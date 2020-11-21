Айнтрахт Бр
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг)
Карлсруэ
40
Цигеле
Робин
23
Виб
Данило
18
Кроос
Феликс
33
Прошвиц
Ник
21
Тиеде
Марко
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Цигеле РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Прошвиц НикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Отто ЯриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Бар МарсельНападающий
-
Главный тренер: Daniel Meyer
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Карлсон ДиркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Батмаз МаликНападающий
-
24 Гуйе БабакарНападающий
-
Главный тренер: Christian Eichner
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прошвиц Ник
|3 (1)
|0.43
|2.
|Кобылянски Мартин
|2
|0.29
|3.
|Виб Данило
|1
|0.14
|4.
|Кауфманн Фабио
|1
|0.14
|5.
|Отто Яри
|1
|0.14
|6.
|Цигеле Робин
|0
|0
|7.
|Каммербауэр Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хофманн Филипп
|4
|0.57
|2.
|Ванитцек Марвин
|2 (1)
|0.29
|3.
|Тиеде Марко
|1
|0.14
|4.
|Гондорф Жером
|1
|0.14
|5.
|Кобальд Кристоф
|1
|0.14
|6.
|Котер Доминик
|1
|0.14
|7.
|Лоренц Марк
|0
|0
|8.
|Джуричин Марко
|0
|0
|9.
|Хайзе Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Класс Нико
|1
|1
|2.
|Кроос Феликс
|2
|0
|3.
|Выдра Доминик
|2
|0
|4.
|Цигеле Робин
|2
|0
|5.
|Дорнебуш Феликс
|0
|1
|6.
|Прошвиц Ник
|1
|0
|7.
|Кессель Бенджамин
|1
|0
|8.
|Кобылянски Мартин
|1
|0
|9.
|Шульц Михаэль
|1
|0
|10.
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|11.
|Бен-Балла Яссин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Фрёде
|4
|0
|2.
|Гондорф Жером
|3
|0
|3.
|Кобальд Кристоф
|1
|1
|4.
|Котер Доминик
|1
|1
|5.
|Хайзе Филип
|2
|0
|6.
|Тиеде Марко
|2
|0
|7.
|Хофманн Филипп
|2
|0
|8.
|Бормут Робин
|2
|0
|9.
|Джуричин Марко
|1
|0
|10.
|Герсбек Мариус
|1
|0
|11.
|Ванитцек Марвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Бр
|0
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Карлсруэ
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|20% (2)
Предыдущие игры
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +10 =2 -8Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум
Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер
Карлсруэ Последние 20 матчей: +9 =5 -6Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Карлсруэ 3:4 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Зандхаузен
Майнц 2:4 Карлсруэ Ян 1:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Бохум Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 1:0 Цвиккау ЛАСК 0:2 Карлсруэ Унтерахинг 2:2 Карлсруэ Фрайбург 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:2 Саарбрюккен Карлсруэ 3:1 Франкфурт Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 3:3 Арминия Ян 2:1 Карлсруэ Карлсруэ 2:1 Штуттгарт
Последние игры между собой
Айнтрахт Бр: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Карлсруэ: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 7
|13
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|Падерборн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|6.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|8.
|Ян
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 9
|7
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 14
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 18
|1
Победитель
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