ампома
|1
|1
|5.
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|6.
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|7.
|Зоботка Марсель
|2
|0
|8.
|Пётровски Якуб
|2
|0
|9.
|Хоффманн Андре
|1
|0
|10.
|Хартерц Флориан
|1
|0
|11.
|Циммер Жан
|1
|0
|12.
|Ковнацки Давид
|1
|0
|13.
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|14.
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жиров Александр
|4
|0
|2.
|Дикмайер Деннис
|3
|0
|3.
|Линсмайер Денис
|3
|0
|4.
|Наубер Геррит
|3
|0
|5.
|Шой Робин
|3
|0
|6.
|Нартей Николас
|3
|0
|7.
|Кистер Тим
|2
|0
|8.
|Бухаддуз Азиз
|1
|0
|9.
|Байда Юлиус
|1
|0
|10.
|Энгельс Марио
|1
|0
|11.
|Таффертсхофер Эммануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|66.67% (4)
|Зандхаузен
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +7 =6 -7Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян
Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04
Зандхаузен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен
Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Майнц 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:3 Нанси Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Гамбург 1:5 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Арминия Гройтер Фюрт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Зандхаузен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Хольштайн Киль
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|3.
|Падерборн
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|4.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|5.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|6.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|9.
|Карлсруэ
|3:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 10
|10
|10.
|Ян
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|13.
|Хайденхайм
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|14.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Айнтрахт Бр
|1:3 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Санкт-Паули
|0:2 Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 18
|1
Победитель
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